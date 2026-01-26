Carnaval de Paracuru 2026 terá show de Wesley Safadão, Pedro Sampaio, arena especial e mais
Confira a programação que conta com mais de 18 shows e outras apresentações em novo espaço.
A Prefeitura de Paracuru divulgou a programação do Carnaval de Paracuru 2026. Ao todo, serão cinco dias de festa e mais de 18 atrações. A programação conta com Wesley Safadão, Luan Santana, Dennis DJ e Pedro Sampaio.
Diferente dos outros anos, o histórico carnaval cearense será realizado Arena Paracuru Folia, uma nova estrutura especial pensando para receber amplo público.
Com 17 mil metros quadrados, capacidade para até 50 mil pessoas, palco cenográfico inspirado nos símbolos da cidade e camarote para 6 mil foliões, a arena será instalada a 1,2 km da avenida principal.
A festa na cidade litorânea inicia no dia 13 de fevereiro e segue até o dia 17. A expectativa da Prefeitura é ultrapassar 240 mil pessoas durante os dias de folia. Em 2025, Paracuru conseguiu reunir 120 mil foliões.
Além da programação dos shows da Arena Paracuru Folia, a cidade também contará com o *Paracuru Cultura & Folia*, com eventos na Praça da Matriz e na Praça de Eventos, reunindo:
- maracatus;
- blocos tradicionais;
- chorinho;
- manifestações populares;
- apresentações de artistas locais.
CONFIRA PROGRAMAÇÃO ARENA PARACURU FOLIA
13 de fevereiro - sexta
Luan Santana
E Mais Atrações
14 de fevereiro – sábado
Thales Play
Kadu Martins
Natanzinho Lima
Banda Libanos
15 de fevereiro – domingo
Wesley Safadão
Nuzio Medeiros
Tito
Banda Bandana
16 de fevereiro – segunda-feira
Dennis DJ
Zé Cantor
Mara Pavanelly
Forrozão Tropykalia
Jotavê
17 de fevereiro – terça-feira
Pedro Sampaio
Henry Freitas
Forró Balancear