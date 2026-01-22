Veja programação do fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza

O segundo final de semana de programação gratuita do Ciclo Carnavalesco 2026 traz artistas locais e blocos tradicionais em 16 polos espalhados. Espaços como Mercado da Aerolâdia, Mercado dos Pinhões, Praia de Iracema, Parque Raquel de Queiroz vão reunir blocos, bandas e foliões.

Confira lista selecionada pelo Verso com as atrações gratuitas e festas privadas deste fim de semana:

Ciclo Carnavalesco de Fortaleza

Legenda: Raimundo do Queijo é um dos polos do Ciclo Carnavalesco 2026. Foto: Davi Rocha.

Programação para sexta-feira, 23 de janeiro:

Polo Mercado dos Pinhões

Atração: Luxo da Aldeia

Sexta-feira, 23 de janeiro, a partir das 19h

Endereço: Praça Visconde Pelotas, S/N - Centro

Evento gratuito

Polo Praça dos Leões

Atrações: Raízes do Griô, 18h - Caravana Cultura, 19:30h - Maracatu Solar, 21h

Sexta-feira, 23 de janeiro, a partir das 18h

Sexta-feira, 23 de janeiro, a partir das 18h Endereço: R. Gal. Bezerril - Centro

Evento gratuito

Polo Mercado da Aerolândia

Atrações: Diana Franco, 18h - Vanin e Nicinha, 19:20h - Banda Amor de Cristal, 20:40h

Sexta-feira, 23 de janeiro, a partir das 18h

Endereço: BR-116, N°5823 - Alto da Balança - Aerolândia

Evento gratuito

Centro Cultural Belchior

Atrações: Vannick Belchior, 18h - Iracema Bode Beat, 19:30h

Sexta-feira, 23 de janeiro, a partir das 18h

Endereço: R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema

Evento gratuito

Programação para sábado, 24 de janeiro:

Polo Mocinha

Atração: Bloco Num Ispaia Senão Lenche

Sábado, 24 de janeiro. a partir das 18h

Endereço: Rua Padre Climério, 140 - Meireles

Evento gratuito

Polo Mercado dos Pinhões

Atrações: Dj Maria Tavares, 17h - Dujambu, 18h20 - Bloco Baba de Camelo, 19h40 - Vanessa A Cantora, 21h

Sábado, 24 de janeiro, a partir das 17h

Endereço: Praça Visconde Pelotas, S/N - Centro

Evento gratuito

Polo Praça dos Leões

Atração: Concentra Mas Não Sai

Quando: Sábado, 24 de janeiro

Onde: Praça dos Leões – R. Gal. Bezerril - Centro

Horário: A partir das 18h

Evento gratuito

Polo Praia de Iracema

Atrações: Sambamor, 16h - Camaleões da Vila, 16h45 - Baqueta Clube de Ritmistas, 18h15 - Bonde Batuque, 19h

Quando: Sábado, 24 de janeiro

Onde: Aterro da Praia de Iracema - Av. Beira-Mar com Av. Barão de Studart – Praia de Iracema

Horário: A partir das 15h

Evento gratuito

Polo Aterrinho da Praia de Iracema

Atrações: Dj Bugzinha, 17h - Mona Mendes e Grupo Essas Mulheres, 18h30 -Teresa Cristina - Jessé: As Canções de Zeca Pagodinho, 20h30 - Bonde Batuque,

Quando: Sábado, 24 de janeiro

Onde: Aterrinho da Praia de Iracema – Praia de Iracema

Horário: A partir das 17h

22h30

Evento gratuito

Polo Praça da Gentilândia

Atrações: Dj Kinas, 17h - Banda da Nega, 18h20 -Di Ferreira, 19h40 - Shirlene Aguiar, 21h

Quando: Sábado, 24 de janeiro

Onde: Av. Treze de Maio, S/N - Benfica

Horário: A partir das 17h

Evento gratuito

Polo Parque Rachel de Queiroz

Atrações: Projeto Carambola (Programação de Carnaval), 17h - Betto Lins, 18h - Meu Bloco Vai Sair na Rua - Fábio Daniel, 19h20 - Bárbara Sena e o Bloco das

