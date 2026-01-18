Diário do Nordeste
Sivozinha Folia, maior bloco infantil da Capital, estreia no Parque da Lagoa da Maraponga

Depois de mais de uma década na Casa José de Alencar, bloco mudou para a Maraponga; primeira edição ocorreu neste domingo (18).

Verso
Primeira edição de 2026 reuniu famílias na Maraponga.
Primeira edição de 2026 reuniu famílias na Maraponga.
Foto: Diego Barbosa.

Pela primeira vez em quase 15 anos de história, neste domingo (18), o bloco infantil Sivozinha Folia animou foliões na Maraponga, na capital cearense, com muita música e recreação para os pequenos. Tradicionalmente realizado na Casa José de Alencar, o bloco agora acontece na praça da Lagoa da Maraponga, e terá edições em todos os domingos do Ciclo Carnavalesco.

A edição deste domingo contou com apresentação da banda Arco-íris e marca o início do 13º ano do bloco, que começou no Lago Jacarey e, nos anos seguintes, fez da Casa José de Alencar sua sede oficial, onde ganhou o título de maior bloco infantil de Fortaleza

“O objetivo maior do bloco, além de trazer a cultura na primeira infância, a cultura carnavalesca, é fazer com que as famílias e as crianças saibam que o carnaval faz parte da nossa tradição, e mostrar o carnaval de uma forma mais saudável”, explica Keynne Sampaio, idealizadora do bloco, que nomeou a atração em homenagem ao apelido da mãe, Sivocy.

Keynne e Sivocy na primeira edição do Sivozinha Folia 2026.
Keynne e Sivocy na primeira edição do Sivozinha Folia 2026.
Foto: Diego Barbosa.

A mudança para a Maraponga, explica Keynne, ocorreu para facilitar a logística do bloco – que, apesar de ter se tornado um dos destaques do Carnaval de Fortaleza, tem tido dificuldades para se manter devido à ausência de patrocínios.

“Ano passado, infelizmente, a gente não conseguiu arcar com toda a estrutura, porque o bloco cresceu. Nós participamos do Ciclo Carnavalesco, somos contemplados pelo edital de blocos de rua da Secultfor, só que o valor não contempla toda a estrutura que a gente precisava, e a gente sente uma dificuldade muito grande de patrocínio para o público infantil’, explica a organizadora.

“É com o edital que eu tô conseguindo fazer isso aqui hoje, a gente tem que ressaltar isso. Mas, para que a gente consiga botar uma programação melhor, dar uma estrutura melhor para o evento, a gente precisa de patrocinador”, completa. 

Além da verba pública, a venda de pipoca, algodão-doce, confetes, serpentinas e outros produtos nas edições ajuda no custeio da programação que anima as famílias.

Com público intenso, a primeira edição do bloco em novo endereço surpreendeu Keynne positivamente. Junto a sua mãe, Sivocy, grande entusiasta da folia carnavalesca, ela destacou as vantagens da nova sede do Sivozinha.

“A praça da Lagoa da Maraponga está começando a ser revitalizada, e aqui à noite já tem muitas famílias, porque tem uns quiosques e tudo. Então, achei o lugar ideal, mais fresco, aberto”, comenta. “E a gente precisa descentralizar a cultura na infância nos bairros. Eu sou uma agente cultural, tenho uma responsabilidade e a gente precisa fazer isso”, completa.

A idealizadora, que também é pedagoga, afirma que a programação seguirá com foco em públicos de todas as idades, com marchinhas adequadas ao público infantil. Entre as atrações previstas estão a banda Encantar-se e o trenzinho Alegrando, além de algumas surpresas.

Veja fotos do primeiro Sivozinha Folia de 2026:

Criança vestida de Emilia sorri para a câmera.
Foto: Diego Barbosa.

Criança sorri para a câmera em meio a um bloquinho de Carnaval.
Foto: Diego Barbosa.

Criança vestida de Wandinha sorri para a câmera.
Foto: Diego Barbosa.

Crianças se divertem no Sivozinha Folia.
Foto: Diego Barbosa.

Importância da cultura carnavalesca para as crianças

Crianças brincam em meio à folia.
Crianças brincam em meio à folia.
Foto: Diego Barbosa.

Entre os principais aspectos destacados na folia carnavalesca para os pequenos estão a importância da socialização e do estímulo por meio da música, destaca Keynne Sampaio.

As marchinhas, por exemplo, podem ajudar os pequenos a verbalizar melhor, principalmente pelo uso da repetição nas canções. O brincar coletivo é outra vantagem desses momentos. 

“O brincar ele é muito importante, principalmente o brincar livre, o social. Uma criança que não tem um irmão, que não tem um primo, quando vem para cá, ela socializa com outra criança”, completa a idealizadora, que também é pedagoga.

Johan, Wanessa e João curtiram o primeiro Sivozinha Folia do ano.
Johan, Wanessa e João curtiram o primeiro Sivozinha Folia do ano.
Foto: Diego Barbosa.

Entre as famílias que brincaram na manhã deste domingo estavam a estudante Wanessa Paiva, o professor João Paulo Pimentel 36, e o filho do casal, Johan, 4. Vestido como um fantasminha, o pequeno curtiu a folia do Sivozinha pelo segundo ano seguido.

“Eu sou do interior e no interior sempre tinha na pracinha esses momentos. Então, eu acho importante vir para criar memórias”, explica Wanessa. O novo polo ficou mais perto para a família, mas, segundo ela, a primeira edição contou com menos atrações do que o normal. 

Já João pontuou a ausência de banheiros para os foliões “Falta a prefeitura também dar mais estrutura pra praça”, destacou.

Para participar da folia, é preciso doar 1kg de leite em pó.
Para participar da folia, é preciso doar 1kg de leite em pó.
Foto: Diego Barbosa.

A idealizadora Keynne Sampaio afirmou, em entrevista, que as atrações devem aumentar nos próximos domingos, conforme o crescimento do público e de apoiadores.

Ela ressaltou ainda o viés de transformação social que o bloco apresenta às crianças, já que a organização incentiva a doação de leite em pó para destinação a organizações sociais.

“Além de a gente propagar a cultura, é colocar a sementinha no coração de cada criança da parte social”, destaca. 

