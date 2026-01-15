Diário do Nordeste
Confira os pré-carnavais que animam Fortaleza neste fim de semana

Eventos ocupam diferentes pontos, com opções gratuitas e privadas em estilos musicais variados.

Nathália Paula Braga*
A imagem mostra dezenas de foliões curtindo no carnaval no ano de 2025.
Legenda: A programação carnavalescas está recheada de ritmos diversos, espalhados por toda a capital cearense.
Foto: Thiago Gadelha.

O Pré-Carnaval movimenta Fortaleza com opções privadas e gratuitas no primeiro fim de semana oficial de Ciclo Carnavalesco da Prefeitura. Espalhados por diferentes polos, a festividade reúne blocos, shows e diversos ritmos, com programação para crianças e adultos, incluindo opção de folia cristã.

Para facilitar as escolhas do leitor para este fim de semana, o Verso reuniu alguns dos principais eventos carnavalescos espalhados pela capital cearense.

Ciclo Carnavalesco

Na imagem tem a fotos dos cantores, Felipe Pezzoni, Márcio Alexandre e Dudu Nobre.
Legenda: Banda Eva, Dudu Nobre e o Grupo Fundo de Quintal são destaques na primeira edição do Ciclo Carnavalesco 2026.
Foto: Divulgação.

A primeira edição do Ciclo Carnavalesco 2026 marca o segundo fim de semana de pré-carnavais em Fortaleza, com programação gratuita em quatro polos da cidade e atrações como Banda Eva, Fundo de Quintal, Dudu Nobre e blocos tradicionais locais. 

Polo Praça do Ferreira

  • Quando: Sexta-feira, 16 de janeiro
  • Onde: Praça do Ferreira – R. Floriano Peixoto – Centro
  • Horário: A partir das 18h
  • Atrações: Theresa Rachel,18h - Mais Melanina, 19h30 - Fundo de Quintal, 21h
  • Evento gratuito

Polo Barra do Ceará

  • Quando: Sábado, 17 de janeiro
  • Onde: Marco Zero – Barra do Ceará
  • Horário: A partir das 17h
  • Atrações: DJ Lolost, 17h - Pimenta Malagueta, 18h - Dj Lolost, 19h30h - Banda Eva, 20h
  • Evento gratuito

 Polo Aterrinho

  • Quando: Sábado, 17 de janeiro
  • Onde: Aterrinho da Praia de Iracema – Praia de Iracema
  • Horário: A partir das 17h
  • Atrações:Dj Kaká de Paula, 17h - DTF, 18h30 - Dudu Nobre, 20h30 - Dj Kaká de Paula, 22h - Camaleões da Vila, 22h30
  • Evento gratuito

Aterro da Praia de Iracema

Blocos de rua

Foliões pulando carnaval de rua.
Legenda: Os blocos de rua resgata e reinventa símbolos da cultura popular, celebra a diversidade de ritmos e estilos musicais.
Foto: Ismael Soares.

Os blocos independentes também integram a programação do pré-carnaval, com opções gratuitas e pagas e uma diversidade de gêneros que vão de DJs a tambores carnavalescos.

Meu Bloco é Neon

  • Quando: Sábado, 17 de janeiro
  • Onde: Quadra da Unidos da Cachorras – Av. Almirante Barroso, nº 521 – Dragão do Mar
  • Horário: A partir das 16h
  • Atrações: Dj Lucas BMR -  Banda Pira - Dj Alexia Santiago - Felipim - Korin Obá - Dj Femo - Dj Patt Paiva
  • Entrada: Terá acesso gratuito as primeiras 1.500 pessoas, atingindo o limite, os ingressos custam a partir de R$10,00 no site

Bloquinho Goxtoso

  • Quando: Domingo, 18 de janeiro
  • Onde: Rua dos Tabajaras, 397 - Praia de Iracema - Calçadão do Estoril
  • Horário: A partir das 16h
  • Atrações: Pedro Dalí - Brendynha - Gabivic - Dj Lipec
  • Evento gratuito

Bloco Iracema Bode Beat

  • Quando: Domingo, 18 de janeiro
  • Onde: Rua dos Tabajaras, 542 - Praia de Iracema
  • Horário: A partir das 12h
  • Atrações: Personagens, bandas do cortejo e DJs 
  • Evento gratuito

Bloco Tambores Carnavalescos 

  • Quando: Domingo, 18 de janeiro
  • Onde: Centro Cultural Belchior - R. dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema
  • Horário: A partir das 15h
  • Atrações: Cerca de 50 a 60 batuqueiros e batuqueiras
  • Evento gratuito

Bloquinho Bora Viçar?

