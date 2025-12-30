Cascavel realiza Réveillon 2026 nas praias Barra Nova e Caponga; veja atrações

A Prefeitura Municipal de Cascavel prepara uma programação especial para o Réveillon 2026 visando fortalecer o turismo na região. As celebrações vão acontecer nas praias de Barra Nova e Caponga, reunindo música e clima familiar para marcar a chegada do novo ano.

Na quarta-feira (31), na praia de Barra Nova, a programação tem início por volta das 21h, com show de Pedrinho Ordep, seguido pela Rainha da Farrá e encerrando ao som da banda Forró Real.

Já na praia da Caponga, as apresentações também começam às 21h, com Serfano Giló. A programação segue ainda com Forró Real e tem como atração, para iniciar o novo ano, o cantor Toni Garrido.

A expectativa da gestão municipal é de que o evento entre para a história do município, consolidando Cascavel como destino turístico no fim de ano e convidando o público a receber 2026 nas praias, em um ambiente de celebração, convivência familiar e valorização da cultura local.