Confira os pré-carnavais que animam Fortaleza neste fim de semana
Eventos ocupam diferentes pontos, com opções gratuitas e privadas em estilos musicais variados.
O Pré-Carnaval movimenta Fortaleza com opções privadas e gratuitas no primeiro fim de semana oficial de Ciclo Carnavalesco da Prefeitura. Espalhados por diferentes polos, a festividade reúne blocos, shows e diversos ritmos, com programação para crianças e adultos, incluindo opção de folia cristã.
Para facilitar as escolhas do leitor para este fim de semana, o Verso reuniu alguns dos principais eventos carnavalescos espalhados pela capital cearense.
Ciclo Carnavalesco
A primeira edição do Ciclo Carnavalesco 2026 marca o segundo fim de semana de pré-carnavais em Fortaleza, com programação gratuita em quatro polos da cidade e atrações como Banda Eva, Fundo de Quintal, Dudu Nobre e blocos tradicionais locais.
Polo Praça do Ferreira
- Quando: Sexta-feira, 16 de janeiro
- Onde: Praça do Ferreira – R. Floriano Peixoto – Centro
- Horário: A partir das 18h
- Atrações: Theresa Rachel,18h - Mais Melanina, 19h30 - Fundo de Quintal, 21h
- Evento gratuito
Polo Barra do Ceará
- Quando: Sábado, 17 de janeiro
- Onde: Marco Zero – Barra do Ceará
- Horário: A partir das 17h
- Atrações: DJ Lolost, 17h - Pimenta Malagueta, 18h - Dj Lolost, 19h30h - Banda Eva, 20h
- Evento gratuito
Polo Aterrinho
- Quando: Sábado, 17 de janeiro
- Onde: Aterrinho da Praia de Iracema – Praia de Iracema
- Horário: A partir das 17h
- Atrações:Dj Kaká de Paula, 17h - DTF, 18h30 - Dudu Nobre, 20h30 - Dj Kaká de Paula, 22h - Camaleões da Vila, 22h30
- Evento gratuito
Aterro da Praia de Iracema
- Quando: Sábado, 17 de janeiro
- Onde: Aterro da Praia de Iracema - Av. Beira-Mar com Av. Barão de Studart – Praia de Iracema
- Horário: A partir das 15h
- Atrações: Concentração de baterias, 15h - Bloco Unidos da Cachorra, 16h - Sambamor, 16h45 - Baqueta Clube de Ritmistas, 17h30 - Bonde do Batuque, 18h15 - Camaleões da Vila, 19h
- Evento gratuito
Blocos de rua
Os blocos independentes também integram a programação do pré-carnaval, com opções gratuitas e pagas e uma diversidade de gêneros que vão de DJs a tambores carnavalescos.
Meu Bloco é Neon
- Quando: Sábado, 17 de janeiro
- Onde: Quadra da Unidos da Cachorras – Av. Almirante Barroso, nº 521 – Dragão do Mar
- Horário: A partir das 16h
- Atrações: Dj Lucas BMR - Banda Pira - Dj Alexia Santiago - Felipim - Korin Obá - Dj Femo - Dj Patt Paiva
- Entrada: Terá acesso gratuito as primeiras 1.500 pessoas, atingindo o limite, os ingressos custam a partir de R$10,00 no site
Bloquinho Goxtoso
- Quando: Domingo, 18 de janeiro
- Onde: Rua dos Tabajaras, 397 - Praia de Iracema - Calçadão do Estoril
- Horário: A partir das 16h
- Atrações: Pedro Dalí - Brendynha - Gabivic - Dj Lipec
- Evento gratuito
Bloco Iracema Bode Beat
- Quando: Domingo, 18 de janeiro
- Onde: Rua dos Tabajaras, 542 - Praia de Iracema
- Horário: A partir das 12h
- Atrações: Personagens, bandas do cortejo e DJs
- Evento gratuito
Bloco Tambores Carnavalescos
- Quando: Domingo, 18 de janeiro
- Onde: Centro Cultural Belchior - R. dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema
- Horário: A partir das 15h
- Atrações: Cerca de 50 a 60 batuqueiros e batuqueiras
- Evento gratuito
Bloquinho Bora Viçar?
