Marcelo Paz convida, e dois profissionais trocam Fortaleza pelo Corinthians; veja nomes e cargos

Funcionários importantes nas operações de jogos e de futebol do Fortaleza se despediram do clube

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 12:38)
Jogada
Legenda: Marcelo Paz convidou para o Corinthians os profissionais Júlio Manso e Thiago Ayres
Foto: Fortaleza EC

O ex-presidente e ex-CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, está movimentando os bastidores do futebol cearense não apenas pela saída dele mesmo com destino ao Corinthians, onde assumiu o papel de executivo de futebol. Mas com base na sua experiência no Tricolor do Pici, também está convidando profissionais que estavam no Leão para acompanhá-lo no desafio corintiano.

Veja também

teaser image
Jogada

Marcelo Paz é notificado por SAF do Fortaleza com multa de R$1 milhão por quebra de contrato

Após a saída de Thiago Ayres, que era o diretor de operações do Fortaleza, foi a vez do supervisor de futebol do Tricolor dar adeus ao Pici direito para o Parque São Jorge. Júlio Manso teve saída oficializada pelo Leão na manhã deste sábado.

Júlio, que era um dos nomes mais importantes dos bastidores do Fortaleza, foi funcionário tricolor por 17 temporadas em três passagens distintas. Em nota oficial, o Fortaleza agradeceu o trabalho do profissional.

"O Fortaleza Esporte Clube se despede do Supervisor de Futebol Júlio Manso, que realizou seu trabalho por 17 temporadas no Leão do Pici em três passagens.

Júlio começou como assessor de imprensa no Tricolor de Aço no ano de 2002 e depois seguiu para a exercer a função de supervisor de futebol.

Desde então, fez parte das conquistas do Brasileirão Série B, de 11 títulos do Campeonato Cearense, três Copas do Nordeste, além das duas campanhas de G4 do Brasileirão, três participações na CONMEBOL Libertadores, terceiro lugar na Copa do Brasil e o Vice-Campeonato na CONMEBOL Sudamericana.

O Leão do Pici agradece por todo profissionalismo e entrega de Júlio por todo esse tempo, e deseja sucesso na sua carreira".

Saídas de jogadores

Não apenas profissionais dos bastidores do Fortaleza estão deixando o clube. Jogadores como Breno Lopes, Lucero e Pikachu não permanecem no Pici. O time tenta negociações com atletas de salários elevados, de forma a diminuir a carga de salários de uma realidade de Série A.

