Grupo Mesura comemora 20 anos de carreira com nova produção audiovisual

Com duas décadas dedicadas ao pagode, o Grupo Mesura celebra 20 anos de trajetória com um novo projeto audiovisual gravado no fim de janeiro. Em bate-papo, o grupo liderado pelos cantores Brauner e Wander revistou a própria história, reafirmou a aposta na música autoral e comentou o cenário atual do gênero no Ceará.

“A gente vem nessa trajetória fazendo o que gosta. São 20 anos de muita história, sempre celebrando com música boa”, pontuou Wander, em entrevista ao É Hit, canal de música do Diário do Nordeste.

Brauner completou: “Um dos nossos focos sempre foi a composição. A música autoral é o que mantém o projeto vivo”.

Pagode no Ceará: transformações e união

Ao relembrar as mudanças do pagode ao longo dos anos, Brauner contextualizou a evolução do gênero desde os anos 1990 até a expansão recente impulsionada pela internet.

“O pagode vem crescendo muito. Hoje ele aparece nos tops, nos feats, e isso abre portas”, afirmou. Para o cantor, a ascensão digital e projetos de alcance nacional ajudaram a ampliar o espaço do estilo.

Sobre rivalidade com outros artistas, a resposta foi direta: “Pelo contrário. Hoje todo mundo se ajuda. A gente entende que precisa se unir para o movimento crescer”, disse Brauner. Wander reforçou: “Tem parcerias, projetos juntos, até festas em conjunto. Está todo mundo feliz com isso”.

Eventos públicos e políticas culturais

O grupo também avaliou positivamente a abertura de espaços institucionais para artistas locais. A Estação das Artes foi citada como exemplo de política cultural que fortalece a cena.

“Essas iniciativas são muito importantes para o artista cearense. A gente gravou um audiovisual lá e ficou muito feliz”, destacou Wander.

Atuando de forma independente, o Mesura produz os próprios trabalhos e mantém agenda principalmente em Fortaleza, com apresentações em bares e casas que comportem a estrutura necessária do show. O grupo também circula por cidades do Interior do Ceará e já realizou apresentações no Piauí. “A gente agradece aos contratantes e ao público que confia no nosso trabalho”, afirmou Brauner.

Novo audiovisual: 'Mesura Combina'

Legenda: Grupo Mesura gravou nova produção audiovisual no final de janeiro deste ano. Foto: Reprodução/Instagram.

Gravado no fim de janeiro, o novo audiovisual é apontado pelo grupo como o projeto mais completo da carreira. “Foi um ano de preparação. Dentro das nossas possibilidades, a gente quis fazer do nosso jeito”, contou Wander.

Brauner acrescentou: “Em profissionalismo, captação de áudio e imagem, cenário e musical, foi o que mais nos dedicamos”.

O repertório reúne músicas autorais, regravações de sucesso nacional e parcerias que dialogam com outros gêneros. “A ideia do 'Mesura Combina' é unir pessoas e estilos”, explicou Wander.

Entre os convidados estão artistas do forró, como Bete Nascimento e Laninha Show, além de parcerias do próprio pagode, como Belinho da Silva e De Lauri. A canção “Quatro Sorrisos”, conhecida do forró, ganhou nova leitura no projeto.