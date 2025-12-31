Ceará acerta venda de atacante Guilherme Luiz para o Goztepe, da Turquia

O Ceará acertou a venda do atacante Guilherme Luiz, de 20 anos, para o Goztepe, da Turquia.

O clube turco pagará R$ 10 milhões pelo jogador, com o Vovô recebendo 50% do valor, com os outros 50% indo para o Boston City, de Minas Gerais. Ou seja, o Alvinegro ficará com R$ 5 milhões.

Além disso, o Vozão mantém 15% dos direitos econômicos do jogador em negociações futuras.

Promessa da Base

Guilherme era considerado uma promessa da base do Ceará. Ele foi um dos destaques do Vovô na Copinha de 2025 e subiu para o time profissional. Na equipe principal do Vovô, ele fez 17 jogos, um gol e uma assistência. Na Série A, atuou por apenas 7 jogos, sendo 142 minutos.

Ele estava no grupo de atletas Sub-20 que iniciaria o Campeonato Cearense de 2026 pelo Ceará, mas já se despediu dos companheiros.