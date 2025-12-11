Diário do Nordeste
Suspeito de arremessar cearense do 10º andar sequestrou sobrinho de Suplicy

Caso ocorreu outubro de 2003; ele foi condenado a seis anos e quatro meses de prisão.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Imagem de suspeito de arremessar mulher do 10º andar e a vítima.
Legenda: Em novembro, a cearense Maria Katiane morreu ao supostamente cair do 10º andar de um prédio em São Paulo.
Foto: Reprodução/Instagram.

O suspeito de arremessar a cearense Maria Katiane Gomes do 10º andar de um edifício já tinha outras ocorrências em sua ficha  criminal. Em 2003, Alex Leandro Bispo dos Santos participou do sequestro-relâmpago de Roberto Calmon de Barros, sobrinho de Eduardo Suplicy, senador pelo estado de São Paulo, na época. As informações são do Globo.

Em outubro de 2003, Roberto foi abordado por criminosos na região de Jardins, em São Paulo. Nesse período, Santos foi flagrado por seguranças de um estabelecimento comercial, sendo acusado de manter o sobrinho de Suplicy sob a mira de uma arma. 

Ele teria exigido o cartão bancário e a senha. Posteriormente, Santos foi condenado a seis anos e quatro meses de prisão. 

Mulher arremessada do 10º andar

No dia 29 de novembro, a cearense Maria Katiane, de 25 anos, morreu ao supostamente cair do 10º andar de um prédio em São Paulo

Apesar do caso ser inicialmente tratado como um acidente, a Polícia Civil analisou imagens de câmeras de segurança, que mudaram o rumo das investigações. 

O marido de Maria, Alex Leandro Bispo, de 48 anos, apareceu agredindo a esposa. Ele é um suspeito de feminicídio. Na última terça-feira (9), Alex foi preso temporariamente, negando o crime à polícia. 

