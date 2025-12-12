Diário do Nordeste
‘Não foi por dinheiro’: Palermo detalha motivos para não seguir no Fortaleza

Treinador argentino comandou a equipe em 17 rodadas da Série A

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 19:22)
Jogada
Legenda: Martín Palermo, ex-treinador do Fortaleza.
Foto: Kid Junior/SVM

Martín Palermo, agora ex-técnico do Fortaleza, falou sobre a saída do clube após o rebaixamento para a Série B. Apesar da vontade do Tricolor em mantê-lo no posto, o argentino optou por não continuar na equipe cearense. Ele ressalta que a questão não foi financeira e pontuou que sequer existe proposta concreta de outra equipe.

"Havia um contrato até 31 de dezembro. Pedi ao presidente (CEO, Marcelo Paz) uns dias para analisar a proposta de continuar. Nunca houve oferta de dinheiro, não falamos disso, só de continuidade. Disse que teria que pensar, queria me sentir seguro, principalmente como cheguei na equipe. Eu sentia que havia dado tudo, entreguei tudo para o Fortaleza", afirmou o profissional em entrevista ao Sportv nesta sexta-feira (12).

"Era muito difícil pensar no futuro, eram poucos dias para resolver. Não consegui pensar com segurança sobre continuar. Não foi por dinheiro ou por pensar em outras opções da Série A, pois não existiam. Só uma sondagem por parte do Remo", completou o profissional que teve o desligamento anunciado na noite desta quinta-feira.

Palermo comandou o Fortaleza em 17 partidas, com a missão de ajudar o time a escapar do rebaixamento. Ele emendou uma sequência de nove jogos sem derrotas, totalizando oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas. A última foi contra o Botafogo, na 38ª rodada. No entanto, o Tricolor foi rebaixado para a Série B.

O profissional explicou que não recebeu nenhuma proposta mais objetiva de algum outro clube, seja no Brasil ou na Argentina.

"Não existem propostas concretas. Meu receio era continuar porque não conseguir o acesso foi uma frustração e desilusão. O golpe foi mais forte pelo que ocorreu na derrota contra o Botafogo. Isso me afetou no que eu havia sentido. Houve uma conexão muito forte nos 17 jogos que fiz", afirmou.

"Depois foi um vazio muito grande em não pensar em assumir outra responsabilidade tão grande como levar o Fortaleza para a Série A. Eu sabia que havia dado tudo nos três meses. Não tenho opções no momento de seguir no Brasil ou na Argentina. Fiquei muito afetado pelo que ocorreu no domingo", finalizou.

O Fortaleza anunciou o novo técnico na tarde desta sexta-feira. Thiago Carpini, de 41 anos, vai comandar a equipe na próxima temporada. O novo treinador já desembarcou na capital cearense para conhecer as dependências do clube.

técnico

Jogada

