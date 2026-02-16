Carnaval 2026: onde curtir nesta segunda (16) no Ceará

A segunda-feira (16) de Carnaval mantém a programação distribuída entre capital e interior do Ceará.

Fortaleza, Aquiraz, Aracati, Guaramiranga, Cascavel, Paracuru, São Gonçalo do Amarante e Crato concentram shows, cortejos, blocos e atividades culturais ao longo do dia.

Fortaleza

Na capital Fortaleza, a Praça da Gentilândia, no Benfica, recebe DJ Ryanbnog, Pingo de Fortaleza, Juruviara e Luxo da Aldeia.

Na Avenida Domingos Olímpio, desfilam blocos como Prova de Fogo, Unidos da Vila, Doido é Tu, Garotos do Benfica, Bloco do Zé Almir, Amigos do Zé, Império da Vila, A Turma do Mamão e Balakubaku Folia, além das escolas de samba Império Ideal, Pavão Misterioso e Colibri. No palco, a programação inclui Samya Kassia e Jorge Aragão.

> Veja programação completa do Carnaval de Fortaleza

O Mercado dos Pinhões conta com DJ Duo Que Extrago, Roberta Fiuza, Yane Caracas e Mulher Barbada. No Mocinha, a atração é Concentra Mas Não Sai.

O Passeio Público mantém programação infantil com Tia Samila e Sua Turma e Charanga do Tio Marcão Lindão. No Aterrinho da Praia de Iracema, sobem ao palco DJ Rudeboy, Donaleda, WIU e Djonga.

Veja também É Hit Crato terá shows de Jorge Aragão e Taty Girl no Carnaval 2026; veja programação É Hit Carnaval de Cascavel terá shows de Ana Castela e Pedro Sampaio; veja programação

O Parque Rachel de Queiroz reúne Banda Aquarelinha, Banda Dó Ré Mi Folia, Banda Retrô 25 e Mayra Jessé e Banda. Na Regional 10, o Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego – Geração 60 também integra a agenda.

Aquiraz

Em Aquiraz, a Arena Prainha recebe Filipe Ret, Henry Freitas e Jotavê.

> Veja programação completa do Carnaval de Aquiraz

Na Arena Iguape, se apresentam Taty Girl, Thiago Freitas e Medóin. A Arena Batoque mantém programação com atrações já divulgadas para o fim de semana.

Aracati

No município de Aracati, a segunda-feira conta com Léo Santana, Nathanzinho Lima, Aldynha, Serfano, Lá Máquina, DJ Eleízio e Frank Lima.

> Veja programação completa do Carnaval de Aracati

Em Majorlândia, as atrações são Luís Marcelo & Gabriel e Galícia.

Guaramiranga

A agenda em Guaramiranga inclui oficinas, apresentações instrumentais e shows. A programação contempla atividades como “Bordando com o Jazz”, ações do projeto Música é Para a Vida, além da oficina sobre a representação da sexualidade no blues.

> Veja programação de Carnaval de Guaramiranga

Na Praça da Música, sobem ao palco Nordeste Injazz, Soraia Novais e Matheus Moreira Quinteto. No Teatro Municipal, a programação reúne Adriano Azevedo e Miquéias dos Santos, além de Momi Maiga Quartet, com encerramento em jam session na Dona Praça.

Cascavel

Em Cascavel, a programação se distribui entre praias e sede. Na Caponga, se apresentam Ítalo Cortez e Davizão.

Em Barra Nova, a agenda inclui Lucas Cayan, Baianidade e Mente Forrozeira.

> Veja programação do Carnaval de Cascavel

Em Jacarecoara, sobem ao palco Baianidade, Gabriel Rodrigues, Bicho Frevo, São Dois e Os Transacionais.

Na sede do município e na Caponga, há programação ao longo dos dias de festa. A segunda-feira também conta com shows de Tito, Taty Girl e Ana Castela, além de Alédio Brás e Faby Camurça.

Em Águas Belas, se apresentam Tommy Swing e Victor Cantor.

Paracuru

No município de Paracuru, a segunda-feira reúne Dennis DJ, Zé Cantor, Mara Pavanelly, Forrozão Tropykalia e Jotavê.

> Veja programação compelta do Carnaval de Paracuru

São Gonçalo do Amarante

Em São Gonçalo do Amarante, o distrito de Siupé recebe DJ Reinaldo.

Na Taíba, as atrações são É o Tchan, Henry Freitas, Forró Real, Matheus Lopes e DJ.

> Veja programação do Carnaval de São Gonçalo do Amarante

No Pecém, sobem ao palco Forró Real, Lázzaro Gama e DJ Ricardo. Já no Croatá, a programação inclui Forró Real, Laura Nogueira, Belinho da Silva e DJ dos Santos.

Crato

No Cariri, Crato promove atividades como “Crato em Movimento: Ritmos Carnavalescos”, apresentação do Grupo Urucongo e Maracatu Luz do Luar.

> Veja programação completa do Carnaval do Crato

No Palco Vitorino Carnavalesco, a programação reúne Tudo no Samba, Flor Florentino, Evan Alencar e Felipão, com intervalos comandados por DJ Clara França.