Carnaval de Cascavel terá shows de Ana Castela e Pedro Sampaio; veja programação
Público poderá curtir ainda Carnaval Cultural, Carnaval nas Praias e Arena Paredão.
O município de Cascavel reúne 13 grandes nomes da música no Carnaval 2026. A programação começa no sábado (14) e vai até terça-feira (17).
Entre os nomes confirmados estão Ana Castela, Pedro Sampaio, É o Tchan, Henry Freitas, Xamã, Taty Girl, Mara Pavanelly, Márcia Felipe e Júnior Vianna.
Veja também
Além dos palcos principais, o evento contará com Carnaval Cultural, Carnaval nas Praias e Arena Paredão.
Conforme a Prefeitura de Cascavel, o objetivo é valorizar a cultura popular, promover a convivência entre famílias e fortalecer a tradição carnavalesca local. A expectativa é de grande público ao longo dos dias de festa.
Veja programação:
Caponga
Domingo (15), a partir das 14h
Wawa
Simplesmente Samba
Segunda-feira (16), a partir das 14h
Ítalo Cortez
Davizão
Terça-feira (17), a partir das 14h
Thalys Rondinele
Karenzinha
Barra Nova
Domingo (15), a partir das 14h
Larissa Leite
Sedusamba
Segunda (16), a partir das 14h
Lucas Cayan
Baianidade
Terça (17), a partir das 14h
Cláudia e Betânia
André Vinícius
Balbino
Sábado (14), a partir das 17h
Lara Teixeira
L100
Domingo (15), a partir das 17h
Marcos Ferrarini
Gabriel Rodrigues
Segunda (16), a partir das 17h
Mente Forrozeira
Lucas Cayan
Terça (17), a partir das 17h
Victor Cantor
Bem Bakana
Jacarecoara
Domingo (15), a partir das 17h
Mr Falcão
Lucas Moura
Segunda (16), a partir das 17h
Baianidade
Gabriel Rodrigues
Terça (17), a partir das 17h
Benjamim Torres
Sedusamba
Praça Esaú Benício
Sábado (14), a partir das 16h
Cláudio e Betânia
Cachorras
Mr Falcão
Domingo (15), a partir das 16h
Bicho Frevo
Camaleões da Vila
Alta Tensão
Segunda (16), a partir das 16h
Bicho Frevo
São Dois
Os Transacionais
Terça (17), a partir das 16h
Bicho Frevo
Banda Brasilis
Baquetas
Cascavel sede (em frente à Cecal)
14, 15, 16 e 17 de fevereiro, das 15h às 20h
Caponga (Praça ao lado da Escola José Valmir)
14, 15, 16 e 17 de fevereiro, das 15h às 20h.
Praça São Francisco
Sábado (14), a partir das 22h
Samyra Show
Xamã
Kadu Martins
Domingo (15), a partir das 22h
Márcia Felipe
Pedro Sampaio
Benjamim Torres
É o Tchan
Segunda (16), a partir das 22h
Tito
Taty Girl
Ana Castela
Terça (17), a partir das 21h
Henry Freitas
Mara Pavanelly
Junior Vianna
Pitombeiras
Domingo (15), a partir das 14h
Alédio Brás
Faby Camurça
Segunda (16), a partir das 14h
Alédio Brás
Faby Camurça
Terça (17), a partir das 14h
É o Pique
Alédio Brás
Águas Belas
Sábado (14)
17h: DJ Markin
19h: Lara Benício
Domingo (15)
17h: Kézya Rharelly
20h: Lara Teixeira
Segunda (16)
17h: Tommy Swing
20h: Victor Cantor
Terça (17)
17h: DJ Markin
19h: DJ Cláudio Mix e Karina Show.