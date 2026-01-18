Sivozinha Folia, maior bloco infantil da Capital, estreia no Parque da Lagoa da Maraponga

Pela primeira vez em quase 15 anos de história, neste domingo (18), o bloco infantil Sivozinha Folia animou foliões na Maraponga, na capital cearense, com muita música e recreação para os pequenos. Tradicionalmente realizado na Casa José de Alencar, o bloco agora acontece na praça da Lagoa da Maraponga, e terá edições em todos os domingos do Ciclo Carnavalesco.

A edição deste domingo contou com apresentação da banda Arco-íris e marca o início do 13º ano do bloco, que começou no Lago Jacarey e, nos anos seguintes, fez da Casa José de Alencar sua sede oficial, onde ganhou o título de maior bloco infantil de Fortaleza.

“O objetivo maior do bloco, além de trazer a cultura na primeira infância, a cultura carnavalesca, é fazer com que as famílias e as crianças saibam que o carnaval faz parte da nossa tradição, e mostrar o carnaval de uma forma mais saudável”, explica Keynne Sampaio, idealizadora do bloco, que nomeou a atração em homenagem ao apelido da mãe, Sivocy.

Legenda: Keynne e Sivocy na primeira edição do Sivozinha Folia 2026. Foto: Diego Barbosa.

A mudança para a Maraponga, explica Keynne, ocorreu para facilitar a logística do bloco – que, apesar de ter se tornado um dos destaques do Carnaval de Fortaleza, tem tido dificuldades para se manter devido à ausência de patrocínios.

“Ano passado, infelizmente, a gente não conseguiu arcar com toda a estrutura, porque o bloco cresceu. Nós participamos do Ciclo Carnavalesco, somos contemplados pelo edital de blocos de rua da Secultfor, só que o valor não contempla toda a estrutura que a gente precisava, e a gente sente uma dificuldade muito grande de patrocínio para o público infantil’, explica a organizadora.

“É com o edital que eu tô conseguindo fazer isso aqui hoje, a gente tem que ressaltar isso. Mas, para que a gente consiga botar uma programação melhor, dar uma estrutura melhor para o evento, a gente precisa de patrocinador”, completa.

Além da verba pública, a venda de pipoca, algodão-doce, confetes, serpentinas e outros produtos nas edições ajuda no custeio da programação que anima as famílias.

Com público intenso, a primeira edição do bloco em novo endereço surpreendeu Keynne positivamente. Junto a sua mãe, Sivocy, grande entusiasta da folia carnavalesca, ela destacou as vantagens da nova sede do Sivozinha.

“A praça da Lagoa da Maraponga está começando a ser revitalizada, e aqui à noite já tem muitas famílias, porque tem uns quiosques e tudo. Então, achei o lugar ideal, mais fresco, aberto”, comenta. “E a gente precisa descentralizar a cultura na infância nos bairros. Eu sou uma agente cultural, tenho uma responsabilidade e a gente precisa fazer isso”, completa.

A idealizadora, que também é pedagoga, afirma que a programação seguirá com foco em públicos de todas as idades, com marchinhas adequadas ao público infantil. Entre as atrações previstas estão a banda Encantar-se e o trenzinho Alegrando, além de algumas surpresas.

Veja fotos do primeiro Sivozinha Folia de 2026:

Foto: Diego Barbosa.

Foto: Diego Barbosa.

Foto: Diego Barbosa.

Foto: Diego Barbosa.

Importância da cultura carnavalesca para as crianças

Legenda: Crianças brincam em meio à folia. Foto: Diego Barbosa.

Entre os principais aspectos destacados na folia carnavalesca para os pequenos estão a importância da socialização e do estímulo por meio da música, destaca Keynne Sampaio.

As marchinhas, por exemplo, podem ajudar os pequenos a verbalizar melhor, principalmente pelo uso da repetição nas canções. O brincar coletivo é outra vantagem desses momentos.

“O brincar ele é muito importante, principalmente o brincar livre, o social. Uma criança que não tem um irmão, que não tem um primo, quando vem para cá, ela socializa com outra criança”, completa a idealizadora, que também é pedagoga.

Legenda: Johan, Wanessa e João curtiram o primeiro Sivozinha Folia do ano. Foto: Diego Barbosa.

Entre as famílias que brincaram na manhã deste domingo estavam a estudante Wanessa Paiva, o professor João Paulo Pimentel 36, e o filho do casal, Johan, 4. Vestido como um fantasminha, o pequeno curtiu a folia do Sivozinha pelo segundo ano seguido.

“Eu sou do interior e no interior sempre tinha na pracinha esses momentos. Então, eu acho importante vir para criar memórias”, explica Wanessa. O novo polo ficou mais perto para a família, mas, segundo ela, a primeira edição contou com menos atrações do que o normal.

Já João pontuou a ausência de banheiros para os foliões “Falta a prefeitura também dar mais estrutura pra praça”, destacou.

Legenda: Para participar da folia, é preciso doar 1kg de leite em pó. Foto: Diego Barbosa.

A idealizadora Keynne Sampaio afirmou, em entrevista, que as atrações devem aumentar nos próximos domingos, conforme o crescimento do público e de apoiadores.

Ela ressaltou ainda o viés de transformação social que o bloco apresenta às crianças, já que a organização incentiva a doação de leite em pó para destinação a organizações sociais.

“Além de a gente propagar a cultura, é colocar a sementinha no coração de cada criança da parte social”, destaca.