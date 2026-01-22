Veja programação do fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza
Do reggae ao axé, folia ocupa ruas e espaços privados da Capital.
O segundo final de semana de programação gratuita do Ciclo Carnavalesco 2026 traz artistas locais e blocos tradicionais em 16 polos espalhados. Espaços como Mercado da Aerolâdia, Mercado dos Pinhões, Praia de Iracema, Parque Raquel de Queiroz vão reunir blocos, bandas e foliões.
Confira lista selecionada pelo Verso com as atrações gratuitas e festas privadas deste fim de semana:
Ciclo Carnavalesco de Fortaleza
Programação para sexta-feira, 23 de janeiro:
Polo Mercado dos Pinhões
- Atração: Luxo da Aldeia
- Sexta-feira, 23 de janeiro, a partir das 19h
- Endereço: Praça Visconde Pelotas, S/N - Centro
- Evento gratuito
Polo Praça dos Leões
- Atrações: Raízes do Griô, 18h - Caravana Cultura, 19:30h - Maracatu Solar, 21h
Sexta-feira, 23 de janeiro, a partir das 18h
- Endereço: R. Gal. Bezerril - Centro
- Evento gratuito
Polo Mercado da Aerolândia
- Atrações: Diana Franco, 18h - Vanin e Nicinha, 19:20h - Banda Amor de Cristal, 20:40h
- Sexta-feira, 23 de janeiro, a partir das 18h
- Endereço: BR-116, N°5823 - Alto da Balança - Aerolândia
- Evento gratuito
Centro Cultural Belchior
- Atrações: Vannick Belchior, 18h - Iracema Bode Beat, 19:30h
- Sexta-feira, 23 de janeiro, a partir das 18h
- Endereço: R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema
- Evento gratuito
Programação para sábado, 24 de janeiro:
Polo Mocinha
- Atração: Bloco Num Ispaia Senão Lenche
- Sábado, 24 de janeiro. a partir das 18h
- Endereço: Rua Padre Climério, 140 - Meireles
- Evento gratuito
Polo Mercado dos Pinhões
- Atrações: Dj Maria Tavares, 17h - Dujambu, 18h20 - Bloco Baba de Camelo, 19h40 - Vanessa A Cantora, 21h
- Sábado, 24 de janeiro, a partir das 17h
- Endereço: Praça Visconde Pelotas, S/N - Centro
- Evento gratuito
Polo Praça dos Leões
- Atração: Concentra Mas Não Sai
- Quando: Sábado, 24 de janeiro
- Onde: Praça dos Leões – R. Gal. Bezerril - Centro
- Horário: A partir das 18h
- Evento gratuito
Polo Praia de Iracema
- Atrações: Sambamor, 16h - Camaleões da Vila, 16h45 - Baqueta Clube de Ritmistas, 18h15 - Bonde Batuque, 19h
- Quando: Sábado, 24 de janeiro
- Onde: Aterro da Praia de Iracema - Av. Beira-Mar com Av. Barão de Studart – Praia de Iracema
- Horário: A partir das 15h
- Evento gratuito
Polo Aterrinho da Praia de Iracema
- Atrações: Dj Bugzinha, 17h - Mona Mendes e Grupo Essas Mulheres, 18h30 -Teresa Cristina - Jessé: As Canções de Zeca Pagodinho, 20h30 - Bonde Batuque,
- Quando: Sábado, 24 de janeiro
- Onde: Aterrinho da Praia de Iracema – Praia de Iracema
- Horário: A partir das 17h
- 22h30
- Evento gratuito
Polo Praça da Gentilândia
- Atrações: Dj Kinas, 17h - Banda da Nega, 18h20 -Di Ferreira, 19h40 - Shirlene Aguiar, 21h
- Quando: Sábado, 24 de janeiro
- Onde: Av. Treze de Maio, S/N - Benfica
- Horário: A partir das 17h
- Evento gratuito
Polo Parque Rachel de Queiroz
- Atrações: Projeto Carambola (Programação de Carnaval), 17h - Betto Lins, 18h - Meu Bloco Vai Sair na Rua - Fábio Daniel, 19h20 - Bárbara Sena e o Bloco das
- Quando: Sábado, 24 de janeiro
