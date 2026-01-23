Diário do Nordeste
10 tendências de moda e estilo para usar no Carnaval 2026

Entre novidades e sucessos que se repetem, veja inspirações para montar looks e fantasias para o período.

Ana Beatriz Caldas
Ainda que o vestuário carnavalesco tenha aspectos muito próprios, é certo que o que vemos nos blocos e festas a cada ano muda de acordo com o mercado da moda, as novidades da cultura pop e outras tendências de estilo. 

Por isso, se você está com dúvidas de como elaborar looks de Carnaval ou de qual fantasia usar, uma boa opção é checar o que está em alta em plataformas especializadas para encontrar sugestões que conversem com a sua personalidade.

Entre os relatórios mais conhecidos do gênero está o Pinterest Predicts 2026, que reúne as tendências mais recentes entre usuários do Pinterest e traz uma amostra do que tem sido buscado por quem utiliza a plataforma para se inspirar no dia a dia, seja na moda, na beleza ou na decoração. 

Para te ajudar a pensar nos seus próximos looks carnavalescos, o Verso elencou algumas das principais tendências para o momento. Confira a seguir:

1. Futurismo e inspirações “de outro mundo”

Tendência 'Elo Intergalático' é uma das apostas para 2026.
Legenda: Tendência 'Elo Intergalático' é uma das apostas para 2026.
Foto: Reprodução/Pinterest Predicts 2026.

Uma das tendências apontadas pelo Pinterest Predicts é a Elo Intergalático, ou seja, beleza e estilo inspirados na “estética alienígena”. Ela inclui elementos futuristas nos looks e na maquiagem, com muito prateado (que segue em alta após dois anos fazendo sucesso no Carnaval) e furta-cor.

Durante a folia, é possível se inspirar em fantasias e acessórios inspirados na vida extraterrestre, maquiagens artísticas e até optar por uma beleza mais suave, que remeta a um glow natural e uma paleta de cores opalescente.

2. Selva chique

Tendência 'Selva chic' amplia inspirações na moda e na beleza.
Legenda: Tendência 'Selva chic' amplia inspirações na moda e na beleza.
Foto: Reprodução/Pinterest Predicts 2026.

Voltando às belezas terrestres, a moda e a maquiagem também têm sido influenciadas pela natureza, com elementos ligados aos animais e às florestas conectados a um toque de sofisticação. 

Segundo o relatório do Pinterest, a tendência, que não é novidade, chega repaginada graças à geração Z – e pode inspirar desde o já famoso look de oncinha a outros aspectos do look, como peças e fantasias inspiradas em animais silvestres e adereços inspirados em insetos, como borboletas e besouros.

3. Doces e muito colorido

Inspiração em doces pode ajudar na composição de uma maquiagem divertida.
Legenda: Inspiração em doces pode ajudar na composição de uma maquiagem divertida.
Foto: ldutko/Shutterstock.

Acessórios, unhas, roupas e maquiagens que remetem a doces como jujubas, gelatinas e outros quitutes coloridos têm ganhado espaço no mundo da moda e da beleza e se adequam perfeitamente à alegria carnavalesca.

Uma dica é investir, além de cores e formatos, em texturas e brilhos que lembram delícias como geleias, algodão doce, jujubas e outros, além de um acabamento glow na maquiagem.

4. Beleza sem regras

Combinação de cores e assimetria marcam as composições.
Legenda: Combinação de cores e assimetria marcam as composições.
Foto: Reprodução/Pinterest Predicts 2026.

Maquiagens diferentes, unhas “descombinadas”, looks e cabelos assimétricos são alguns dos sucessos da vez, e indicam que a moda divertida e imperfeita está de volta. 

Na hora de montar fantasias e acessórios, uma boa opção é brincar com a falta de padrões, misturando estampas, cores e diferentes cortes nas peças e investindo em combinações ousadas.

5. Renda

Renda chega mais ousada ao Carnaval 2026.
Legenda: Renda chega mais ousada ao Carnaval 2026.
Foto: Arquivo pessoal.

Sempre presente na moda, a renda deve ocupar um espaço ainda maior e pode ganhar nuances um pouco mais ousadas no Carnaval. A tendência é uma das que fez sucesso no ano passado e chega repaginada em 2026, como parte de produções mais coloridas e menos românticas.

