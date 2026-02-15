Drones ilegais paralisam operações no Aeroporto de Guarulhos

O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, reconhecido como o maior do país e da América Latina, teve suas operações de pousos e decolagens interrompidas neste domingo de Carnaval (15). A paralisação foi motivada pela presença de drones não autorizados sobrevoando o espaço aéreo controlado, o que gerou riscos à navegação aérea e provocou um efeito cascata de atrasos e cancelamentos.

De acordo com fontes do setor de aviação, a operação do terminal foi suspensa pelo menos duas vezes durante a tarde, em horários de pico de movimentação devido ao feriado prolongado. A primeira detecção das aeronaves não tripuladas ocorreu por volta das 16h10, resultando em uma interrupção inicial de 20 minutos.

Veja também Igor Pires Movimentação de passageiros do Aeroporto de Fortaleza cresce e tem o melhor janeiro desde a pandemia Igor Pires Air France voltará a ter voos diários em Fortaleza

Relatos indicam que entre sete e oito drones foram avistados no entorno das pistas, sobrevoando as rotas de aproximação e saída de aeronaves. Por questões de segurança, diversos voos que tinham o terminal como destino precisaram ser redirecionados para outros aeroportos, incluindo Viracopos (Campinas), Galeão (Rio de Janeiro), São José dos Campos (SP), Ribeirão Preto (SP) e Confins (Belo Horizonte).

Mobilização das forças de segurança

A gravidade da situação exigiu a intervenção imediata de autoridades federais e estaduais.

Polícia Federal (PF): Foi acionada especificamente para atuar na reabertura da pista e auxiliar no restabelecimento da normalidade das operações.

Polícia Militar de SP: Através do grupamento de Comandos e Operações Especiais (COE), do Policiamento de Choque, a PM prestou apoio utilizando bloqueadores de sinal para neutralizar os equipamentos irregulares.

Impacto e situação atual

O uso irregular de drones em áreas restritas de aeroportos é considerado uma ameaça grave, especialmente em um hub estratégico como Guarulhos. Nas redes sociais, passageiros relataram transtornos e reclamaram da falta de informações precisas sobre os atrasos.

Até a última atualização das autoridades, o aeroporto ainda operava com restrições, com parte da malha aérea sofrendo desvios. A administração do aeroporto ainda não divulgou informações detalhadas sobre a identificação dos responsáveis pelos drones ou o cronograma exato para a normalização total de todos os voos.