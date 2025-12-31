Marinha emite alerta de ressaca no RJ; Bombeiros buscam adolescente desaparecido no mar

Em meio às celebrações do Ano Novo, o litoral do Rio de Janeiro tem previsão de ondas acima de 2,5 metros, segundo alerta severo de ressaca do mar emitido pela Marinha do Brasil. Nesta quarta (31), um adolescente desapareceu no mar de Copacabana.

Bombeiros estavam, desde o fim da manhã de hoje, atuando nas buscas pelo jovem na altura do Posto 2 da praia, que será palco da tradicional festa de Réveillon da capital fluminense.

O menino desaparecido seria um adolescente de 14 anos natural de Campinas (SP), segundo informações do g1. Os bombeiros chegaram a atender outras duas ocorrências de pessoas arrastadas pelo mar, enquanto realizavam as buscas.

Ao longo do dia, as ondas chegaram a alcançar pessoas que caminhavam pela orla e até um dos palcos montados para a festa oficial da Prefeitura. A recomendação do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro é não entrar no mar durante os festejos de ano novo.

Além da Marinha do Brasil e dos bombeiros do Rio de Janeiro, a Defesa Civil da cidade também emitiu alerta de recomendação para que se evite entrar no mar.