Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará acerta venda de atacante Guilherme Luiz para o Goztepe, da Turquia

Atacante tinha contrato válido com o Vovô até 2028

Escrito por
Vladimir Marques e Samir Carvalho* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:50)
Jogada
Legenda: Com passagem pelo profissional, Guilherme brilhou no Sub-20 do Ceará
Foto: Gabriel Silva / Ceará

O Ceará acertou a venda do atacante Guilherme Luiz, de 20 anos, para o Goztepe, da Turquia.

O clube turco pagará R$ 10 milhões pelo jogador, com o Vovô recebendo 50% do valor, com os outros 50% indo para o  Boston City, de Minas Gerais. Ou seja, o Alvinegro ficará com R$ 5 milhões.

Além disso, o Vozão mantém 15% dos direitos econômicos do jogador em negociações futuras.

Promessa da Base

Guilherme era considerado uma promessa da base do Ceará. Ele foi um dos destaques do Vovô na Copinha de 2025 e subiu para o time profissional. Na equipe principal do Vovô, ele fez 17 jogos, um gol e uma assistência. Na Série A, atuou por apenas 7 jogos, sendo 142 minutos.

Ele estava no grupo de atletas Sub-20 que iniciaria o Campeonato Cearense de 2026 pelo Ceará, mas já se despediu dos companheiros.

Assuntos Relacionados

Jogada

Remo faz sondagem ao Ceará por zagueiro Marllon, mas Vovô não aceita condições

Time paranense quer reforçar a zaga para a Série A do Brasileiro

Vladimir Marques e André Almeida Há 20 minutos

Jogada

Atacante Pedro Raul se despede do Ceará: 'Pra sempre no meu coração'

Jogador atuou pelo Vovô por empréstimo em 2025 e retorna ao Corinthians

Vladimir Marques Há 50 minutos
Yago Pikachu deixa o Fortaleza com a marca de 286 jogos pelo Tricolor

Jogada

Fortaleza oficializa saída do atacante Yago Pikachu; atleta vai para o Remo

Foram 286 jogos oficiais, 61 gols marcados e 35 assistências, sendo o maior artilheiro do Fortaleza nesta década

Fernanda Alves Há 59 minutos
Foto de Guilherme comemora gol pelo Ceará

Jogada

Ceará acerta venda de atacante Guilherme Luiz para o Goztepe, da Turquia

Atacante tinha contrato válido com o Vovô até 2028

Vladimir Marques e Samir Carvalho* Há 1 hora

Jogada

Ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos passa bem após sofrer complicações em cirurgia no coração

Após as complicações, o ex-jogador ficará em observação por 48 horas

Redação Há 1 hora
Ronald, volante, tem 23 anos e pertence ao Grêmio

Jogada

Fortaleza contrata volante Ronald, do Grêmio, por empréstimo

É a segunda contratação do Fortaleza para a temporada 2026.

Fernanda Alves 31 de Dezembro de 2025