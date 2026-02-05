São Gonçalo do Amarante soma R$ 4,71 milhões em shows de Carnaval; veja cachês por artista

A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante destinou R$ 4,71 milhões à contratação de dez artistas para a programação do Carnaval 2026, conforme contratos publicados no "Carnaval Transparente 2026" do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) e no portal da própria cidade. O maior cachê individual é do Dennis DJ, contratado por R$ 750 mil para uma apresentação na sede do município.

Além de Dennis DJ, o ranking de maiores valores inclui a Banda Forró Real e Rey Vaqueiro, que concentram contratos elevados por conta de apresentações em mais de um distrito.

Veja também João Lima Neto Ana Castela vai receber quase R$ 1 milhão por show em Carnaval no Interior do Ceará João Lima Neto Camarim de Jonas Esticado é furtado durante show no Ceará; suspeito é preso em flagrante

A Banda Forró Real soma R$ 750 mil em três shows, enquanto Rey Vaqueiro acumula R$ 700 mil em duas apresentações. A programação do Carnaval 2026 está distribuída entre a sede do município e os distritos de Pecém, Taíba e Croatá, que concentram a maior parte dos shows.

Veja ranking de cachês de São Gonçalo do Amarante:

Dennis DJ – apresentação na sede de São Gonçalo do Amarante

Valor: R$ 750.000,00



Valor: R$ 750.000,00 Banda Forró Real – shows em Croatá, Pecém e Taíba

R$ 250.000,00 por show

Total: R$ 750.000,00

​

R$ 250.000,00 por show Total: R$ 750.000,00 ​ Henry Freitas – show no Pecém

Valor: R$ 700.000,00



Valor: R$ 700.000,00 Rey Vaqueiro – apresentações em Croatá e Taíba

R$ 350.000,00 por show

Total: R$ 700.000,00



R$ 350.000,00 por show Total: R$ 700.000,00 Fernandinha – apresentações em Pecém e Taíba

R$ 250.000,00 por show

Total: R$ 500.000,00



R$ 250.000,00 por show Total: R$ 500.000,00 Claudino Ney e Juliana – shows em Pecém e Taíba

R$ 250.000,00 por show

Total: R$ 500.000,00

Marcynho Sensação – apresentação na sede do município

R$ 300.000,00

Banda Bandana – show na sede de São Gonçalo do Amarante

R$ 200.000,00

Thales Play – apresentação no Pecém

R$ 150.000,00

Débora Lee – shows em Pecém e Croatá

R$ 80.000,00 por show

Total: R$ 160.000,00

Dados coletados às 15h de quarta-feira (4)

Distribuição dos gastos

Do total investido, os contratos mais elevados concentram-se em artistas com múltiplas apresentações ou cachês individuais acima de R$ 700 mil.

Os distritos de Pecém e Taíba aparecem como os que mais recebem shows, enquanto a sede do município concentra apresentações de artistas com cachês mais altos, como Dennis DJ e Marcynho Sensação.

As contratações foram realizadas por inexigibilidade de licitação, modalidade prevista na legislação para a contratação de artistas consagrados, conforme consta nos processos administrativos publicados pelo município.