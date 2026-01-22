Diário do Nordeste
Veja programação do fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza

Do reggae ao axé, folia ocupa ruas e espaços privados da Capital.

Escrito por
Nathália Paula Braga*
(Atualizado às 15:01)
Verso
Foliões pulando carnaval.
Legenda: A programação carnavalesca neste fim de semana tem mais de 16 polos espalhados na capital cearense.
Foto: Davi Rocha.

O segundo final de semana de programação gratuita do Ciclo Carnavalesco 2026 traz artistas locais e blocos tradicionais em 16 polos espalhados. Espaços como Mercado da Aerolâdia, Mercado dos Pinhões, Praia de Iracema, Parque Raquel de Queiroz vão reunir blocos, bandas e foliões. 

Confira lista selecionada pelo Verso com as atrações gratuitas e festas privadas deste fim de semana: 

Ciclo Carnavalesco de Fortaleza

Foliões pulando carnaval.
Legenda: Raimundo do Queijo é um dos polos do Ciclo Carnavalesco 2026.
Foto: Davi Rocha.

Programação para sexta-feira, 23 de janeiro:

Polo Mercado dos Pinhões 

  • Atração: Luxo da Aldeia
  • Sexta-feira, 23 de janeiro, a partir das 19h 
  • Endereço: Praça Visconde Pelotas, S/N - Centro
  • Evento gratuito

Polo Praça dos Leões

  • Atrações: Raízes do Griô, 18h - Caravana Cultura, 19:30h - Maracatu Solar, 21h
     Sexta-feira, 23 de janeiro, a partir das 18h
  • Endereço: R. Gal. Bezerril - Centro
  • Evento gratuito

Polo Mercado da Aerolândia

  • Atrações: Diana Franco, 18h - Vanin e Nicinha, 19:20h - Banda Amor de Cristal, 20:40h
  •  Sexta-feira, 23 de janeiro, a partir das 18h
  • Endereço: BR-116, N°5823 - Alto da Balança - Aerolândia
  • Evento gratuito

Centro Cultural Belchior 

  • Atrações: Vannick Belchior, 18h - Iracema Bode Beat, 19:30h 
  • Sexta-feira, 23 de janeiro, a partir das 18h
  • Endereço: R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema
  • Evento gratuito

Programação para sábado, 24 de janeiro:

Polo Mocinha

  • Atração: Bloco Num Ispaia Senão Lenche 
  • Sábado, 24 de janeiro. a partir das 18h
  • Endereço: Rua Padre Climério, 140 - Meireles
  • Evento gratuito

Polo Mercado dos Pinhões 

  • Atrações: Dj Maria Tavares, 17h - Dujambu, 18h20 - Bloco Baba de Camelo, 19h40 - Vanessa A Cantora, 21h
  • Sábado, 24 de janeiro, a partir das 17h
  • Endereço: Praça Visconde Pelotas, S/N - Centro
  • Evento gratuito

Polo Praça dos Leões

  • Atração: Concentra Mas Não Sai
  • Quando: Sábado, 24 de janeiro
  • Onde: Praça dos Leões –  R. Gal. Bezerril - Centro
  • Horário: A partir das 18h
  • Evento gratuito

Polo Praia de Iracema

  • Atrações: Sambamor, 16h - Camaleões da Vila, 16h45 - Baqueta Clube de Ritmistas, 18h15 - Bonde Batuque, 19h 
  • Quando: Sábado, 24 de janeiro
  • Onde:  Aterro da Praia de Iracema - Av. Beira-Mar com Av. Barão de Studart – Praia de Iracema
  • Horário: A partir das 15h
  • Evento gratuito

Polo Aterrinho da Praia de Iracema

  • Atrações: Dj Bugzinha, 17h - Mona Mendes e Grupo Essas Mulheres, 18h30 -Teresa Cristina - Jessé: As Canções de Zeca Pagodinho, 20h30 - Bonde Batuque,
  • Quando: Sábado, 24 de janeiro
  • Onde:  Aterrinho da Praia de Iracema – Praia de Iracema
  • Horário: A partir das 17h
  •  22h30 
  • Evento gratuito

Polo Praça da Gentilândia 

  • Atrações: Dj Kinas, 17h - Banda da Nega, 18h20 -Di Ferreira, 19h40 - Shirlene Aguiar, 21h 
  • Quando: Sábado, 24 de janeiro
  • Onde:  Av. Treze de Maio, S/N - Benfica
  • Horário: A partir das 17h
  • Evento gratuito