- Onde: R. Aluísio Eleutério, 608-132 - São Gerardo
- Horário: A partir das 17h
- Sardinhas, 21h
- Evento gratuito
Polo Parque Dois Irmãos
- Atrações: Gildomar Marinho, 18h20 - Fabinho Varela, 19h40 - Jean Dumont e Banda Farra Dusbons, 21h
- Quando: Sábado, 24 de janeiro
- Onde: Rua Menor Jerônimo, 3000 - Parque Dois Irmãos
- Horário: A partir das 18h20
- Evento gratuito
Polo Praça do Cuca Jangurussu
- Atrações: Parahyba e Cia Bate Palmas, 18h20 - Iago Gouveia, 19h40 -Couros e Metais, 21h
- Quando: Sábado, 24 de janeiro
- Onde: Av. Gov. Leonel Brizola, s/n - Jangurussu
- Horário: A partir das 18h20
- Evento gratuito
Polo Lagoa do Mondubim
- Atrações: Gilson Duty, 18h20 - Allan Brasil, 19h40 - Robertinho do Acordeon, 21h
- Quando: Sábado, 24 de janeiro
- Onde: R. São Lázaro, 361-499 - Manoel Sátiro
- Horário: A partir das 18h20
- Evento gratuito
Programação para domigo, 25 de janeiro:
Polo Praça da Gentilândia
- Atrações: Dj Lola Mel, 13h - Montage, 14h30 - Luiza Nobel - Baile Preto Carnaval, 16h - Gabvic, 17h30
- Quando: Domingo, 25 de janeiro
- Onde: Av. Treze de Maio, S/N - Benfica
- Horário: A partir das 13h
- Evento gratuito
Polo Raimundo do Queijo
- Atrações: Grupo Murmurando, 10h - Samba de Roda, 11h30 - Frevilhando, 13h
- Quando: Domingo, 25 de janeiro
- Onde: R. Gal. Bezerril, 151 - Centro
- Horário: A partir das 10h
- Evento gratuito
Eventos privados
As festas privadas ampliam a programação do Pré-Carnaval de Fortaleza, com ritmos que circulam do reggae ao axé.
Bloquinho de Verão
- Atrações: Bell Marques, Tarcisio do Acordeon, Rafa e Pipo e Litto Lins
- Quando: Sábado, 24 de janeiro
- Onde: Colosso Lake Lounge (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n – Edson Queiroz)
- Horário: 15h
- Ingressos: A partir de R$ 250 no site
Emoções de Verão
- Atrações: Cidade Negra, Camila Marieta, Igor Montenegro
- Quando: sexta-feira, 23 de janeiro
- Onde: Bosque do Marina Park - Adolfo Caminha, 300 - Centro
- Horário: 21h
- Ingressos: A partir de R$ 145,60 no site
- Atrações: Léo Santana, Japinha, Ferrugem e Wawa
- Quando: sábado, 24 de janeiro
- Onde: Bosque do Marina Park - Adolfo Caminha, 300 - Centro
- Horário: 16h
- Ingressos: A partir de R$ 134,40 no site
Pré-Carnaval P5 Kite House
- Atrações: Anderson Holanda, 10h - Pedro Garcia, 13h - Super Banda, 16h - Fil, 18h
- Quando: Sábado, 24 de janeiro
- Onde: Orla Praia Club - Av. Clóvis Arrais Maia, 3005 - Praia do Futuro
- Horário: A partir das 10h
- Ingressos: R$55 no site
Pré-Carnaval Orla Praia
- Atrações: Pagode do Chora - André Guerreiro - P14
- Quando: Sábado, 24 de janeiro
- Onde: Orla Praia Club - Av. Clóvis Arrais Maia, 3005 - Praia do Futuro
- Horário: A partir das 12h
- Entrada Gratuita - necessário consumação no local
Pré-Carnaval do Floresta Bar
- Atrações: Dj Ju Tavares, 18h - Bendor, 19h30 - Deborah Lima, 21h30 - Karol do Axé, 23h30
- Quando: sábado, 24 de janeiro
- Horário: A partir das 18h
- Onde: Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
- Ingressos: R$ 38,99 (individual) e R$ 33,99 (casadinho) | Vendas na recepção do Floresta ou no site
Blocos de Rua
Os blocos de rua seguem como opção para quem quer viver a cidade, passando por diferentes pontos da capital com repertório variado.
