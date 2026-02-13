Diário do Nordeste
Carnaval de Cascavel terá shows de Ana Castela e Pedro Sampaio; veja programação

Público poderá curtir ainda Carnaval Cultural, Carnaval nas Praias e Arena Paredão.

Legenda: Ana Castela e Pedro Sampaio, nomes em alta nos apps de música, estarão na programação de Cascavel.
Foto: Reprodução/Instagram.

O município de Cascavel reúne 13 grandes nomes da música no Carnaval 2026. A programação começa no sábado (14) e vai até terça-feira (17).

Entre os nomes confirmados estão Ana Castela, Pedro Sampaio, É o Tchan, Henry Freitas, Xamã, Taty Girl, Mara Pavanelly, Márcia Felipe e Júnior Vianna.

Além dos palcos principais, o evento contará com Carnaval Cultural, Carnaval nas Praias e Arena Paredão.

Conforme a Prefeitura de Cascavel, o objetivo é valorizar a cultura popular, promover a convivência entre famílias e fortalecer a tradição carnavalesca local. A expectativa é de grande público ao longo dos dias de festa.

Veja programação:

Caponga
Domingo (15), a partir das 14h
Wawa
Simplesmente Samba

Segunda-feira (16), a partir das 14h
Ítalo Cortez
Davizão

Terça-feira (17), a partir das 14h
Thalys Rondinele
Karenzinha

Barra Nova
Domingo (15), a partir das 14h

Larissa Leite
Sedusamba

Segunda (16), a partir das 14h
Lucas Cayan
Baianidade

Terça (17), a partir das 14h
Cláudia e Betânia
André Vinícius
Balbino

Sábado (14), a partir das 17h
Lara Teixeira
L100

Domingo (15), a partir das 17h
Marcos Ferrarini
Gabriel Rodrigues

Segunda (16), a partir das 17h
Mente Forrozeira
Lucas Cayan

Terça (17), a partir das 17h
Victor Cantor
Bem Bakana

Jacarecoara
Domingo (15), a partir das 17h
Mr Falcão
Lucas Moura

Segunda (16), a partir das 17h
Baianidade
Gabriel Rodrigues

Terça (17), a partir das 17h
Benjamim Torres
Sedusamba
Praça Esaú Benício

Sábado (14), a partir das 16h
Cláudio e Betânia
Cachorras
Mr Falcão

Domingo (15), a partir das 16h
Bicho Frevo
Camaleões da Vila
Alta Tensão

Segunda (16), a partir das 16h
Bicho Frevo
São Dois
Os Transacionais

Terça (17), a partir das 16h
Bicho Frevo
Banda Brasilis
Baquetas

Cascavel sede (em frente à Cecal)
14, 15, 16 e 17 de fevereiro, das 15h às 20h

Caponga (Praça ao lado da Escola José Valmir)
14, 15, 16 e 17 de fevereiro, das 15h às 20h.

Praça São Francisco
Sábado (14), a partir das 22h
Samyra Show
Xamã
Kadu Martins

Domingo (15), a partir das 22h
Márcia Felipe
Pedro Sampaio
Benjamim Torres
É o Tchan

Segunda (16), a partir das 22h
Tito
Taty Girl
Ana Castela

Terça (17), a partir das 21h
Henry Freitas
Mara Pavanelly
Junior Vianna

Pitombeiras
Domingo (15), a partir das 14h
Alédio Brás
Faby Camurça

Segunda (16), a partir das 14h
Alédio Brás
Faby Camurça

Terça (17), a partir das 14h
É o Pique
Alédio Brás

Águas Belas
Sábado (14)
17h: DJ Markin
19h: Lara Benício

Domingo (15)
17h: Kézya Rharelly
20h: Lara Teixeira

Segunda (16)
17h: Tommy Swing
20h: Victor Cantor

Terça (17)
17h: DJ Markin
19h: DJ Cláudio Mix e Karina Show.

 