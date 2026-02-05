São Gonçalo do Amarante soma R$ 4,71 milhões em shows de Carnaval; veja cachês por artista
Dennis DJ e Forró Real dividem topo de ranking de maiores valores.
A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante destinou R$ 4,71 milhões à contratação de dez artistas para a programação do Carnaval 2026, conforme contratos publicados no "Carnaval Transparente 2026" do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) e no portal da própria cidade. O maior cachê individual é do Dennis DJ, contratado por R$ 750 mil para uma apresentação na sede do município.
Além de Dennis DJ, o ranking de maiores valores inclui a Banda Forró Real e Rey Vaqueiro, que concentram contratos elevados por conta de apresentações em mais de um distrito.
A Banda Forró Real soma R$ 750 mil em três shows, enquanto Rey Vaqueiro acumula R$ 700 mil em duas apresentações. A programação do Carnaval 2026 está distribuída entre a sede do município e os distritos de Pecém, Taíba e Croatá, que concentram a maior parte dos shows.
Veja ranking de cachês de São Gonçalo do Amarante:
- Dennis DJ – apresentação na sede de São Gonçalo do Amarante
Valor: R$ 750.000,00
- Banda Forró Real – shows em Croatá, Pecém e Taíba
R$ 250.000,00 por show
Total: R$ 750.000,00
- Henry Freitas – show no Pecém
Valor: R$ 700.000,00
- Rey Vaqueiro – apresentações em Croatá e Taíba
R$ 350.000,00 por show
Total: R$ 700.000,00
- Fernandinha – apresentações em Pecém e Taíba
R$ 250.000,00 por show
Total: R$ 500.000,00
- Claudino Ney e Juliana – shows em Pecém e Taíba
R$ 250.000,00 por show
Total: R$ 500.000,00
- Marcynho Sensação – apresentação na sede do município
R$ 300.000,00
- Banda Bandana – show na sede de São Gonçalo do Amarante
R$ 200.000,00
- Thales Play – apresentação no Pecém
R$ 150.000,00
- Débora Lee – shows em Pecém e Croatá
R$ 80.000,00 por show
Total: R$ 160.000,00
Dados coletados às 15h de quarta-feira (4)
Distribuição dos gastos
Do total investido, os contratos mais elevados concentram-se em artistas com múltiplas apresentações ou cachês individuais acima de R$ 700 mil.
Os distritos de Pecém e Taíba aparecem como os que mais recebem shows, enquanto a sede do município concentra apresentações de artistas com cachês mais altos, como Dennis DJ e Marcynho Sensação.
As contratações foram realizadas por inexigibilidade de licitação, modalidade prevista na legislação para a contratação de artistas consagrados, conforme consta nos processos administrativos publicados pelo município.