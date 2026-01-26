Carnaval de Paracuru 2026 terá show de Wesley Safadão, Pedro Sampaio, arena especial e mais

A Prefeitura de Paracuru divulgou a programação do Carnaval de Paracuru 2026. Ao todo, serão cinco dias de festa e mais de 18 atrações. A programação conta com Wesley Safadão, Luan Santana, Dennis DJ e Pedro Sampaio.

Diferente dos outros anos, o histórico carnaval cearense será realizado Arena Paracuru Folia, uma nova estrutura especial pensando para receber amplo público.

Com 17 mil metros quadrados, capacidade para até 50 mil pessoas, palco cenográfico inspirado nos símbolos da cidade e camarote para 6 mil foliões, a arena será instalada a 1,2 km da avenida principal.

A festa na cidade litorânea inicia no dia 13 de fevereiro e segue até o dia 17. A expectativa da Prefeitura é ultrapassar 240 mil pessoas durante os dias de folia. Em 2025, Paracuru conseguiu reunir 120 mil foliões.

Além da programação dos shows da Arena Paracuru Folia, a cidade também contará com o *Paracuru Cultura & Folia*, com eventos na Praça da Matriz e na Praça de Eventos, reunindo:

maracatus;

blocos tradicionais;

chorinho;

manifestações populares;

apresentações de artistas locais.

Legenda: Representação de como deve ficar a Arena Paracuru Folia. Foto: Divulgação/Prefeitura de Paracuru.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO ARENA PARACURU FOLIA

13 de fevereiro - sexta

Luan Santana

E Mais Atrações

14 de fevereiro – sábado

Thales Play

Kadu Martins

Natanzinho Lima

Banda Libanos

15 de fevereiro – domingo

Wesley Safadão

Nuzio Medeiros

Tito

Banda Bandana

16 de fevereiro – segunda-feira

Dennis DJ

Zé Cantor

Mara Pavanelly

Forrozão Tropykalia

Jotavê

17 de fevereiro – terça-feira

Pedro Sampaio

Henry Freitas

Forró Balancear