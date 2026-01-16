Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira 5 dicas e tendências de maquiagem para o Carnaval 2026

A maquiadora e PR da Sephora Brasil, Carol Zaia, revelou tendências em alta para a festividade.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
(Atualizado às 09:21)
Verso
Imagem de uma foliã com maquiagem para matéria sobre tendências do Carnaval 2026.
Legenda: Cores e brilhos seguem sendo boas apostas para o Carnaval 2026.
Foto: Shutterstock/Vergani Fotografia.

Para quem estava cansado de esperar, já é mais do que oficial: estamos na temporada do Carnaval 2026! Este é o momento para tirar as referências que guardou ao longo do ano, abrir a pastinha do Pinterest, e começar a praticar as maquiagens para os dias de festa.

Aos foliões dedicados à produção dos looks, o Diário do Nordeste organizou um conteúdo com cinco dicas e tendências de maquiagem para a celebração.

Com mais de dez anos de experiência no mercado, a maquiadora e PR (Relações Públicas) da Sephora Brasil, Carol Zaia, revelou quais tendências acredita que vão bombar no Carnaval deste ano, como os iluminadores corporais e pedrarias.

Veja também

teaser image
Verso

Confira programação do Pré-Carnaval e do Carnaval 2026 de Fortaleza

teaser image
É Hit

Carnaval de Aquiraz 2026 terá Alok, Pedro Sampaio e Taty Girl; veja atrações

Em entrevista exclusiva, Carol ainda compartilhou algumas práticas que podem ajudar as pessoas a montarem seus looks e aproveitarem produtos de maquiagem que já possuem. Para ela, o processo de construir a própria make não precisa ser difícil, podendo ser um momento para experimentar e se divertir

Tendências e dicas de maquiagem para Carnaval 2026

1. Brilhos, pedras de strass e lantejoulas

Quem ocupa as ruas em dias carnavalescos certamente já se deparou com foliões cobertos de glitter. O brilho já faz parte do Carnaval, mas Carol aponta que o uso de maquiagens com brilho, lantejoulas e pedrarias de strass vai ajudar a complementar os looks cada vez mais.

Imagem de mulher com brilho no Carnaval 2026.
Legenda: Brilhos e pedrarias são tendências que permanecem no Carnaval deste ano.
Foto: Shutterstock/Vergani Fotografia.

"As pessoas estão se dedicando bem mais nos últimos anos", explicou. Esses acessórios, de diferentes cores e formatos, podem acompanhar o delineado, assim como os looks de paetês e franjas.

“Todo mundo pensa em Carnaval e já está pensando em maquiagem com glitter, com pedraria, porque o Carnaval é muito essa época da gente fugir daquela maquiagem básica que a gente faz todos os dias. É poder extrapolar”. 
Carol Zaia
Relações Públicas da Sephora Brasil

2. Cores intensas, prateado e neon 

Outra aposta de Carol é a presença de cores fortes, como azul, verde e rosa. Elas tendem a aparecerem em tons mais vibrantes ou neon. “Tem muito essa coisa de cores fortes, que são cores que sobram na paleta, que a maioria das pessoas não usa tanto no dia a dia e que, no Carnaval, você usa”. 

Imagem de cores fortes em sombra para matéria sobre tendências de maquiagem para o Carnaval de 2026.
Legenda: Foliões podem aproveitar sombras de paletas que já possuem, mas não utilizam muito.
Foto: Shutterstock/Shadow777.

Outra tendência que tem surgido, aparecendo como uma alternativa às cores, é o uso de prata metalizado. Essa maquiagem acompanha a estética de uma proposta futurista. "No fim, o Carnaval não tem uma tendência específica, é muito do seu mood, do seu estilo, e de aproveitar”, acrescentou Carol.

3. Iluminadores corporais

Aliado aos brilhos e às pedrarias, os iluminadores são excelentes apostas. Os foliões podem fazer uso desde aqueles iluminadores de rosto em tons dourados e rosados, quanto os belíssimos iluminadores corporais, que garantem um glow e um acabamento luminoso.

Imagem de iluminador corporal para matéria sobre tendências de maquiagem para Carnaval 2026.
Legenda: Iluminadores deixam a pele com uma tonalidade radiante.
Foto: Divulgação.

Os iluminadores corporais podem ser aplicados no colo, braços, tronco e pernas para uma pele radiante.

4. Aproveitar maquiagens com usabilidade para além do Carnaval 

Dentre as dicas repassadas por Carol Zaia, a busca por maquiagens que tenham usabilidade para além do Carnaval foi uma das que mais destacou. “Você não precisa comprar uma coisa específica que você vai usar só no Carnaval", disse.

Imagem de mulheres se maquiando para matéria sobre Carnaval 2026.
Legenda: É possível aproveitar maquiagens que você já possui para construir o look do Carnaval.
Foto: Shutterstock/santypan.