Entre as opções estão acessórios com detalhes em renda, como cintos e bandanas, além de maquiagens e unhas que imitam tramas e cores tradicionais do tecido.

6. Looks com miçangas e paetês

Tops de miçanga, que foram sucesso em 2025, seguem fortes em 2026. Na foto, a cantora Marina Sena em divulgação do EP 'Marinada'.
Legenda: Tops de miçanga, que foram sucesso em 2025, seguem fortes em 2026. Na foto, a cantora Marina Sena em divulgação do EP 'Marinada'.
Foto: Gabriela Schmidt/Divulgação.

Peças que foram a cara do Carnaval do ano passado, como tops e vestidos de miçangas e paetês cheios de brilho, permanecem em alta no início deste ano. “Eu acho que essas são tendências que meio que sempre tem. Elas só voltam, talvez, repaginadas”, opina a publicitária e criadora de conteúdo Flávia Akemi.

“Acho que os tops de miçanga vieram para ficar, mas eles podem vir de jeitos diferentes: podem vir tanto miçangas diferentes entre si, miçangas de materiais diferentes, um mix de miçangas e pedras”, completa.

7. Inspiração circense

Roupas com listras e acessórios circenses compõem look para o Carnaval.
Legenda: Roupas com listras e acessórios circenses compõem look para o Carnaval.
Foto: Kiselev Andrey Valerevich/Shutterstock.

De acordo com Flávia, uma tendência forte para as fantasias são as com temática circense – universo que uma das apostas de decoração no Pinterest Predicts

Para investir no estilo, o segredo é incluir listras, babados e outras estampas que deixam o look com ar lúdico e “cara de palco”, indica Flávia.

8. Estética anos 2000

Maquiagens da Midnight Sun Tour, da cantora Zara Larsson, ecoam retorno dos anos 2000.
Legenda: Maquiagens da Midnight Sun Tour, da cantora Zara Larsson, ecoam retorno dos anos 2000.
Foto: Reprodução/Instagram.

O retorno dos anos 2000 às tendências de moda também pode chegar na sua produção carnavalesca. Para Akemi, uma das principais inspirações nesse sentido são as maquiagens coloridas da cantora sueca Zara Larsson. 

As inspirações podem chegar tanto na beleza, “nessa maquiagem bem colorida, com strass, com muito brilho, quanto mais melhor, quanto na roupa, nesses lookzinhos bem anos 2000, com cintos cheio de cacarecos”.

9. Crochê na cabeça

Apresentadora Sabrina Sato é uma das famosas que já aderiu à tendência.
Legenda: Apresentadora Sabrina Sato é uma das famosas que já aderiu à tendência.
Foto: Reprodução/Instagram @sabrinasato.

Touquinhas artesanais, feitas de crochê ou tricô e adornadas com miçangas e pedrarias, estão em alta e também devem fazer sucesso na folia, segundo Flávia Akemi. “É um acessório que deixa o look mais interessante”, aponta.

10. Biquíni como base

Biquínis podem ser base do look ou parte de sobreposições.
Legenda: Biquínis podem ser base do look ou parte de sobreposições.
Foto: Arquivo pessoal.

Mais do que um momento para adquirir peças novas, looks carnavalescos podem inspirar figurinos com o que já se tem em casa, usando a criatividade e truques de styling. Um desses truques é usar uma sobreposição de biquínis, misturando tamanhos, cores e modelagem para criar um efeito diferente. Também é possível usar o biquíni como base para acessórios que, por si só, compõem o figurino.

Como criar um look carnavalesco

Flávia parte de um item, cor ou tema para pensar em fantasias.
Legenda: Flávia parte de um item, cor ou tema para pensar em fantasias.
Foto: Arquivo pessoal.

A influenciadora Flávia Akemi conta que, muitas vezes, parte de um único item para planejar uma fantasia de Carnaval, o que pode ajudar quem está indeciso. “Gosto de pensar num tema, numa cor ou numa peça principal ou acessório e montar o look a partir disso, testando combinações”, explica.

“A gente tem um monte de peça em casa que também dá para usar, não necessariamente precisa ficar comprando tudo”, aconselha.

Afinal, mais importante que o look é utilizar o momento para ser criativo e tornar o processo divertido. “Por mais que a gente fale de tendência, que é muito legal, não se deixe ficar preso a elas”, destaca “Porque Carnaval é sobre se divertir, sobre encontrar o que é mais legal para você”.

