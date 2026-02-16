Bancos abrem na segunda de Carnaval? Veja como funciona o atendimento

O Carnaval no Brasil é considerado ponto facultativo. Nese período, muitas pessoas se perguntam se serviços como os bancos funcionam durante os últimos dias de folia.

Segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), as instituições financeiras não vão abrir até às 12h da quarta-feira (18) - também conhecida como Quarta de Cinzas.

Em locais onde o funcionamento vai até às 15h, o horário de atendimento será antecipado para que os clientes sejam prontamente atendidos.

Todas as transições financeiras também ficam paradas durante o Carnaval, incluindo o TED. Apenas o PIX se mantém funcionando 24h por dia.

Veja também País Drones ilegais paralisam operações no Aeroporto de Guarulhos País Esposo de mulher que morreu após aula de natação deixa hospital em São Paulo

Recomendações

Boletos de água, luz ou internet que se vencem nesta segunda-feira (16) ou terça (17) podem ser pagos sem acréscimo na quarta.

A Fendabran ainda recomenda que a população utilize caixas eletrônicos ou canais digitais como alternativas às agências.

É válido lembrar que as casas lotéricas acompanham o calendário bancário e também terão o atendimento ao público retomado apenas na quarta-feira, a partir das 12h.