Carnaval de Aracati terá shows de Léo Santana, Melody e Daniela Mercury; veja programação
Festa ainda terá apresentações de O Kannalha, Psirico, do rapper Hungria e do DJ Vintage Culture.
O Carnaval do Aracati 2026 promete entrar para a história como uma das edições mais grandiosas do Ceará, com uma programação marcada por grandes nomes da música brasileira.
Entre os dias 11 e 18, o Município recebe um festival de ritmos, reunindo atrações nacionais de peso que devem levar milhares de foliões às ruas e aos polos de festa.
No topo do line-up estão Léo Santana, fenômeno do axé e um dos artistas mais populares do verão, e Daniela Mercury, ícone do Carnaval brasileiro. A festa também confirma a energia contagiante do Psirico, banda que arrasta multidões com sucessos consagrados e a força do pagodão baiano.
Outro grande destaque é o rapper Hungria, um dos nomes mais ouvidos do país no segmento urbano, ampliando o alcance do evento e conectando o Carnaval de Aracati a públicos mais jovens e diversos.
Completam a programação atrações como Vintage Culture, referência mundial da música eletrônica, e o fenômeno pop Melody, além de artistas regionais e nomes que fortalecem o forró e os ritmos populares do Ceará, como Nathanzinho Lima e Zé Cantor.
A Prefeitura de Aracati projeta um público total de até 400 mil pessoas e impacto econômico superior a R$ 340 milhões.
Tradição e turismo fortalecido
A proposta do Carnaval do Aracati é unir tradição e inovação, misturando axé, pagodão, forró, piseiro, pop, rap e eletrônico em uma agenda plural, capaz de atender desde os foliões tradicionais até turistas que buscam grandes shows e experiências contemporâneas.
Além da programação musical, o evento se fortalece por estar conectado a um dos destinos turísticos mais famosos do Brasil: Canoa Quebrada, o que impulsiona a ocupação hoteleira e movimenta bares, restaurantes, comércio e serviços durante todo o período carnavalesco.
Veja programação do Carnaval de Aracati 2026
Palco Principal
Sexta-feira (13)
- O Kannalha
- Patrulha
- Pegue Axé
- Barra de Aço
- Paulinha Ravett
- Stefani
- DJ Anderson
Sábado (14)
- Daniela Mercury
- Matheus Fernandes
- Aldynha
- Marcos Lessa
- Mateus Ximenes
- Elvis Oliveira
- Jackson
Domingo (15)
- Fantasmão (Edcity)
- Melody
- Taty Girl
- Serfano
- Larissa Leite
- Júnior Petinho
- DJ WS
- Batucada do Brown
Segunda-feira (16)
- Léo Santana
- Nathanzinho Lima
- Aldynha
- Serfano
- Lá Máquina
- DJ Eleízio
- Frank Lima
Terça-feira (17)
- Vintage Culture
- Zé Cantor
- Pagode da Mistura
- Elvis Oliveira
- Júnior Viana
- Thalys Ronnielle
- Amor a Mil
Programação na Praia de Majorlândia
Sábado (14)
- Japinha
- Larissa Leite
Domingo (15)
- Lagosta Bronzeada
- Thiago Freitas
Segunda-feira (16)
- Luís Marcelo & Gabriel
- Galícia
Terça-feira (17)
- Davizão
- Jeanzinho