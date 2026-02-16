Bancos abrem na segunda de Carnaval? Veja como funciona o atendimento
Festa é considerada ponto facultativo na maioria dos estados brasileiros.
O Carnaval no Brasil é considerado ponto facultativo. Nese período, muitas pessoas se perguntam se serviços como os bancos funcionam durante os últimos dias de folia.
Segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), as instituições financeiras não vão abrir até às 12h da quarta-feira (18) - também conhecida como Quarta de Cinzas.
Em locais onde o funcionamento vai até às 15h, o horário de atendimento será antecipado para que os clientes sejam prontamente atendidos.
Todas as transições financeiras também ficam paradas durante o Carnaval, incluindo o TED. Apenas o PIX se mantém funcionando 24h por dia.
Veja também
Recomendações
Boletos de água, luz ou internet que se vencem nesta segunda-feira (16) ou terça (17) podem ser pagos sem acréscimo na quarta.
A Fendabran ainda recomenda que a população utilize caixas eletrônicos ou canais digitais como alternativas às agências.
É válido lembrar que as casas lotéricas acompanham o calendário bancário e também terão o atendimento ao público retomado apenas na quarta-feira, a partir das 12h.