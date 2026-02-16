CAPTEI: Currículos em destaque em alta na celebração da FAJECE

Assembleia Legislativa do Ceará recebeu na tarde de terça-feira, 10, no Plenário 13 de Maio a celebração dos 27 anos da Federação das Associações de Jovens Empresários do Ceará (FAJECE), sob a presidência de Valdemir Alves.
Evento institucional e espírito empreendedor, a sessão solene homenageou nomes que circulam entre o poder, os negócios e a influência estratégica do Estado.
Da engrenagem empresarial ao bastidor jurídico, passaram pelo tributo lideranças como José Cid Sousa Alves do Nascimento (Sebrae/FACIC), Eliane Brasil (BNB), Patriolino Dias (Sinduscon-CE), Luiz Fernando Bittencourt (Fecomércio/SEACEC), Marcos André Borges -Empresário e Vice-presidente do ILECE e os ex-presidentes da entidade, entre outros protagonistas.
Uma tarde de agenda cheia e currículo em destaque.