Quando: Sábado, 24 de janeiro

Onde: R. Aluísio Eleutério, 608-132 - São Gerardo

Horário: A partir das 17h

Sardinhas, 21h

Evento gratuito

Polo Parque Dois Irmãos

Atrações: Gildomar Marinho, 18h20 - Fabinho Varela, 19h40 - Jean Dumont e Banda Farra Dusbons, 21h

Quando: Sábado, 24 de janeiro

Onde: Rua Menor Jerônimo, 3000 - Parque Dois Irmãos

Horário: A partir das 18h20

Evento gratuito

Polo Praça do Cuca Jangurussu

Atrações: Parahyba e Cia Bate Palmas, 18h20 - Iago Gouveia, 19h40 -Couros e Metais, 21h

Quando: Sábado, 24 de janeiro

Onde: Av. Gov. Leonel Brizola, s/n - Jangurussu

Horário: A partir das 18h20

Evento gratuito

Polo Lagoa do Mondubim

Atrações: Gilson Duty, 18h20 - Allan Brasil, 19h40 - Robertinho do Acordeon, 21h

Quando: Sábado, 24 de janeiro

Onde: R. São Lázaro, 361-499 - Manoel Sátiro

Horário: A partir das 18h20

Evento gratuito

Programação para domigo, 25 de janeiro:

Polo Praça da Gentilândia

Atrações: Dj Lola Mel, 13h - Montage, 14h30 - Luiza Nobel - Baile Preto Carnaval, 16h - Gabvic, 17h30

Quando: Domingo, 25 de janeiro

Onde: Av. Treze de Maio, S/N - Benfica

Horário: A partir das 13h

Evento gratuito

Polo Raimundo do Queijo

Atrações: Grupo Murmurando, 10h - Samba de Roda, 11h30 - Frevilhando, 13h

Quando: Domingo, 25 de janeiro

Onde: R. Gal. Bezerril, 151 - Centro

Horário: A partir das 10h

Evento gratuito

Eventos privados

Legenda: Bell Marques, Tarcisio do Acordeon e Rafa e Pipo são as principais atrações do terceiro final de semana de Bloquinho de Verão. Foto: PromoAção/Divulgação | Renato Pagliacci/Divulgação.



As festas privadas ampliam a programação do Pré-Carnaval de Fortaleza, com ritmos que circulam do reggae ao axé.

Bloquinho de Verão

Atrações: Bell Marques, Tarcisio do Acordeon, Rafa e Pipo e Litto Lins

Quando: Sábado, 24 de janeiro

Onde: Colosso Lake Lounge (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n – Edson Queiroz)

Horário: 15h

Ingressos: A partir de R$ 250 no site

Emoções de Verão

Atrações: Cidade Negra, Camila Marieta, Igor Montenegro

Quando: sexta-feira , 23 de janeiro

, 23 de janeiro Onde: Bosque do Marina Park - Adolfo Caminha, 300 - Centro

Horário: 21h

Ingressos: A partir de R$ 145,60 no site

Atrações: Léo Santana, Japinha, Ferrugem e Wawa

Quando: s ábado , 24 de janeiro

, 24 de janeiro Onde: Bosque do Marina Park - Adolfo Caminha, 300 - Centro

Horário: 16h

Ingressos: A partir de R$ 134,40 no site

Pré-Carnaval P5 Kite House

Atrações: Anderson Holanda, 10h - Pedro Garcia, 13h - Super Banda, 16h - Fil, 18h

Quando: Sábado, 24 de janeiro

Onde: Orla Praia Club - Av. Clóvis Arrais Maia, 3005 - Praia do Futuro

Horário: A partir das 10h

Ingressos: R$55 no site

Pré-Carnaval Orla Praia

Atrações: Pagode do Chora - André Guerreiro - P14

Quando: Sábado, 24 de janeiro

Onde: Orla Praia Club - Av. Clóvis Arrais Maia, 3005 - Praia do Futuro

Horário: A partir das 12h

Entrada Gratuita - necessário consumação no local

Pré-Carnaval do Floresta Bar

Atrações: Dj Ju Tavares, 18h - Bendor, 19h30 - Deborah Lima, 21h30 - Karol do Axé, 23h30

Quando: sábado, 24 de janeiro

Horário: A partir das 18h

Onde: Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

​Ingressos: R$ 38,99 (individual) e R$ 33,99 (casadinho) | Vendas na recepção do Floresta ou no site

Blocos de Rua

Legenda: Diversos locais da capital cearense recebem blocos de rua com variadas atrações. Foto: Ismael Soares.

