Qual o hit do Carnaval 2026? Veja indicados e vote

Diversos artistas do axé e do pop lançaram, nos últimos meses, canções que despontam como apostas para se tornar o hit do Carnaval de 2026. Com a chegada de fevereiro, o Diário do Nordeste reuniu 12 músicas que vêm ganhando destaque nas rádios, nas redes sociais e nas principais plataformas de streaming.

Hits do Carnaval 2026

Vampirinha — Ivete Sangalo

Ícone da música brasileira, Ivete Sangalo lançou “Vampirinha” como principal aposta para a folia de 2026, durante show no Réveillon de Salvador. Com coreografia sensual, a música rapidamente ganhou destaque nas redes sociais e entre foliões e produtores de eventos.

A canção brinca com o universo dos vampiros de forma leve, sensual e carnavalesca, e já virou tema de muitas fantasias nas prévias da folia pelo País.

Jetski — Pedro Sampaio, Melody e MC Meno K

A música “Jetski” é uma das candidatas mais fortes ao título de hit do Carnaval 2026, combinando funk, pop e elementos eletrônicos.

Lançada no fim do ano, a música tem letra-chiclete e coreografia que é sucesso nas aulas de dança.

Desliza (Ólhinho no Corpinho) — Léo Santana e Melody

Melody também está na lista de possíveis hits da folia com a participação em "Desliza", de Léo Santana. A música, que também aposta na coreografia para marcar presença, rapidamente se tornou sucesso nas festas e redes sociais.

A letra é direta, divertida e sensual. Com versos fáceis de memorizar e um refrão repetitivo, a parceria foi claramente pensada para garantir coreografias e interação com o público.

Marquinha de Fitinha — Léo Santana

Outra aposta de Léo Santana para o Carnaval, “Marquinha de Fitinha” segue forte como trilha sonora da estação.

A música celebra o verão, o sol e o corpo em festa, usando referências comuns do Carnaval e das praias brasileiras. A batida contagiante convida à dança coletiva, marca registrada dos grandes hits da folia.

Plugin da Bagaceira — Claudia Leitte

Claudia Leitte aparece na lista com “Plugin da Bagaceira”, misturando humor, energia e a irreverência típica da folia. A faixa rapidamente ganhou espaço nos shows de verão e nos circuitos carnavalescos.

A letra brinca com a ideia de “ativar” o modo bagaceira, convidando o público a deixar de lado as preocupações e se jogar na diversão.

É Terreiro — Daniela Mercury feat. Alcione

Daniela Mercury apresenta “É Terreiro” como aposta para o Carnaval, unindo sua tradicional força rítmica, ancestralidade e celebração cultural. A participação de Alcione acrescenta peso histórico e emocional à canção.

A letra exalta o terreiro como espaço de resistência, identidade e festa, dialogando com elementos da cultura afro-brasileira e da musicalidade popular. O clima é de celebração coletiva, respeito às raízes, transformando a música em um manifesto dançante que combina perfeitamente com a grandiosidade do Carnaval.

Sequência Feiticeira — Pedro Sampaio

Além de "Jetski", Pedro Sampaio chega ao Carnaval com “Sequência Feiticeira”, faixa que rapidamente ganhou força nas pistas, nas redes sociais e nos sets de DJs pelo País.

Com referências à sedução e a uma personagem clássica, a música cria uma atmosfera hipnótica e repetitiva, pensada para embalar multidões e manter o público em constante interação. E é sucesso.

Semáforo — Psirico

A banda Psirico aposta em “Semáforo” como uma de suas principais músicas para o Carnaval, mantendo a tradição do pagodão baiano que domina os circuitos da folia. A faixa rapidamente caiu no gosto do público.

A letra utiliza o semáforo como metáfora para os movimentos da dança e da paquera, criando uma narrativa divertida e de fácil identificação.

O Baiano tem o Molho — O Kannalha

Sucesso no Pré-Carnaval de Fortaleza, O Kannalha chega ao Carnaval com o sucesso “O Baiano tem o Molho”, música que rapidamente ganhou espaço nos paredões, nos shows de verão e nos circuitos da folia.

A letra utiliza o “molho” como símbolo de atitude, presença e forma de dançar, criando uma narrativa leve, divertida e que virou hit após Wagner Moura brilhar como baiano "com molho" nas premiações de "O Agente Secreto".

Gostosin — Anitta feat. Felipe Amorim e HITMAKER

“Gostosin” é uma das apostas de Anitta para o Carnaval 2026, reunindo elementos do pop, do funk e da música de verão. A música é uma parceria com Felipe Amorim e HITMAKER e tem coreografia que já é sucesso no TikTok.

Fanatismo — Yasmin Sensação

Com show confirmado no Carnaval de Fortaleza, Yasmin Sensação aposta em “Fanatismo” como hit para a folia. A faixa ganhou destaque nas redes sociais e em festas, especialmente pelo apelo melódico.

A sergipana de 19 anos, natural de São Francisco de Canindé, é um daqueles nomes cuja voz chegou antes do rosto em algumas regiões do País. Com a música que é versão de uma canção do cantor angolano Anselmo Ralph, a cantora vem conquistando público nas redes sociais e se destacando em grandes shows pelo Nordeste.

Marquinha de Fitinha (Canudinho) — Léo Santana

Além de "passar olhinho no corpinho", Léo Santana reforça presença no Carnaval com “Marquinha de Fitinha (Canudinho)”. A letra faz referência direta às marcas do sol e aos símbolos do Carnaval de praia. A música foi pensada para arrastar multidões e se consolidar como trilha sonora da folia.