Baile do Pra Quem Gosta é Bom
- Atrações: Pra Quem Gosta é Bom e Dj Julyanna
- Quando: Domingo, 25 de janeiro
- Horário: A partir das 10h
- Onde: Praça Waldemar Falcão (Praça dos Correios), S/N - Centro
- Evento Gratuito - De forma opcional, poderá adquirir camisa que custa $70 | Retire cortesia no site
Meu Bloco é Neon
- Atrações: Os Transacionais, Dj Silas, Dj Alexia Santiago, Dj Patt Paiva e Dj Femo
- Quando: sábado, 24 de janeiro
- Horário: A partir das 16h
- Onde: Rua Senador Almino, N° 69 - Dragão do Mar
- Ingressos: Foram disponibilizadas 2.500 cortesias, os interessados tem que seguir as regras disponíveis neste link | Para compras diretas no site
Bloquinho Goxtoso
- Atrações:Sillk, Laura Nogueira e Dj Silas
- Quando: domingo, 25 de janeiro
- Horário: A partir das 16h
- Onde: Calçadão do Estoril - Praia de Iracema
- Evento Gratuito
Bloco Cadê Teresa ?
- Atrações: Dani Falcão e Edylane Oliveira
- Quando: domingo, 25 de janeiro
- Horário: A partir das 16h
- Onde: Bar Teresa & Jorge - Rua João Cordeiro N° 540
- Evento Gratuito
Programação Infantil
Pré-Carnaval Infantil da Inclusão Social - Largo do Mincharia
- Atrações: bloquinho Baixaria: Baixinhos do Mincharia,
- Quando: Domingo, 25 de janeiro
- Horário: A partir das 17h
- Onde: Rua dos Pacajus, 05, Praia de Iracema
- Evento Gratuito
Cidade da Criança
- Apresentações: Gal Saldanha, 9h - Canta Kids, 10h40
- Quando: domingo, 25 de janeiro
- Horário: A partir das 9h
- Onde: Cidade da Criança - Av. Visconde do Rio Branco, 922 - Centro
- Evento Gratuito
Parque Rachel de Queiroz
- Apresentações: Projeto Carambola
- Quando: sábado, 24 de janeiro
- Horário: 17h
- Onde: Parque Rachel de Queiroz - R. Edgar Falcão - Presidente Kennedy, Fortaleza
- Evento Gratuito
Bloquinho da Zoe
- Apresentações: Brincadeiras carnavalescas - Especial de Carnaval com Banda Canta Kids - Presença da Zoe - Concurso de fantasias com premiações
- Quando: sábado, 24 de janeiro
- Horário: A partir das 17h
- Onde: North Shopping Fortaleza - Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy
- Evento Gratuito
Pré-Carnaval nos Shoppings
Rio Mar Fortaleza
- Atrações: Vânio Bahia, 15h – Mambembe, 18h
- Quando: sábado, 24 de janeiro
- Horário: A partir das 15h
- Onde: Rio Mar Fortaleza - R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
- Evento Gratuito
RioMar Kennedy
- Atrações: Dj Fixter, 16h - Bloco Como Raul Já Dizia, 17h – Dj Fixter, 19h - Vânio Bahia, 20h
- Quando: sábado, 24 de janeiro
- Horário: A partir das 15h
- Onde: Rio Mar Fortaleza - Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy
- Evento Gratuito
Grand Shopping
- Atração: Banda Brasilis (clássicos da música brasileira e repertório carnavalesco)
- Quando: Sábado, 24 de janeiro
- Onde: Praça de Alimentação – Grand Shopping
- Horário: 18h30
- Entrada: Evento gratuito