Os blocos de rua seguem como opção para quem quer viver a cidade, passando por diferentes pontos da capital com repertório variado.

Baile do Pra Quem Gosta é Bom

Atrações: Pra Quem Gosta é Bom e Dj Julyanna

Quando: Domingo, 25 de janeiro

Horário: A partir das 10h

Onde: Praça Waldemar Falcão (Praça dos Correios), S/N - Centro

Evento Gratuito - De forma opcional, poderá adquirir camisa que custa $70 | Retire cortesia no site

Meu Bloco é Neon

Atrações: Os Transacionais, Dj Silas, Dj Alexia Santiago, Dj Patt Paiva e Dj Femo

Quando: sábado, 24 de janeiro

Horário: A partir das 16h

Onde: Rua Senador Almino, N° 69 - Dragão do Mar

Ingressos: Foram disponibilizadas 2.500 cortesias, os interessados tem que seguir as regras disponíveis neste link | Para compras diretas no site

Bloquinho Goxtoso

Atrações:Sillk, Laura Nogueira e Dj Silas

Quando: domingo, 25 de janeiro

Horário: A partir das 16h

Onde: Calçadão do Estoril - Praia de Iracema

Evento Gratuito

Bloco Cadê Teresa ?

Atrações: Dani Falcão e Edylane Oliveira

Quando: domingo, 25 de janeiro

Horário: A partir das 16h

Onde: Bar Teresa & Jorge - Rua João Cordeiro N° 540

Evento Gratuito

​Programação Infantil

Legenda: No Largo da Micharia o Pré-Carnaval é da Inclusão Social neste domingo (25), a partir das 17:00 horas. Foto: Arquivo Pessoal.

Pré-Carnaval Infantil da Inclusão Social - Largo do Mincharia

Atrações: bloquinho Baixaria: Baixinhos do Mincharia,

Quando: Domingo, 25 de janeiro

Horário: A partir das 17h

Onde: Rua dos Pacajus, 05, Praia de Iracema

Evento Gratuito

Cidade da Criança

Apresentações: Gal Saldanha, 9h - Canta Kids, 10h40

Quando: domingo, 25 de janeiro

Horário: A partir das 9h

Onde: Cidade da Criança - Av. Visconde do Rio Branco, 922 - Centro

​Evento Gratuito

Parque Rachel de Queiroz

Apresentações: Projeto Carambola

Quando: sábado, 24 de janeiro

Horário: 17h

Onde: Parque Rachel de Queiroz - R. Edgar Falcão - Presidente Kennedy, Fortaleza

Evento Gratuito

Bloquinho da Zoe

Apresentações: Brincadeiras carnavalescas - Especial de Carnaval com Banda Canta Kids - Presença da Zoe - Concurso de fantasias com premiações

Quando: sábado, 24 de janeiro

Horário: A partir das 17h

Onde: North Shopping Fortaleza - Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy

Evento Gratuito

Pré-Carnaval nos Shoppings

Rio Mar Fortaleza

Atrações: Vânio Bahia, 15h – Mambembe, 18h

Quando: sábado, 24 de janeiro

Horário: A partir das 15h

Onde: Rio Mar Fortaleza - R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu

Evento Gratuito

RioMar Kennedy

​

Atrações: Dj Fixter, 16h - Bloco Como Raul Já Dizia, 17h – Dj Fixter, 19h - Vânio Bahia, 20h

Quando: sábado, 24 de janeiro

Horário: A partir das 15h

Onde: Rio Mar Fortaleza - Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy

Evento Gratuito

Grand Shopping