- Quando: Domingo, 18 de janeiro
- Onde: Ponto de Cultura Ajeum de Oyá - Av. da Universidade, 2327 - Benfica
- Horário: A partir das 12h
- Atrações: Dj Lolost - Djs Molhadonas
- Entrada R$10 no site
Eventos privados
As festas privadas contam com atrações nacionais e locais e ampliam a programação de pré-carnaval, com ritmos que vão do axé ao forró, passando pelo tecnomelody e pela música retrô brasileira.
Bloquinho de Verão
- Quando: Sábado, 17 de janeiro
- Onde: Colosso Lake Lounge (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n – Edson Queiroz)
- Horário: 15h
- Atrações: Felipe Amorim, Zé Vaqueiro, Rey Vaqueiro, Banda Eva
- Ingressos: A partir de R$ 200 no site
Emoções de Verão
- Quando: Sábado, 17 de janeiro
- Onde: Bosque do Marina Park - Adolfo Caminha, 300 - Centro
- Horário: 16h
- Atrações: Cláudia Leitte - Viviane Batidão - Bárbara Labres - Karenzinha
- Ingressos: A partir de R$ 120,96 no site
Pré-Carnaval Simpatizo Amor de Bloco
- Quando: Sábado, 17 de janeiro
- Onde: Pirata Bar - Rua dos Tabajaras, 325
- Horário: 16h
- Atrações: Os Transacionais - Dj Maria Tavares - Mestre Juninho e Kebra Mola
- Ingressos: A partir de R$ 50,00 + 1kg de alimento no site
Pré-Carnaval Orla Praia
- Quando: Sábado, 17 de janeiro
- Onde: Orla Praia Club - Av. Clóvis Arrais Maia, 3005 - Praia do Futuro
- Horário: Apartir das 12h
- Atrações: Dj André Guerreiro - P14 - Pagode do Chora
- Entrada Gratuita - necessário consumação no local
Bloquinho do Pagode no Paraíso
- Quando: Sábado, 17 de janeiro
- Onde: Rua Valdir Bezerra, 100 – Sabiaguaba
- Horário: A partir das 16h
- Atrações: Felipim e Banda - Belinho da Silva e Banda
- Ingressos: A partir de R$ 39,00 no site
Pré-carnaval nos shoppings
Os shoppings da capital também entram no clima da folia, com programação musical gratuita e opções para toda a família.
Opção de folia cristã
A programação de pré-carnaval em Fortaleza também inclui opção voltada ao público cristão, com música e celebração em clima de folia que são comandadas pelo cantor Yuri Costa e a banda Sopragod.
RioMar Fortaleza
- Quando: Sábado, 17 de janeiro
- Onde: Estacionamento da Lagoa
- Horário: A partir das 15h
- Atrações: Yuri Costa, 16h - Sopragod, 18h
- Entrada: Evento gratuito
Programação infantil
A agenda de pré-carnaval também inclui atividades voltadas para o público infantil, com brincadeiras, música e atrações temáticas.
Bloquinho da Zoe – North Shopping Fortaleza
- Quando: Sexta-feira, 16 de janeiro e sábado, 17 de janeiro
- Onde: Praça de Alimentação – North Shopping Fortaleza
- Horário: A partir das 17h
- Atividades: Brincadeiras carnavalescas, especial de Carnaval com Banda Canta Kids, concurso de fantasias com premiações, presença da Zoe no dia 16/02
- Entrada: Evento gratuito
RioMar Kennedy
- Quando: Sábado, 17 de janeiro
- Onde: Estacionamento externo - Piso E2
- Horário: A partir das 16h
- Atrações: JessiK, 17h - Luxo da Aldeia, 20h - Dj Fixter nos intervalos
- Entrada: Evento gratuito
Grand Shopping
- Quando: Sábado, 17 de janeiro
- Onde: Praça de Alimentação – Grand Shopping
- Horário: 18h30
- Atração: Grupo Essas Mulheres
- Entrada: Evento gratuito