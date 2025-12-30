Como fazer as simpatias da romã e da uva para atrair dinheiro em 2026

As simpatias da romã e da uva são das mais tradicionais do Réveillon e costumam ser associadas à prosperidade, ao dinheiro e à abertura de caminhos no novo ano.

Segundo o tarólogo e cartomante Lincoln Walraven, os rituais têm raízes antigas e forte ligação com o povo cigano. Ele explica que a romã é considerada uma fruta de grande poder energético quando o assunto é abundância.

O ritual com a fruta deve ser feito exatamente à meia-noite do Ano-Novo e segue uma sequência simples, mas simbólica: "Abra uma romã e selecione nove sementes", orienta Lincoln.

Na virada do ano, as sementes são divididas em três partes, cada uma com um propósito específico. “À meia-noite você vai comer três sementes pedindo, ao povo cigano ou apenas mentalizando, muita sorte, prosperidade, ouro, alegria e amor. Três sementes você vai jogar por cima da cabeça, pedindo prosperidade. E, por último, três sementes você pode guardar num papel branco dentro da sua carteira pra ter sorte no ano todo”.

O número de sementes não é escolhido ao acaso e carrega um significado espiritual importante: "Nove no total, pois será repartido em três partes. O número três representa sorte".

Após o ritual, é possível reforçar a intenção de prosperidade ao longo do ano. Além de guardar as sementes na carteira, Lincoln sugere outra alternativa: “Você pode plantar as três sementes num vaso de planta bem bonita mentalizando a terra trazendo prosperidade pra você”.

Ritual das uvas também atrai prosperidade

Além da romã, a uva também é amplamente usada em simpatias de Ano-Novo voltadas à prosperidade. Segundo a tradição, o ritual das uvas pode seguir a mesma lógica da simpatia da romã, utilizando as sementes da fruta com intenções de abundância e abertura de caminhos.

Outra prática bastante conhecida é o costume de comer 12 uvas na virada do ano. O gesto simboliza, de forma espiritual, alimentar-se da energia de um novo ciclo que está começando. A tradição é especialmente popular na Espanha e em países da América Latina e está associada à atração de sorte, prosperidade e à realização de desejos ao longo dos 12 meses do ano novo.

Apesar das orientações, Lincoln ressalta que não existem regras rígidas para a simpatia funcionar. “O mais importante é o pensamento positivo”, frisa. Para o tarólogo, o principal erro é realizar o ritual sem fé ou com sentimentos negativos.