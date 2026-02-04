Carnaval de Aracati terá shows de Léo Santana, Melody e Daniela Mercury; veja programação

O Carnaval do Aracati 2026 promete entrar para a história como uma das edições mais grandiosas do Ceará, com uma programação marcada por grandes nomes da música brasileira.

Entre os dias 11 e 18, o Município recebe um festival de ritmos, reunindo atrações nacionais de peso que devem levar milhares de foliões às ruas e aos polos de festa.

No topo do line-up estão Léo Santana, fenômeno do axé e um dos artistas mais populares do verão, e Daniela Mercury, ícone do Carnaval brasileiro. A festa também confirma a energia contagiante do Psirico, banda que arrasta multidões com sucessos consagrados e a força do pagodão baiano.

Outro grande destaque é o rapper Hungria, um dos nomes mais ouvidos do país no segmento urbano, ampliando o alcance do evento e conectando o Carnaval de Aracati a públicos mais jovens e diversos.

Completam a programação atrações como Vintage Culture, referência mundial da música eletrônica, e o fenômeno pop Melody, além de artistas regionais e nomes que fortalecem o forró e os ritmos populares do Ceará, como Nathanzinho Lima e Zé Cantor.

A Prefeitura de Aracati projeta um público total de até 400 mil pessoas e impacto econômico superior a R$ 340 milhões.

Tradição e turismo fortalecido

A proposta do Carnaval do Aracati é unir tradição e inovação, misturando axé, pagodão, forró, piseiro, pop, rap e eletrônico em uma agenda plural, capaz de atender desde os foliões tradicionais até turistas que buscam grandes shows e experiências contemporâneas.

Além da programação musical, o evento se fortalece por estar conectado a um dos destinos turísticos mais famosos do Brasil: Canoa Quebrada, o que impulsiona a ocupação hoteleira e movimenta bares, restaurantes, comércio e serviços durante todo o período carnavalesco.

Veja programação do Carnaval de Aracati 2026

Palco Principal

Sexta-feira (13)

O Kannalha

Patrulha

Pegue Axé

Barra de Aço

Paulinha Ravett

Stefani

DJ Anderson

Sábado (14)

Daniela Mercury

Matheus Fernandes

Aldynha

Marcos Lessa

Mateus Ximenes

Elvis Oliveira

Jackson

Domingo (15)

Fantasmão (Edcity)

Melody

Taty Girl

Serfano

Larissa Leite

Júnior Petinho

DJ WS

Batucada do Brown

Segunda-feira (16)

Léo Santana

Nathanzinho Lima

Aldynha

Serfano

Lá Máquina

DJ Eleízio

Frank Lima

Terça-feira (17)

Vintage Culture

Zé Cantor

Pagode da Mistura

Elvis Oliveira

Júnior Viana

Thalys Ronnielle

Amor a Mil

Programação na Praia de Majorlândia

Sábado (14)

Japinha

Larissa Leite

Domingo (15)

Lagosta Bronzeada

Thiago Freitas

Segunda-feira (16)

Luís Marcelo & Gabriel

Galícia

Terça-feira (17)