Vai chover na virada do ano? Confira previsão do tempo para a noite de 31 de dezembro

Para quem deseja curtir o Réveillon fora de casa, é importante se planejar em relação à previsão do tempo. Nesta quarta-feira (31), no entanto, há boas notícias nesse sentido: segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), boa parte do País deve ter tempo firme, sem chuvas, durante a madrugada.

Durante o dia, a previsão é de altas temperaturas em diversas regiões do Brasil, com máximas na casa dos 30°C em São Paulo, Belo Horizonte, Campo Grande e Curitiba. No Rio de Janeiro, a máxima pode chegar a 35°C.

O tempo deve seguir estável em boa parte do litoral brasileiro, com baixo risco de chuva. No Nordeste, apenas as cidades de Recife (PE), Natal (RN) e São Luís (MA) podem ter chuvas fracas e isoladas.

Algumas regiões do País, porém, ainda podem enfrentar tempestades neste dia 31, com chuvas de até 100 milímetros e ventos de até 100 km/h. É o caso de:

Parte de São Paulo;

Rio de Janeiro;

Centro-Sul de Minas Gerais;

Faixa central de Goiás;

Distrito Federal;

Leste de Mato Grosso;

Extremo Sul do Tocantins;

Amazonas;

Amapá.

Veja também Ceará Com calor de até 39 °C, veja previsão do tempo para Ano Novo no Ceará País Feriados de 2026: Governo divulga calendário de folgas e pontos facultativos; veja datas

Previsão do tempo no Ceará

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a véspera de Ano Novo no Estado deve ter condições atmosféricas estáveis, com baixa umidade e temperaturas elevadas, principalmente nas regiões do Centro-Sul do Estado.

Durante a tarde e a noite desta quarta-feira, precipitações pontuais podem atingir as regiões da Ibiapaba, o Litoral Norte, o Cariri e áreas do Sertão Central e dos Inhamuns.

Em outras regiões do Estado, as temperaturas elevadas devem marcar todo o dia, variando entre 35 °C e 39 °C. É o caso de parte do Litoral Norte, Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns.

Nas demais localidades, incluindo Fortaleza e Região Metropolitana, os termômetros devem se manter entre 30 °C e 35 °C.