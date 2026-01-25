Diário do Nordeste
Protesto do Roblox e 'O Agente Secreto': memes viram fantasias em Pré-Carnaval de Fortaleza

Com plaquinhas e adereços, foliões brincam com tendências do cinema e da internet.

Ana Beatriz Caldas e Clarice Nascimento verso@svm.com.br
Grupo de amigos levou 'protesto' para a Estação das Artes.
Legenda: Grupo de amigos levou 'protesto' para a Estação das Artes.
Foto: Thiago Gadelha.

Antes mesmo de o período oficial da folia começar, o Pré-Carnaval de Fortaleza já tem rendido boas fantasias. Com adereços e muito brilho, muitas delas fazem referência a tendências e memes do momento.

Neste domingo (25), a apresentação do bloco "Pra Quem Gosta é Bom" lotou a Estação das Artes, no Centro, e reuniu algumas dessas fantasias. Um dos destaques reproduz uma "manifestação" digital que virou meme: o protesto do Roblox, feito por avatares de crianças e adolescentes após o anúncio de medidas mais rígidas de segurança na plataforma.

Com plaquinhas com dizeres como "Felca pior que Ritle", "O Roblox tem que dar o chat porque não somos cavalos, somos pessoas" e "Diga não a dentadura", o grupo de amigos aproveitou a repercussão do assunto para cair na folia.

"Está em alta, né? Então, a gente pensou 'por que não? É uma coisa atual'. E a gente veio aqui pelas crianças", brincou Iza Machado, uma das integrantes do grupo.

"Raparigou ou não raparigou?"

Plaquinhas com frases icônicas do filme viraram peça principal das fantasias.
Legenda: Plaquinhas com frases icônicas do filme viraram peça principal das fantasias.
Foto: Thiago Gadelha.

Quem também rendeu fantasia foi o filme "O Agente Secreto". Sucesso de bilheteria e premiações, a obra promete estar presente nos looks dos foliões até o Carnaval, especialmente após ser indicado a quatro categorias no Oscar 2026.

Na Estação das Artes, o trio de amigos Luiza Mouta, Rebeca Ribeiro e Leonardo Melo já aderiu à tendência, com plaquinhas que relembram falas icônicas do filme, como "O novato aprecia a companhia de mulheres?" e "Raparigou ou não raparigou?".

"A gente assistiu ao filme juntos e achou esses diálogos bem marcantes na história do filme, aí a gente decidiu fazer", contou Luiza, que confeccionou os adereços.

Veja mais fotos do Pra Quem Gosta é Bom deste domingo:

Bloco fez homenagem ao filme 'O Agente Secreto' durante apresentação.
Legenda: Bloco fez homenagem ao filme 'O Agente Secreto' durante apresentação.
Foto: Karine Zaranza.

Bloco Pra Quem Gosta é Bom se apresenta na Estação das Artes.
Foto: Thiago Gadelha.

Mulher maquiada e com adereço carnavalesco colorido na cabeça sorri para o público.
Foto: Thiago Gadelha.

Público encheu a Estação das Artes.
Foto: Thiago Gadelha.

Foliã brinca durante o Bloco Pra Quem Gosta é Bom.
Foto: Thiago Gadelha.

