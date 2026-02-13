Carnaval de Cascavel terá shows de Ana Castela e Pedro Sampaio; veja programação

O município de Cascavel reúne 13 grandes nomes da música no Carnaval 2026. A programação começa no sábado (14) e vai até terça-feira (17).

Além dos palcos principais, o evento contará com Carnaval Cultural, Carnaval nas Praias e Arena Paredão.

Conforme a Prefeitura de Cascavel, o objetivo é valorizar a cultura popular, promover a convivência entre famílias e fortalecer a tradição carnavalesca local. A expectativa é de grande público ao longo dos dias de festa.

Veja programação:

Caponga

Domingo (15), a partir das 14h

Wawa

Simplesmente Samba

Segunda-feira (16), a partir das 14h

Ítalo Cortez

Davizão

Terça-feira (17), a partir das 14h

Thalys Rondinele

Karenzinha



Barra Nova

Domingo (15), a partir das 14h

Larissa Leite

Sedusamba

Segunda (16), a partir das 14h

Lucas Cayan

Baianidade

Terça (17), a partir das 14h

Cláudia e Betânia

André Vinícius

Balbino

Sábado (14), a partir das 17h

Lara Teixeira

L100

Domingo (15), a partir das 17h

Marcos Ferrarini

Gabriel Rodrigues



Segunda (16), a partir das 17h

Mente Forrozeira

Lucas Cayan

Terça (17), a partir das 17h

Victor Cantor

Bem Bakana



Jacarecoara

Domingo (15), a partir das 17h

Mr Falcão

Lucas Moura

Segunda (16), a partir das 17h

Baianidade

Gabriel Rodrigues



Terça (17), a partir das 17h

Benjamim Torres

Sedusamba

Praça Esaú Benício

Sábado (14), a partir das 16h

Cláudio e Betânia

Cachorras

Mr Falcão

Domingo (15), a partir das 16h

Bicho Frevo

Camaleões da Vila

Alta Tensão

Segunda (16), a partir das 16h

Bicho Frevo

São Dois

Os Transacionais

Terça (17), a partir das 16h

Bicho Frevo

Banda Brasilis

Baquetas



Cascavel sede (em frente à Cecal)

14, 15, 16 e 17 de fevereiro, das 15h às 20h

Caponga (Praça ao lado da Escola José Valmir)

14, 15, 16 e 17 de fevereiro, das 15h às 20h.

Praça São Francisco

Sábado (14), a partir das 22h

Samyra Show

Xamã

Kadu Martins

Domingo (15), a partir das 22h

Márcia Felipe

Pedro Sampaio

Benjamim Torres

É o Tchan

Segunda (16), a partir das 22h

Tito

Taty Girl

Ana Castela

Terça (17), a partir das 21h

Henry Freitas

Mara Pavanelly

Junior Vianna

Pitombeiras

Domingo (15), a partir das 14h

Alédio Brás

Faby Camurça

Segunda (16), a partir das 14h

Alédio Brás

Faby Camurça

Terça (17), a partir das 14h

É o Pique

Alédio Brás

Águas Belas

Sábado (14)

17h: DJ Markin

19h: Lara Benício

Domingo (15)

17h: Kézya Rharelly

20h: Lara Teixeira

Segunda (16)

17h: Tommy Swing

20h: Victor Cantor

Terça (17)

17h: DJ Markin

19h: DJ Cláudio Mix e Karina Show.