Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Carnaval de Aracati terá shows de Léo Santana, Melody e Daniela Mercury; veja programação

Festa ainda terá apresentações de O Kannalha, Psirico, do rapper Hungria e do DJ Vintage Culture.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
É Hit
Legenda: Melody, Léo Santana e Daniela Mercury são algumas das atrações do Carnaval 2026 de Aracati, no Litoral do Ceará.
Foto: Edu Araújo, Tom Zé e Victor Chapetta/Ag News.

O Carnaval do Aracati 2026 promete entrar para a história como uma das edições mais grandiosas do Ceará, com uma programação marcada por grandes nomes da música brasileira.

Entre os dias 11 e 18, o Município recebe um festival de ritmos, reunindo atrações nacionais de peso que devem levar milhares de foliões às ruas e aos polos de festa.

No topo do line-up estão Léo Santana, fenômeno do axé e um dos artistas mais populares do verão, e Daniela Mercury, ícone do Carnaval brasileiro. A festa também confirma a energia contagiante do Psirico, banda que arrasta multidões com sucessos consagrados e a força do pagodão baiano.

Outro grande destaque é o rapper Hungria, um dos nomes mais ouvidos do país no segmento urbano, ampliando o alcance do evento e conectando o Carnaval de Aracati a públicos mais jovens e diversos.

Completam a programação atrações como Vintage Culture, referência mundial da música eletrônica, e o fenômeno pop Melody, além de artistas regionais e nomes que fortalecem o forró e os ritmos populares do Ceará, como Nathanzinho Lima e Zé Cantor.

Veja também

teaser image
É Hit

Qual o hit do Carnaval 2026? Veja indicados e vote

A Prefeitura de Aracati projeta um público total de até 400 mil pessoas e impacto econômico superior a R$ 340 milhões.

Tradição e turismo fortalecido

A proposta do Carnaval do Aracati é unir tradição e inovação, misturando axé, pagodão, forró, piseiro, pop, rap e eletrônico em uma agenda plural, capaz de atender desde os foliões tradicionais até turistas que buscam grandes shows e experiências contemporâneas.

Além da programação musical, o evento se fortalece por estar conectado a um dos destinos turísticos mais famosos do Brasil: Canoa Quebrada, o que impulsiona a ocupação hoteleira e movimenta bares, restaurantes, comércio e serviços durante todo o período carnavalesco.

Veja programação do Carnaval de Aracati 2026

Palco Principal

Sexta-feira (13)

  • O Kannalha
  • Patrulha
  • Pegue Axé
  • Barra de Aço
  • Paulinha Ravett
  • Stefani
  • DJ Anderson

Sábado (14)

  • Daniela Mercury
  • Matheus Fernandes
  • Aldynha
  • Marcos Lessa
  • Mateus Ximenes
  • Elvis Oliveira
  • Jackson

Domingo (15)

  • Fantasmão (Edcity)
  • Melody
  • Taty Girl
  • Serfano
  • Larissa Leite
  • Júnior Petinho
  • DJ WS
  • Batucada do Brown

Segunda-feira (16)

  • Léo Santana
  • Nathanzinho Lima
  • Aldynha
  • Serfano
  • Lá Máquina
  • DJ Eleízio
  • Frank Lima

Terça-feira (17)

  • Vintage Culture
  • Zé Cantor
  • Pagode da Mistura
  • Elvis Oliveira
  • Júnior Viana
  • Thalys Ronnielle
  • Amor a Mil

Programação na Praia de Majorlândia

Sábado (14)

  • Japinha
  • Larissa Leite

Domingo (15)

  • Lagosta Bronzeada
  • Thiago Freitas

Segunda-feira (16)

  • Luís Marcelo & Gabriel
  • Galícia

Terça-feira (17)

  • Davizão
  • Jeanzinho
Assuntos Relacionados