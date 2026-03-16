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Moradores denunciam que mulher teria queimado cão comunitário com óleo quente

Perícia da Polícia Civil confirmou que o animal teve quase 50% do corpo queimado, mas mulher nega crime.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Montagem de fotos com frame de vídeo da mulher jogando líquido no animal e, à direita, imagem do cão Johnny já ferido.
Legenda: Cão comunitário Johnny está melhor, mas necessita de internação.
Foto: TV Anhaguera / Reprodução.

Um cão comunitário teve 50% do corpo queimado e queimaduras de terceiro grau após ter sido atingido por um líquido que seria óleo quente. O caso aconteceu em Goiânia no começo de março e é denunciado por moradores do Setor Castelo Branco.

Há registros de uma câmera de segurança que mostram o momento em que uma mulher, moradora do local, arremessa um líquido em Johnny, como o cão é conhecido na vizinhança.

Moradores do local afirmam que ele teria sido atingido por óleo quente. As imagens obtidas pela TV Anhaguera mostram que o animal estava deitado na calçada em frente a uma casa. Do lado de dentro, pelo portão, uma mulher joga um líquido para fora, direto no cão.

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À emissora, segundo informações do g1, a moradora, Cassilda Ferreira de Almeida, negou o crime. Conforme a mulher, ela estaria lavando a calçada no momento e jogou mistura com água sanitária para limpeza, tendo atingido o cachorro.

Moradores ouviram uivos de dor vindos do animal somente após ele ter sido atingido. Eles só conseguiram chegar perto do cão dias depois e viram as queimaduras graves. As feridas foram tratadas e Johnny começou a tomar medicação, mas ainda precisa ser internado.

O caso foi denunciado à Polícia Civil de Goiás na quinta (12). Uma perícia solicitada confirmou a queimadura térmica sofrida pelo animal. Após o resultado, o crime de maus-tratos foi materializado e pessoas envolvidas serão ouvidas na investigação.

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