Camarim de Jonas Esticado é furtado durante show no Ceará; suspeito é preso em flagrante

O cantor cearense Jonas Esticado teve pertences furtados do camarim durante um show em Saboeiro (CE), na noite de terça-feira (3). Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após tentar fugir do local com o material, que foi recuperado e devolvido ao artista.

Segundo a Polícia Militar, a prisão foi realizada pela 2ª Companhia do 10º Batalhão (2ª Cia/10º BPM), na madrugada de quarta-feira (4), na Praça da Matriz, no Centro do município.

Como ocorreu o furto?

O suspeito teria entrado no camarim, no momento em que a equipe do artista subia ao palco, e levado uma bolsa com cartões de crédito, perfume e outros pertences pessoais, avaliados em cerca de R$ 74,5 mil.

Em entrevista à coluna, Jonas Esticado confirmou o ocorrido e afirmou que a mochila foi recuperada. “Foi no momento que a gente subiu para o palco. Foi um descuido. O cara entrou no camarim e levou minha mochila. Só que conseguimos recuperar”, disse o cantor.

Após o furto, o homem tentou fugir, mas foi localizado e interceptado pelos policiais que atuavam no policiamento ostensivo da festa. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil de Iguatu, onde foi autuado por furto e ficou à disposição da Justiça.