Assim, ao montar seu estojo básico de maquiagens para o cotidiano, é possível adquirir itens que serão aproveitados mesmo depois de fevereiro. Um bom exemplo é a base utilizada no bloquinho. O brasileiro tem preferência pelas bases de longa duração, que são justamente as mais recomendadas para utilizar na festinha de rua, no bloco ou nos camarotes. 

5. Tirar maquiagens da gaveta para aproveitar!

Por fim, Carol convidou os foliões a tirarem as makes guardadas no fundo da gaveta para trabalhar a maquiagem do Carnaval. Nisso, entram aqueles produtos que comprou, gostou e nunca teve coragem de usar: aquele batom vermelho vivo, uma paleta de sombras mais vibrante ou um blush com bastante brilho. 

Imagem de uma paleta de cores coloridas para matéria sobre Carnaval 2026.
Legenda: No Carnaval, pode ser tempo de apostar em outras cores da paleta.
Foto: Shutterstock/DimasGermany.

O legal desse período é justamente buscar o que tem e colocar para jogo. Se existe uma época ideal para se permitir testar, experimentar e curtir sem medo de errar, é justamente essa. 

"Pega os produtos que você já tem e incrementa com essas outras coisas: pedrarias, brilhos e as combinações da imaginação. De repente, talvez você até começa a usar esses produtos de outra maneira no dia a dia", afirmou.

Assuntos Relacionados
Jennifer Lopez e Sônia Braga interpretam a Mulher Aranha em composições paralelas, posando à frente de grandes teias de aranha em cenários de selva. Ambas se destacam pelos figurinos elegantes e a atmosfera dramática da obra.
Verso

Musical com Jennifer Lopez atualiza clássico brasileiro dos anos 80 com Sonia Braga

Nova versão de “O Beijo da Mulher Aranha” estreia mais de 40 anos depois da produção dirigida por Héctor Babenco

João Gabriel Tréz
Há 55 minutos
Imagem de uma foliã com maquiagem para matéria sobre tendências do Carnaval 2026.
Verso

Confira 5 dicas e tendências de maquiagem para o Carnaval 2026

A maquiadora e PR da Sephora Brasil, Carol Zaia, revelou tendências em alta para a festividade.

Beatriz Rabelo
Há 1 hora
Uma figura usando uma máscara de cavalo preta e brilhante com crina avermelhada destaca-se em perfil contra um campo repleto de cactos. A cena funde o elemento surreal da máscara com a textura rústica da vegetação sob uma luz natural que realça as formas e sombras da composição.
Verso

Oito curtas cearenses são selecionados para Mostra de Cinema de Tiradentes

29ª edição do evento audiovisual acontece entre 23 e 31 de janeiro.

João Gabriel Tréz
Há 2 horas
Cinema lotado, com cortinas vermelhas no fundo e exibição do filme O Agente Secreto, em Fortaleza.
Verso

Kleber Mendonça Filho agradece Cineteatro São Luiz lotado para 'O Agente Secreto'

Cineasta celebrou repercussão do longa em 320 salas no Brasil.

Redação
15 de Janeiro de 2026
As atrizes Verônica Cavalcanti e Luciana Souza sorriem enquanto uma penteia o cabelo da outra em frente a um espelho de moldura escura. A cena possui uma iluminação suave e tons quentes, destacando a cumplicidade entre as personagens em um ambiente acolhedor e íntimo.
Verso

Filme cearense é 2ª produção do Estado selecionada para Festival de Berlim em 2026

Depois de "Feito Pipa", longa "Fiz Um Foguete Imaginando Que Você Vinha" foi anunciado no prestigiado evento.

João Gabriel Tréz
15 de Janeiro de 2026
A imagem mostra dezenas de foliões curtindo no carnaval no ano de 2025.
Verso

Confira os pré-carnavais que animam Fortaleza neste fim de semana

Eventos ocupam diferentes pontos, com opções gratuitas e privadas em estilos musicais variados.

Nathália Paula Braga*
15 de Janeiro de 2026
Artistas se apresentam de sexta-feira (16) a domingo (18), em eventos gratuitos e pagos.
Verso

10 shows para ver em Fortaleza neste fim de semana

Programação cultural dos próximos dias inclui shows em equipamentos culturais e primeiras atrações nacionais do Pré-Carnaval.

Ana Beatriz Caldas
15 de Janeiro de 2026
O artista visual Zé Tarcísio posa de braços cruzados em frente a uma obra do pintor Antonio Bandeira. Ele vestindo uma camisa polo preta e óculos redondos. O retrato foca em seu semblante sereno e cabelos grisalhos, com uma iluminação suave que destaca sua expressão contra a parede branca da galeria.
Verso

Memória de Zé Tarcísio é celebrada com ato ecumênico e música em bar na Cidade 2000

Celebração ecumênica homenageia artista visual que faleceu na sexta-feira (9), aos 84 anos.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Foto do set do longa cearense Feito Pipa.
Verso

Filme cearense gravado em Quixadá é selecionado para Festival de Berlim

"Feito Pipa" é dirigido pelo cineasta Allan Deberton e tem Lázaro Ramos no elenco.