Polo Parque Rachel de Queiroz

  • Atrações: Projeto Carambola (Programação de Carnaval), 17h - Betto Lins, 18h - Meu Bloco Vai Sair na Rua - Fábio Daniel, 19h20 - Bárbara Sena e o Bloco das
  • Quando: Sábado, 24 de janeiro
  • Onde: R. Aluísio Eleutério, 608-132 - São Gerardo
  • Horário: A partir das 17h
  •  Sardinhas, 21h 
  • Evento gratuito

Polo Parque Dois Irmãos

  • Atrações: Gildomar Marinho, 18h20 - Fabinho Varela, 19h40 - Jean Dumont e Banda Farra Dusbons, 21h 
  • Quando: Sábado, 24 de janeiro
  • Onde: Rua Menor Jerônimo, 3000 - Parque Dois Irmãos
  • Horário: A partir das 18h20
  • Evento gratuito

Polo Praça do Cuca Jangurussu 

  • Atrações: Parahyba e Cia Bate Palmas, 18h20 - Iago Gouveia, 19h40 -Couros e Metais, 21h 
  • Quando: Sábado, 24 de janeiro
  • Onde: Av. Gov. Leonel Brizola, s/n - Jangurussu
  • Horário: A partir das 18h20
  • Evento gratuito

Polo Lagoa do Mondubim 

  • Atrações: Gilson Duty, 18h20 - Allan Brasil, 19h40 - Robertinho do Acordeon, 21h 
  • Quando: Sábado, 24 de janeiro
  • Onde: R. São Lázaro, 361-499 - Manoel Sátiro
  • Horário: A partir das 18h20
  • Evento gratuito

Programação para domigo, 25 de janeiro:

Polo Praça da Gentilândia 

  • Atrações: Dj Lola Mel, 13h - Montage, 14h30 - Luiza Nobel - Baile Preto Carnaval, 16h - Gabvic, 17h30 
  • Quando: Domingo, 25 de janeiro
  • Onde:  Av. Treze de Maio, S/N - Benfica
  • Horário: A partir das 13h
  • Evento gratuito

Polo Raimundo do Queijo 

  • Atrações: Grupo Murmurando, 10h - Samba de Roda, 11h30  - Frevilhando, 13h 
  • Quando: Domingo, 25 de janeiro
  • Onde:  R. Gal. Bezerril, 151 - Centro
  • Horário: A partir das 10h
  • Evento gratuito

Eventos privados 

Bel Marques e Banda Cidade Negra.
Legenda: Bell Marques, Tarcisio do Acordeon e Rafa e Pipo são as principais atrações do terceiro final de semana de Bloquinho de Verão.
Foto: PromoAção/Divulgação | Renato Pagliacci/Divulgação.


 As festas privadas ampliam a programação do Pré-Carnaval de Fortaleza, com ritmos que circulam do reggae ao axé.

Bloquinho de Verão

  • Atrações: Bell Marques, Tarcisio do Acordeon, Rafa e Pipo e Litto Lins
  • Quando: Sábado, 24 de janeiro
  • Onde: Colosso Lake Lounge (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n – Edson Queiroz)
  • Horário: 15h
  • Ingressos: A partir de R$ 250 no site

Emoções de Verão 

  • Atrações: Cidade Negra, Camila Marieta, Igor Montenegro
  • Quando: sexta-feira, 23 de janeiro
  • Onde: Bosque do Marina Park -  Adolfo Caminha, 300 - Centro
  • Horário: 21h
  • Ingressos: A partir de R$ 145,60 no site
  • Atrações: Léo Santana, Japinha, Ferrugem e Wawa
  • Quando: sábado, 24 de janeiro
  • Onde: Bosque do Marina Park -  Adolfo Caminha, 300 - Centro
  • Horário: 16h
  • Ingressos: A partir de R$ 134,40 no site

Pré-Carnaval P5 Kite House

  • Atrações: Anderson Holanda, 10h - Pedro Garcia, 13h - Super Banda, 16h - Fil, 18h
  • Quando: Sábado, 24 de janeiro
  • Onde: Orla Praia Club -  Av. Clóvis Arrais Maia, 3005 - Praia do Futuro
  • Horário:  A partir das 10h
  • Ingressos: R$55 no site

Pré-Carnaval Orla Praia 

  • Atrações: Pagode do Chora -  André Guerreiro - P14
  • Quando: Sábado, 24 de janeiro
  • Onde: Orla Praia Club -  Av. Clóvis Arrais Maia, 3005 - Praia do Futuro 
  • Horário:  A partir das 12h
  • Entrada Gratuita - necessário consumação no local

Pré-Carnaval do Floresta Bar 

  • Atrações: Dj Ju Tavares, 18h -  Bendor, 19h30 - Deborah Lima, 21h30 -  Karol do Axé, 23h30
  • Quando: sábado, 24 de janeiro
  • Horário: A partir das 18h
  • Onde: Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
  • ​Ingressos: R$ 38,99 (individual) e R$ 33,99 (casadinho) | Vendas na recepção do Floresta ou no site

Blocos de Rua 

Foliões pulando carnaval de rua em Fortaleza.
Legenda: Diversos locais da capital cearense recebem blocos de rua com variadas atrações.
Foto: Ismael Soares.