  • Quando: Domingo, 18 de janeiro
  • Onde: Ponto de Cultura Ajeum de Oyá - Av. da Universidade, 2327 - Benfica
  • Horário: A partir das 12h
  • Atrações: Dj Lolost -  Djs Molhadonas
  • Entrada R$10 no site 

Eventos privados

Na imagem os cantores: Felipe Amorim, Felipe Pezzoni, Zé Vaqueiro, Claudia Leitte
Legenda: Felipe Amorim, Banda Eva, Zé Vaqueiro e Rey Vaqueiro comandam segundo sábado do Bloquinho de Verão. Claudia Leitte e Viviane Batidão são atrações principais do Emoções de Verão.
Foto: Divulgação.

As festas privadas contam com atrações nacionais e locais e ampliam a programação de pré-carnaval, com ritmos que vão do axé ao forró, passando pelo tecnomelody e pela música retrô brasileira.

Bloquinho de Verão

  • Quando: Sábado, 17 de janeiro
  • Onde: Colosso Lake Lounge (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n – Edson Queiroz)
  • Horário: 15h
  • Atrações: Felipe Amorim, Zé Vaqueiro, Rey Vaqueiro, Banda Eva
  • Ingressos: A partir de R$ 200 no site

Emoções de Verão

  • Quando: Sábado, 17 de janeiro
  • Onde: Bosque do Marina Park -  Adolfo Caminha, 300 - Centro
  • Horário: 16h
  • Atrações: Cláudia Leitte - Viviane Batidão - Bárbara Labres - Karenzinha
  • Ingressos: A partir de R$ 120,96 no site

Pré-Carnaval Simpatizo Amor de Bloco

  • Quando: Sábado, 17 de janeiro
  • Onde: Pirata Bar - Rua dos Tabajaras, 325
  • Horário: 16h
  • Atrações: Os Transacionais - Dj Maria Tavares - Mestre Juninho e Kebra Mola
  • ​Ingressos: A partir de R$ 50,00 + 1kg de alimento no site

Pré-Carnaval Orla Praia 

  • Quando: Sábado, 17 de janeiro
  • Onde: Orla Praia Club -  Av. Clóvis Arrais Maia, 3005 - Praia do Futuro
  • Horário:  Apartir das 12h
  • Atrações: Dj André Guerreiro -  P14 - Pagode do Chora
  • Entrada Gratuita - necessário consumação no local

Bloquinho do Pagode no Paraíso

  • Quando: Sábado, 17 de janeiro
  • Onde: Rua Valdir Bezerra, 100 – Sabiaguaba
  • Horário: A partir das 16h
  • Atrações: Felipim e Banda - Belinho da Silva e Banda
  • Ingressos: A partir de R$ 39,00 no site

Pré-carnaval nos shoppings

Os shoppings da capital também entram no clima da folia, com programação musical gratuita e opções para toda a família.

Opção de folia cristã 

A programação de pré-carnaval em Fortaleza também inclui opção voltada ao público cristão, com música e celebração em clima de folia que são comandadas pelo cantor Yuri Costa e a banda Sopragod.

RioMar Fortaleza

  • Quando: Sábado, 17 de janeiro
  • Onde: Estacionamento da Lagoa
  • Horário: A partir das 15h
  • Atrações: Yuri Costa, 16h - Sopragod, 18h
  • Entrada: Evento gratuito

Programação infantil

A agenda de pré-carnaval também inclui atividades voltadas para o público infantil, com brincadeiras, música e atrações temáticas.

Bloquinho da Zoe – North Shopping Fortaleza

  • Quando: Sexta-feira, 16 de janeiro e sábado, 17 de janeiro
  • Onde: Praça de Alimentação – North Shopping Fortaleza
  • Horário: A partir das 17h
  • Atividades: Brincadeiras carnavalescas, especial de Carnaval com Banda Canta Kids, concurso de fantasias com premiações, presença da Zoe no dia 16/02
  • Entrada: Evento gratuito

RioMar Kennedy

  • Quando: Sábado, 17 de janeiro
  • Onde: Estacionamento externo - Piso E2
  • Horário: A partir das 16h
  • Atrações: JessiK, 17h - Luxo da Aldeia, 20h - Dj Fixter nos intervalos
  • Entrada: Evento gratuito

Grand Shopping

  • Quando: Sábado, 17 de janeiro
  • Onde: Praça de Alimentação – Grand Shopping
  • Horário: 18h30
  • Atração: Grupo Essas Mulheres
  • Entrada: Evento gratuito
