Filme cearense gravado em Quixadá é selecionado para Festival de Berlim

O filme cearense "Feito Pipa", dirigido pelo cineasta Allan Deberton, terá estreia mundial no 76º Festival de Cinema de Berlim. A produção é protagonizada pelo ator mirim Yuri Gomes e conta com Lázaro Ramos e Teca Pereira no elenco.

A trama acompanha Gugu, um menino de 12 anos que sonha em ser jogador de futebol. Ele foi criado pela avó de maneira livre, mas mudanças na vida dele o levam a ter que se reaproximar do distante pai.

O filme será exibido na sessão competitiva Generation do Festival de Berlim, voltada para exibição de tramas protagonizadas por crianças e adolescentes.

Allan é conhecido pelos trabalho anteriores, "Pacarrete" e "O Melhor Amigo". O novo filme do diretor, natural de Russas, tem roteiro de André Araújo, que também trabalhou nos longas já lançados pelo cineasta.

A obra tem produção da Deberton Filmes e da Biônica Filmes, em coprodução com a Warner Bros. Pictures Brasil, além de patrocínios privados e apoio da Política Nacional Aldir Blanc via Governo do Estado.