Aplicativo e bot ajudam foliões a organizar saídas no Carnaval 2026 de Fortaleza

Quem é folião em Fortaleza, sabe: basta o Carnaval chegar para todo mundo querer saber onde vai ser a festa, hora e local. Neste ano, além das publicações no jornal, duas iniciativas tanto públicas quanto independentes foram lançadas para facilitar o planejamento.

Na linha da política pública, está o aplicativo Farol da Cultura, lançado na última quarta-feira (21) pela Prefeitura de Fortaleza. Iniciativa da Secretaria da Cultura (Secultfor), em parceria com o Instituto Cultural Iracema (ICI), a ferramenta oferece gama de funcionalidades ao longo de todo o Ciclo Carnavalesco 2026, compreendendo pré e carnaval.

Indicação de eventos por geolocalização, por exemplo, permite que o público folião descubra blocos e shows próximos de onde a pessoa está – considerando as 12 regionais da Capital. Por sua vez, se o interesse é buscar artista ou atividade, também é possível. À medida que nomes são favoritados, uma agenda própria se forma, deixando o roteiro pronto.

Secretária da Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa elenca as principais diferenças entre a plataforma e uma planilha simples. “Primeiro que o aplicativo está na palma da mão. E, nele, você pode abrir por regional e saber o que está acontecendo ali ou em outra para onde quer ir. Marca lá com um coraçãozinho e gera uma programação personalizada”.

Legenda: À medida que folião favorita um destino, aplicativo cria roteiro personalizado. Foto: Thiago Gadelha.

Agilidade, portanto, é palavra-chave para gestora, junto a uma estética dinâmica e visão mais completa do todo. “Quem vive na cidade, sabe que isso é uma demanda, então criamos muito no objetivo de incentivar o itinerário da folia de cada cidadão de Fortaleza que mergulha nisso, e que gosta”.

Segundo Helena, apesar de toda a programação do Ciclo Carnavalesco da Prefeitura estar fechada, caso haja necessidade de alguma alteração, as informações no aplicativo serão atualizadas em tempo real.

Há mais um detalhe: o projeto também dispõe de recursos para pessoas com deficiência visual e está disponível para download gratuito tanto no Google Play (Android) quanto na App Store (iOS).

Para além do Carnaval

É a estreia do Farol da Cultura no Carnaval de Fortaleza. Caso o aplicativo – desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Políticas Digitais – Mutirão – de fato vingue, a perspectiva é que ele estique os tentáculos até outras datas importantes do calendário da cidade, tais como festas juninas e o próprio aniversário da Capital.

O movimento espelha o que é almejado pela atual gestão da Secretaria Municipal da Cultura: descentralizar ações e atividades, sobretudo em um Ciclo Carnavalesco que ampliou o número de polos e fez com que a programação chegasse mais longe.

“Quando estamos dispostos a construir uma política de descentralização, precisamos focar em estratégias feito essa". Helena Barbosa Secretária da Cultura de Fortaleza

“Descentralização não envolve só grandes palcos. Descentralizar é também contribuir para uma política pública de cultura mais democrática. Nesse sentido, gestão e público precisam enxergar Fortaleza na totalidade dela. Quando coloco a cidade num aplicativo e tenho como categorias de escolha as 12 regionais, é muito bacana. Nossos discursos, práticas e ações precisam ter esse destino: estarem espalhados”.

‘Zap’ da folia

Da política pública à iniciativa independente. Foliões assíduos do Carnaval de Fortaleza desde a infância, a arquiteta e servidora pública, Luana Duarte, e o namorado, Timóteo Jorge, formado em Ciência da Computação, decidiram criar juntos uma solução para facilitar o acesso às programações das festas de pré-carnaval da capital cearense.

Legenda: Acompanhada do namorado, Timóteo, Luana divulga plataforma durante folia em Fortaleza. Foto: Arquivo pessoal.

“O chatbot ‘Zap da Folia’ surgiu da dificuldade de acompanhar a programação. Muita coisa acontecendo na cidade, a programação sai em diferentes canais e tem sido difícil acompanhar a velocidade. A ideia é o folião não ir a várias fontes diferentes para se informar”, explica o casal.

Com linguagem intuitiva, a ferramenta responde a comandos como localização, data ou shows, ajudando o folião a decidir para onde ir. Veja abaixo a demonstração de uma conversa com o "Zap da Folia":

Legenda: Com linguagem intuitiva, a ferramenta responde a vários comandos. Foto: Reprodução/WhatsApp.

Diferentemente do aplicativo da Prefeitura de Fortaleza, a plataforma informa tanto eventos privados quanto públicos, incluindo programação infantil. Criado em 11 de janeiro, o chatbot Zap da Folia já soma mais de 200 acessos.

A intenção dos criadores é dar continuidade à ferramenta, mas, para isso, é necessário avaliar o tempo gasto com a curadoria. “O São João de Maracanaú está bem aí, com várias programações em toda a cidade. Vamos avaliar”.

*Estagiária sob supervisão da editora Lorena Cardoso