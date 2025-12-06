Professora morre e alunos ficam feridos em acidente na volta de excursão no RS

Um acidente de trânsito envolvendo uma van onde estavam uma professora e alunos, no Rio Grande do Sul, terminou em uma tragédia. A educadora morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória e alunos ficaram feridos.

O acidente foi registrado no fim da noite dessa sexta-feira (5), conforme o G1. A van que transportava os alunos bateu na traseira de um caminhão na BR-386, em Soledade.

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas. Dentre elas, cinco adolescentes e outros dois professores tiveram ferimentos graves e foram socorridas ao hospital da região.

Outros seis estudantes e o motorista da van sofreram escoriações. O condutor do caminhão não ficou ferido.

A professora que não resistiu aos ferimentos chegou a ser reanimada e hospitalizada, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O nome dela não foi divulgado.

VÍTIMAS VINHAM DE UM PARQUE

As vítimas retornavam de uma excursão em um parque aquático. De acordo com a Polícia, a carreta teve uma pane mecânica e ficou parada na pista.

A via rodoviária chegou a ficar bloqueada por quase duas horas. O fluxo foi normalizado por volta das 5h já neste sábado (6).