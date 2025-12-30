Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Wesley Safadão cancela dois shows de réveillon por problema de saúde; saiba onde

Matheus e Kauan irá se apresentar no lugar do cantor cearense em uma das festas.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
É Hit
Legenda: Wesley Safadão era atração de duas festas privadas.
Foto: Reprodução/Facebook.

O cantor Wesley Safadão cancelou dois shows de réveillon que estavam previstos para esta segunda-feira (30), nas cidades de Maceió e Japaratinga, em Alagoas. A informação foi divulgada por meio de comunicado oficial da produção do artista.

Conforme a nota, as apresentações foram suspensas por questões de saúde. A equipe informou que o cantor chegou a tentar viabilizar a realização dos shows, mas, seguindo recomendação médica e priorizando o bem-estar do artista, a decisão pelo cancelamento foi mantida.

Veja nota da produtora de Wesley Safadão:

Foto: Reprodução/Instagram

Em Japaratinga, os sertanejos Matheus e Kauan irão se apresentar no Réveillon Mil Sorrisos no lugar de Wesley Safadão.

Já a organização do Réveillon Celebration, em Maceió, ainda não se pronunciou sobre quem irá ocupar o espaço deixado pelo cearense.  

A equipe do artista também destacou que novas informações sobre os eventos serão divulgadas pelos canais oficiais das organizações responsáveis. No comunicado, a equipe agradeceu a compreensão e o carinho do público e dos contratantes diante da situação.

Em contato com um dos empresários do cantor, foi informado que ele segue com programação de apresentações para os shows do dia 31, em Recife (PE) e Fortaleza (CE). 

