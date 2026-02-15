Drones ilegais paralisam operações no Aeroporto de Guarulhos
Equipamentos foram neutralizados com auxílio de bloqueadores de sinal da Polícia Militar de São Paulo
O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, reconhecido como o maior do país e da América Latina, teve suas operações de pousos e decolagens interrompidas neste domingo de Carnaval (15). A paralisação foi motivada pela presença de drones não autorizados sobrevoando o espaço aéreo controlado, o que gerou riscos à navegação aérea e provocou um efeito cascata de atrasos e cancelamentos.
De acordo com fontes do setor de aviação, a operação do terminal foi suspensa pelo menos duas vezes durante a tarde, em horários de pico de movimentação devido ao feriado prolongado. A primeira detecção das aeronaves não tripuladas ocorreu por volta das 16h10, resultando em uma interrupção inicial de 20 minutos.
Relatos indicam que entre sete e oito drones foram avistados no entorno das pistas, sobrevoando as rotas de aproximação e saída de aeronaves. Por questões de segurança, diversos voos que tinham o terminal como destino precisaram ser redirecionados para outros aeroportos, incluindo Viracopos (Campinas), Galeão (Rio de Janeiro), São José dos Campos (SP), Ribeirão Preto (SP) e Confins (Belo Horizonte).
Mobilização das forças de segurança
A gravidade da situação exigiu a intervenção imediata de autoridades federais e estaduais.
Polícia Federal (PF): Foi acionada especificamente para atuar na reabertura da pista e auxiliar no restabelecimento da normalidade das operações.
Polícia Militar de SP: Através do grupamento de Comandos e Operações Especiais (COE), do Policiamento de Choque, a PM prestou apoio utilizando bloqueadores de sinal para neutralizar os equipamentos irregulares.
Impacto e situação atual
O uso irregular de drones em áreas restritas de aeroportos é considerado uma ameaça grave, especialmente em um hub estratégico como Guarulhos. Nas redes sociais, passageiros relataram transtornos e reclamaram da falta de informações precisas sobre os atrasos.
Até a última atualização das autoridades, o aeroporto ainda operava com restrições, com parte da malha aérea sofrendo desvios. A administração do aeroporto ainda não divulgou informações detalhadas sobre a identificação dos responsáveis pelos drones ou o cronograma exato para a normalização total de todos os voos.