Os blocos de rua seguem como opção para quem quer viver a cidade, passando por diferentes pontos da capital com repertório variado.

Baile do Pra Quem Gosta é Bom

  • Atrações: Pra Quem Gosta é Bom  e Dj Julyanna
  • Quando: Domingo, 25 de janeiro
  • Horário: A partir das 10h
  • Onde: Praça Waldemar Falcão (Praça dos Correios), S/N - Centro
  • Evento Gratuito - De forma opcional, poderá adquirir camisa que custa $70 | Retire cortesia no site

Meu Bloco é Neon 

  • Atrações: Os Transacionais, Dj Silas, Dj Alexia Santiago, Dj Patt Paiva e Dj Femo
  • Quando: sábado, 24 de janeiro
  • Horário: A partir das 16h
  • Onde: Rua Senador Almino, N° 69 - Dragão do Mar
  • Ingressos: Foram disponibilizadas 2.500 cortesias, os interessados tem que seguir as regras disponíveis neste link | Para compras diretas no site 

Bloquinho Goxtoso

  • Atrações:Sillk, Laura Nogueira e Dj Silas
  • Quando: domingo, 25 de janeiro
  • Horário: A partir das 16h
  • Onde: Calçadão do Estoril - Praia de Iracema
  • Evento Gratuito 

Bloco Cadê Teresa ? 

  • Atrações: Dani Falcão e Edylane Oliveira
  • Quando: domingo, 25 de janeiro
  • Horário: A partir das 16h
  • Onde: Bar Teresa & Jorge - Rua João Cordeiro N° 540
  • Evento Gratuito

Programação Infantil 

Crianças pulando carnaval no Largo do Mincharia.
Legenda: No Largo da Micharia o Pré-Carnaval é da Inclusão Social neste domingo (25), a partir das 17:00 horas.
Foto: Arquivo Pessoal.

Pré-Carnaval Infantil da Inclusão Social -  Largo do Mincharia

  • Atrações: bloquinho Baixaria: Baixinhos do Mincharia,
  • Quando: Domingo, 25 de janeiro
  • Horário: A partir das 17h
  • Onde:  Rua dos Pacajus, 05, Praia de Iracema
  • Evento Gratuito

Cidade da Criança 

  • Apresentações: Gal Saldanha, 9h - Canta Kids, 10h40
  • Quando: domingo, 25 de janeiro
  • Horário: A partir das 9h
  • Onde: Cidade da Criança - Av. Visconde do Rio Branco, 922 - Centro
  • ​Evento Gratuito

Parque Rachel de Queiroz  

  • Apresentações: Projeto Carambola 
  • Quando: sábado, 24 de janeiro
  • Horário: 17h
  • Onde: Parque Rachel de Queiroz - R. Edgar Falcão - Presidente Kennedy, Fortaleza  
  • Evento Gratuito

Bloquinho da Zoe

  • Apresentações: Brincadeiras carnavalescas - Especial de Carnaval com Banda Canta Kids - Presença da Zoe - Concurso de fantasias com premiações 
  • Quando: sábado, 24 de janeiro
  • Horário: A partir das 17h
  • Onde: North Shopping Fortaleza -  Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy
  • Evento Gratuito

Pré-Carnaval nos Shoppings 

Rio Mar Fortaleza 

  • Atrações: Vânio Bahia, 15h – Mambembe, 18h
  • Quando: sábado, 24 de janeiro
  • Horário: A partir das 15h
  • Onde: Rio Mar Fortaleza - R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
  • Evento Gratuito

RioMar Kennedy 

  • Atrações: Dj Fixter, 16h -  Bloco Como Raul Já Dizia, 17h – Dj Fixter, 19h - Vânio Bahia, 20h
  • Quando: sábado, 24 de janeiro
  • Horário: A partir das 15h
  • Onde: Rio Mar Fortaleza - Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy
  • Evento Gratuito

Grand Shopping

  • Atração: Banda Brasilis (clássicos da música brasileira e repertório carnavalesco)
  • Quando: Sábado, 24 de janeiro
  • Onde: Praça de Alimentação – Grand Shopping
  • Horário: 18h30
  • Entrada: Evento gratuito

    *Estagiária sob supervisão da editora Lorena Cardoso.