João Gabriel Tréz
14 de Janeiro de 2026
Na imagem, em close-up lateral, uma criança com expressão curiosa e concentrada olhando para um modelo reduzido de trem. A criança tem pele clara e cabelos castanhos ondulados na altura dos ombros. A miniatura do trem, de cor verde escura com o número
Verso

Museu Ferroviário tem programação infantil de férias, mas encanta todo o público

Atividades são gratuitas e abertas a todos, em Fortaleza e no interior.

Diego Barbosa
14 de Janeiro de 2026
Colagem com frames do ator com a estatueta do Globo de Ouro onde o filme O Agente Secreto também foi premiado.
Verso

Globo de Ouro celebra Wagner Moura e destaca feito histórico do ator brasileiro

Premiação compartilha vídeo do baiano com a estatueta.

Redação
13 de Janeiro de 2026
O ator Wagner Moura sorri radiantemente enquanto segura o troféu do Globo de Ouro com a mão direita elevada. Ele veste um elegante terno branco sobre uma camisa social clara, posando contra um fundo marrom com logotipos do evento em uma composição que celebra sua conquista.
Silvero Pereira

O sentimento Brasil que o cinema nos provoca

É tempo de festa nas ruas e no cinema e nós seguimos fazendo história

Silvero Pereira
13 de Janeiro de 2026
Uma das viagens frequentes do Paulino Te Leva é para a Rota Verde do Café, no Maciço de Baturité.
Verso

Viajantes criam roteiros para mulheres que querem conhecer o Ceará

Cearenses decidiram transformar o amor por viajar em projetos que estimulam outras mulheres a desbravarem o mundo.

Ana Beatriz Caldas
13 de Janeiro de 2026
Imagem do Wagner Moura que ganhou o Globo de Ouro e da capa do livro de O Agente Secreto.
Verso

Livro de 'O Agente Secreto', vencedor do Globo de Ouro, mostra bastidores do filme

Obra também traz posfácio de Wagner Moura e comentários de Kleber Mendonça Filho.

Beatriz Rabelo
12 de Janeiro de 2026
Foto oficial do filme O Agente Secreto usada em matéria sobre longa-metragem não usar recursos da Lei Rouanet.
Verso

'O Agente Secreto' não usou recursos da Lei Rouanet; entenda como o longa foi financiado

Longa fez história no Globo de Ouro na noite de domingo (11).

Redação
12 de Janeiro de 2026
Quatro pessoas sorrindo no palco de um cinema durante a pré-estreia do filme 'O Agente Secreto'. No centro, Robério Diógenes, um homem com camisa preta e um microfone, ri, ao lado de uma mulher de roupa branca, Geane Albuquerque também sorrindo. À esquerda, Cely Farias, uma mulher de vestido verde, também rindo. À direita, Fabio Rodrigues Filho, um homem de camisa branca de botões desabotoada no pescoço e calça escura. A tela ao fundo exibe o título do filme e a data '06 de novembro nos cinemas'.
Verso

Cearenses de “O Agente Secreto” celebram vitórias no Globo de Ouro

Robério Diógenes e Geane Albuquerque concederam entrevista para a Verdinha FM e a TV Diário na manhã desta segunda (12).

João Gabriel Tréz
12 de Janeiro de 2026
Wagner Moura posa em uma premiação. Imagem usada em matéria sobre relação do ator e as redes sociais.
Verso

Saiba por que Wagner Moura escolheu ficar longe das redes sociais

Ator premiado com o Globo de Ouro afirma que ausência no ambiente digital o protege de “muita bobagem”.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Montagem de fotos mostra Fernanda à esquerda e Wagner à direita.
Verso

Fernanda Torres se emociona com 'santinho' dado a Wagner Moura no Globo de Ouro

A imagem da atriz, vencedora do prêmio no ano passado, foi distribuída entre o elenco de "O Agente Secreto" para "dar sorte".

Redação
12 de Janeiro de 2026
Os atores Fernanda Torres e Wagner Moura aparecem deitados em uma cama sob uma coberta xadrez, em uma cena do filme
Verso

Vencedores do Globo de Ouro, Fernanda Torres e Wagner Moura fizeram par romântico em filme

Os brasileiros contracenaram na comédia "Saneamento Básico, O Filme", lançada em 2007.

João Gabriel Tréz
12 de Janeiro de 2026
Mark Ruffalo usa broche escrito Be Good. Ele está de terno branco e gravata borboleta.
Verso

No Globo de Ouro, Mark Ruffalo chama Trump de 'pior ser humano do mundo'

Ator fez a crítica ao passar pelo tapete vermelho da premiação, nesse domingo (11).

Redação
12 de Janeiro de 2026