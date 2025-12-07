Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Soldado é preso suspeito de feminicídio de cabo de Exército no DF

Kelvin Barros da Silva confessou que matou Maria de Lourdes Freire Matos. Ele colocou fogo no local onde cometeu o crime.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:20)
País
Foto que contém a fachada do 1º RGC, no Distrito Federal.
Legenda: Caso ocorreu dentro do RGC do Distrito Federal.
Foto: Google Maps/Reprodução.

Um soldado do Exército foi preso, na manhã desse sábado (6), suspeito de feminicídio contra uma cabo dentro de um quartel em Brasília, no Distrito Federal. O crime aconteceu na sexta-feira (5).

Kelvin Barros da Silva, de 21 anos, confessou que esfaqueou a cabo Maria de Lourdes Freire Matos, de 25 anos. Após acertar a vítima na região do pescoço, Kelvin ateou fogo nas dependências da banda de música do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas (RGC), no Setor Militar Urbano (SMU) de Brasília.

Conforme o portal g1, o Corpo de Bombeiros encontrou o local destruído pelas chamas, grande quantidade de material combustível e um corpo carbonizado.

Na perícia no corpo da vítima, uma lesão profunda no pescoço foi identificada, e a faca utilizada pelo suspeito permanecia no ferimento.

Veja também

teaser image
País

Falso biomédico é preso após procedimento em SP; paciente de 78 anos morreu

teaser image
País

Professora morre e alunos ficam feridos em acidente na volta de excursão no RS

Soldado confessa crime por suposto problema no relacionamento; família da vítima nega

A cabo era saxofonista do 1º Regimento e havia entrado na corporação há cerca de cinco meses.

No depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, Kelvin confessou o crime. Segundo ele, os dois estavam tendo um relacionamento, mas Maria queria que o soldado terminasse outra relação amorosa.

A partir de então, os dois teriam começado uma discussão, e Maria teria tentado recarregar a arma. Nesse momento, Kelvin disse que pegou a faca da cabo e acertado ela na região do pescoço.

A família da oficial, no entanto, rebateu com veemência as declarações do soldado. Por meio de nota, os parentes de Maria de Lourdes afirmaram que ela jamais havia mantido algum relacionamento com Kelvin, que estava solteira e era avessa a relacionamentos no ambiente de trabalho.

"Há fortes indicativos de que o crime tenha sido motivado pelo não aceite do agressor à autoridade feminina exercida por Maria no âmbito militar", frisou a nota da família.

Kelvin está preso no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. A prisão dele foi convertida de flagrante para preventiva, e ele seguirá detido por tempo indeterminado. As motivações do crime seguem sendo investigadas.

Assuntos Relacionados
Foto que contém a fachada do 1º RGC, no Distrito Federal.
País

Soldado é preso suspeito de feminicídio de cabo de Exército no DF

Kelvin Barros da Silva confessou que matou Maria de Lourdes Freire Matos. Ele colocou fogo no local onde cometeu o crime.

Redação
Há 1 hora
Procissão com a imagem da santa.
País

Dia de Nossa Senhora da Conceição: saiba onde é feriado no dia 8 de dezembro

Amanhã é feriado em 12 capitais brasileiras.

Redação
Há 2 horas
Caso Benício: Criança feliz posando em estúdio temático de Natal, com fundo de casa decorada e figura de Papai Noel.
País

Caso Benício: Delegado diz que médica tentou ocultar erro em prontuário

Polícia investiga suposta adulteração após morte de criança em Manaus.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Montagem fotográfica com uma mulher idosa sorrindo à esquerda e um jovem de óculos e jaqueta clara à direita.
País

Falso biomédico é preso após procedimento em SP; paciente de 78 anos morreu

A idosa teve uma parada cardiorrespiratória.

Redação
06 de Dezembro de 2025
viatura da prf em acidente no rio grande do sul.
País

Professora morre e alunos ficam feridos em acidente na volta de excursão no RS

Alunos e outros dois professores tiveram ferimentos graves.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Marielle Franco.
País

Dino marca para fevereiro julgamento do caso Marielle Franco

As sessões foram marcadas para os dias 24 e 25.

