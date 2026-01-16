Confira 5 dicas e tendências de maquiagem para o Carnaval 2026

Para quem estava cansado de esperar, já é mais do que oficial: estamos na temporada do Carnaval 2026! Este é o momento para tirar as referências que guardou ao longo do ano, abrir a pastinha do Pinterest, e começar a praticar as maquiagens para os dias de festa.

Aos foliões dedicados à produção dos looks, o Diário do Nordeste organizou um conteúdo com cinco dicas e tendências de maquiagem para a celebração.

Com mais de dez anos de experiência no mercado, a maquiadora e PR (Relações Públicas) da Sephora Brasil, Carol Zaia, revelou quais tendências acredita que vão bombar no Carnaval deste ano, como os iluminadores corporais e pedrarias.

Veja também Verso Confira programação do Pré-Carnaval e do Carnaval 2026 de Fortaleza É Hit Carnaval de Aquiraz 2026 terá Alok, Pedro Sampaio e Taty Girl; veja atrações

Em entrevista exclusiva, Carol ainda compartilhou algumas práticas que podem ajudar as pessoas a montarem seus looks e aproveitarem produtos de maquiagem que já possuem. Para ela, o processo de construir a própria make não precisa ser difícil, podendo ser um momento para experimentar e se divertir.

Tendências e dicas de maquiagem para Carnaval 2026

1. Brilhos, pedras de strass e lantejoulas

Quem ocupa as ruas em dias carnavalescos certamente já se deparou com foliões cobertos de glitter. O brilho já faz parte do Carnaval, mas Carol aponta que o uso de maquiagens com brilho, lantejoulas e pedrarias de strass vai ajudar a complementar os looks cada vez mais.

Legenda: Brilhos e pedrarias são tendências que permanecem no Carnaval deste ano. Foto: Shutterstock/Vergani Fotografia.

"As pessoas estão se dedicando bem mais nos últimos anos", explicou. Esses acessórios, de diferentes cores e formatos, podem acompanhar o delineado, assim como os looks de paetês e franjas.

“Todo mundo pensa em Carnaval e já está pensando em maquiagem com glitter, com pedraria, porque o Carnaval é muito essa época da gente fugir daquela maquiagem básica que a gente faz todos os dias. É poder extrapolar”. Carol Zaia Relações Públicas da Sephora Brasil

2. Cores intensas, prateado e neon

Outra aposta de Carol é a presença de cores fortes, como azul, verde e rosa. Elas tendem a aparecerem em tons mais vibrantes ou neon. “Tem muito essa coisa de cores fortes, que são cores que sobram na paleta, que a maioria das pessoas não usa tanto no dia a dia e que, no Carnaval, você usa”.

Legenda: Foliões podem aproveitar sombras de paletas que já possuem, mas não utilizam muito. Foto: Shutterstock/Shadow777.

Outra tendência que tem surgido, aparecendo como uma alternativa às cores, é o uso de prata metalizado. Essa maquiagem acompanha a estética de uma proposta futurista. "No fim, o Carnaval não tem uma tendência específica, é muito do seu mood, do seu estilo, e de aproveitar”, acrescentou Carol.

3. Iluminadores corporais

Aliado aos brilhos e às pedrarias, os iluminadores são excelentes apostas. Os foliões podem fazer uso desde aqueles iluminadores de rosto em tons dourados e rosados, quanto os belíssimos iluminadores corporais, que garantem um glow e um acabamento luminoso.

Legenda: Iluminadores deixam a pele com uma tonalidade radiante. Foto: Divulgação.

Os iluminadores corporais podem ser aplicados no colo, braços, tronco e pernas para uma pele radiante.

4. Aproveitar maquiagens com usabilidade para além do Carnaval

Dentre as dicas repassadas por Carol Zaia, a busca por maquiagens que tenham usabilidade para além do Carnaval foi uma das que mais destacou. “Você não precisa comprar uma coisa específica que você vai usar só no Carnaval", disse.

Legenda: É possível aproveitar maquiagens que você já possui para construir o look do Carnaval. Foto: Shutterstock/santypan.

Assim, ao montar seu estojo básico de maquiagens para o cotidiano, é possível adquirir itens que serão aproveitados mesmo depois de fevereiro. Um bom exemplo é a base utilizada no bloquinho. O brasileiro tem preferência pelas bases de longa duração, que são justamente as mais recomendadas para utilizar na festinha de rua, no bloco ou nos camarotes.

5. Tirar maquiagens da gaveta para aproveitar!

Por fim, Carol convidou os foliões a tirarem as makes guardadas no fundo da gaveta para trabalhar a maquiagem do Carnaval. Nisso, entram aqueles produtos que comprou, gostou e nunca teve coragem de usar: aquele batom vermelho vivo, uma paleta de sombras mais vibrante ou um blush com bastante brilho.

Legenda: No Carnaval, pode ser tempo de apostar em outras cores da paleta. Foto: Shutterstock/DimasGermany.

O legal desse período é justamente buscar o que tem e colocar para jogo. Se existe uma época ideal para se permitir testar, experimentar e curtir sem medo de errar, é justamente essa.

"Pega os produtos que você já tem e incrementa com essas outras coisas: pedrarias, brilhos e as combinações da imaginação. De repente, talvez você até começa a usar esses produtos de outra maneira no dia a dia", afirmou.