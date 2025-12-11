Palermo não fica no Fortaleza para 2026

Martin Palermo não seguirá como técnico do Fortaleza em 2026. A informação foi confirmada pelo clube, em nota, na noite desta quinta-feira (11). Logo em seguida, o Leão anunciou Thiago Carpini como novo treinador até o fim da próxima temproada.

Palermo teve reuniões com o departamento de futebol do Fortaleza nos últimos dias e o entendimento foi por encerrar o vínculo. O contrato dele com o Leão só ia até o fim da temporada 2025. Se tivesse ficado na Série A, a renovação seria automática.

Em nota, o clube agradeceu Palermo e disse que ele "demonstrou compromisso e foi fundamental na reta final deste ano". Palermo deixa o Pici após 17 partidas, tendo conquistado 8 vitórias, 4 empates e 5 derrotas.