Redação e Agência Brasil
05 de Dezembro de 2025
Passageiros são retirados de avião após incêndio em esteira de bagagem
País

Passageiros são retirados de avião após incêndio em esteira de bagagem

Segundo a Latam, ninguém ficou ferido no incidente.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Marielle Franco
País

Moraes pede a Dino data para julgar réus pelo assassinato de Marielle Franco

O julgamento deve ocorrer em 2026.

Redação e Agência Brasil
04 de Dezembro de 2025
Imagem dividida: à esquerda, uma tomografia 3D de um crânio humano com fraturas; à direita, um close do rosto de um homem barbudo e careca.
País

Motociclista sofre fraturas graves no crânio e sobrevive quase sem sequelas após colisão

Caso foi em Curitiba, no Paraná. Tomografia mostra que ossos da testa se quebraram em cerca de 30 pedaços.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Imagem mostra selfie da influenciadora Bárbara Jankavski Marquez, conhecida como Barbie humana nas redes sociais.
País

Laudo diz que morte de 'Barbie humana' foi overdose e família discorda

Advogados que representam os pais da jovem acionaram o MPSP sobre o caso.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Imagem de Catarina Kasten, morta em trilha em Florianópolis.
País

Suspeito de matar Catarina Kasten em trilha é denunciado

Caso aconteceu em Florianópolis, no dia 21 de novembro.

Redação
01 de Dezembro de 2025
foto de apreensão de carga milionária de cabelos humanos para ilustrar matéria de prisão de ex-vereador em Mato Grosso do Sul.
País

Ex-vereador é preso por transportar carga milionária de cabelo humano em MS

Homem pagou fiança de R$ 3 mil e foi liberado.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Prints de conversas entre médicos sobre caso Benício, onde médica deu prescrição errada de adrenalina para a criança que veio a morrer em seguida.
País

Caso Benício: Médica admitiu prescrição errada e não sabia como pedir leito de UTI

Juliana Brasil Santos pediu ajuda ao médico Enryko Garcia Carvalho Queiroz quando percebeu que errou a prescrição da medicação de Benício Xavier.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Homem branco careca e de barba cavanhaque branca, com terno preto e segurando microfone, enquanto levanta a mão em punho no ar. Ao fundo, cadeiras pretas e pessoas sentadas em uma audiência.
País

Pastor mineiro ameaça pessoas em situação de rua

As falas foram proferidas durante uma sessão na Câmara dos Vereadores de Divinópolis (MG).

Redação
01 de Dezembro de 2025
Renê Júnior em vídeo durante depoimento à polícia, com cabelos grisalhos e camisa laranja.
País

Assassino confesso de gari em BH nega tiro, mas admite 'incidente'

Renê Nogueira Júnior concedeu primeira entrevista sobre o caso após prisão.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Imagem mostra fogos de artifício envolvidos em incidente no Rio Grande do Sul.
País

Público é atingido por fogos de artifício em festa de Natal no RS

Falha fez com que artefatos fossem para os lados, atingido as pessoas.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Montagem de duas fotos: um retrato de um homem sorridente em um fundo claro, e uma cena noturna onde um homem com as mãos no rosto é detido pela Polícia.
País

Homem que atropelou e arrastou corpo de mulher é preso em SP

A mulher, Taynara Souza Santos, teve as duas pernas amputadas e está gravemente ferida no hospital.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Colagem mostra a sequência dos acontecimentos, com o homem escalando a grade, descendo pela árvore e depois já morto com a imagem borrada.
País

Em João Pessoa, homem invade jaula com leoa e é morto pelo animal

Zoológico estava aberto e recebia visitantes no momento do ataque.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Foto que contém o médico Gabriel Almeida.
País

Esquema clandestino de remédios para emagrecer envolve jatinho e ilha paradisíaca na Bahia

Polícia Federal revelou detalhes da investigação, com foco em médico influenciador.

Redação
30 de Novembro de 2025
Foto que contém viaturas e policiais do Departamento Federal de Investigaciones (DFI), nova estrutura da PFA.
País

'Rainha Branca' é presa na Argentina suspeita de ser líder do PCC na fronteira com o Brasil

Mulher era uma das controladoras do tráfico de drogas na fronteira entre os dois países.

Redação
30 de Novembro de 2025