Thiago Carpini é o novo treinador do Fortaleza para 2026
Técnico tem contrato até o fim de 2026
Após a saída de Palermo, o Fortaleza já tem o nome do novo treinador para 2026: Thiago Carpini. O técnico estava no Juventude na última temporada. O contrato com o Tricolor de Aço será até o fim de 2026. Junto dele, chegam os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero. O grupo terá ao longo do ano o Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Brasileiro Série B em 2026. O Tricolor de Aço volta a ter um técnico brasileiro após cinco temporadas liderado por estrangeiros.
Carpini já esteve no Juventude no Campeonato Brasileiro Série B em 2023, quando garantiu o acesso à elite do futebol brasileiro. Já esteve à frente do São Paulo, em 2024, e conquistou a Supercopa do Brasil. O técnico já esteve no Vitória e passou mais de um ano com uma sequência de 22 jogos de invencibilidade e vaga para a Sul-Americana 2025.
Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, elogiou que Carpini é um treinador mais jovem, moderno e alinhou como ele quer executar o trabalho.
"Fechamos com Thiago Carpini para ser o treinador do Fortaleza com o principal objetivo do Leão voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. É um treinador jovem, moderno, tem feito bons trabalhos, onde conseguiu o acesso nessa divisão com o Juventude e estava trabalhando na Série A. Tivemos um contato inicial com ele junto ao Departamento de Futebol e entendemos que é um bom nome. Um nome muito cobiçado no mercado brasileiro, que é da nova safra de treinadores e que tem todo o perfil de ajudar o Fortaleza a voltar à primeira divisão ", disse Paz.
Thiago Carpini tem 41 anos e é natural de Valinhos-SP. Ele iniciou a carreira como auxiliar técnico do XV de Piracicaba e seguiu com passagens no Botafogo-PB e no Guarani. Como atleta, Carpini atuou como zagueiro e volante nas equipes do Ponte Preta, Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Guarani, América-RN e Caldense. Além disso, teve passagem pelo futebol da Grécia e da China.