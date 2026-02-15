Esposo de mulher que morreu após aula de natação deixa hospital em São Paulo

Vinicius de Oliveira, de 31 anos, esposo da mulher que faleceu após aula de natação em uma academia de São Paulo, deixou o hospital neste domingo (15). Internado logo depois de passar mal por conta do mergulho na piscina, o homem ficou oito dias no hospital, sete deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O momento da saída de Vinicius foi registrado pelos familiares. "Obrigada pra todo mundo que torceu. Vitória hoje", disse ele nas imagens, que foram obtidas pela TV Globo.

Além dele, outra paciente internada pelo mesmo motivo recebeu alta médica neste domingo (15). Letícia Helena Oliveira, de 29 anos, passou sete dias internada.

Professora morreu e alunos passaram mal

Vinicius passou mal após sair da piscina ao lado da esposa, a professora Juliana Faustino Bassetto, de 27 anos, no último dia 7 de fevereiro. Ela, no entanto, morreu por conta do ocorrido e a academia, a C4 Gym, localizada na região leste de São Paulo, está sendo investigada.

A Polícia Civil informou que, além do casal, outros cinco alunos da academia passaram mal. A principal suspeita é de que o caso esteja ligado a uma intoxicação por cloro, o que pode ter sido ocasionado por manipulação inadequada do produto químico.

Até o momento, a investigação aponta que o produto era manuseado pelo manobrista Severino José da Silva, que não possuía qualificação técnica e recebia ordens sobre os cuidados com a piscina por meio um dos sócios da academia no WhatsApp.

O funcionário não foi responsabilizado pela polícia, mas os donos do estabelecimento foram indiciados por homicídio por dolo eventual, quando se assume o risco de causar uma morte.

Os três sócios, Cezar Augusto Miguelof Terração e os irmãos Cesar Bertolo Cruz e Celso Bertolo Cruz, tiveram a prisão temporária solicitada pelo Ministério Público (MP), mas a Justiça negou o pedido.

Uma determinação da juíza Paula Marie Konno, da 2ª Vara do Júri, aplicou medidas cautelares aos empresários. A defesa deles pontuou que eles devem segui-las e os três permanecem à disposição das autoridades.