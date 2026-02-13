Crato terá shows de Jorge Aragão e Taty Girl no Carnaval 2026; veja programação
A abertura oficial do período carnavalesco na cidade ocorre nesta sexta (13).
O município de Crato realiza, desta sexta-feira (13) até o dia 17 de fevereiro, o "Crato Estação da Folia 2026", no Largo do Centro Cultural do Araripe (RFFSA).
A programação gratuita reúne nomes como Felipão, Jorge Aragão e Taty Girl, além de atividades culturais, atrações infantis e ações integradas nas áreas de segurança, saúde e mobilidade urbana.
A festa presta ainda homenagem ao carnavalesco Antônio Vitorino da Silva, reconhecido pela atuação na consolidação do carnaval cratense e pela participação na tradição das escolas de samba do município.
Veja programação:
Sábado - 14 de fevereiro
16h - Bailinho Infantil | Grupo Música em Casa (Estação da Infância)
18h - Batuque | Os Filhos de Maria (Estação da Tradição)
18h50 - Maracatu Raízes (Largo da Folia)
Palco Vitorino Carnavalesco:
19h30 - Bahtucaí com Davi Sobreira
21h - Grupo Belo Samba
22h30 - Tiro Certeiro
00h - Banda Frevilhando
Domingo - 15 de fevereiro
16h - Bailinho Infantil | Tábua de Pirulito (Estação da Infância)
17h30 - Maracatu Uinuerê (Largo da Folia)
Palco Vitorino Carnavalesco:
18h10 - Grupo Quinteto
19h30 - Tropa do Carnaval
21h - Carla Ribeiro
22h30 - Orquestra Sonata
00h - Raied Neto
DJ Flávia Ribeiro (intervalos)
Segunda-feira - 16 de fevereiro
16h - Crato em Movimento: Ritmos Carnavalescos (Estação da Tradição)
18h - Batuque | Grupo Urucongo (Estação da Tradição)
18h50 - Maracatu Luz do Luar (Largo da Folia)
Palco Vitorino Carnavalesco:
19h30 - Tudo no Samba
21h - Flor Florentino
22h30 - Evan Alencar
00h - Felipão
DJ Clara França (intervalos)
Terça-feira - 17 de fevereiro
16h - Bailinho Infantil | Tio Flavinho e Banda Algazarra (Estação da Infância)
17h - Batuque | Zabumbar (Estação da Tradição)
Palco Vitorino Carnavalesco:
17h50 - Pagode Resenha Delas
19h30 - João do Crato
21h - Jorge Aragão
22h30 - Brasilianos (Elvis Nazário e Milla Sampaio)
00h - Wawa
A abertura oficial ocorre nesta sexta-feira (13), com o tradicional Desfile das Virgens, que sai do bairro Mirandão em direção ao Centro Cultural do Araripe (RFFSA), onde está instalada a Estação da Folia. Às 20h, Taty Girl se apresenta no Palco Vitorino, marcando o início dos shows.
Segurança e mobilidade
A organização montou esquema especial com cerca de 120 profissionais, entre efetivos da Polícia Militar, Guarda Municipal Civil e apoio da Polícia Civil. O evento contará com sistema de videomonitoramento, enquanto o policiamento regular da cidade será mantido.
O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) atuará com aproximadamente 15 agentes para organizar o fluxo de veículos e pedestres nas principais vias de acesso ao evento.
Estrutura de saúde e garantia de direitos
O espaço terá posto médico com ambulância e equipe formada por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. A Vigilância Sanitária também acompanhará as atividades.
O Centro de Infectologia realizará distribuição de preservativos e testagens rápidas para HIV e sífilis.
O Bloco Disque 100 atuará com entidades parceiras em ações educativas e plantões voltados ao enfrentamento de violências, especialmente contra mulheres, crianças e adolescentes, além da prevenção à importunação sexual e à discriminação racial.
Organização e sustentabilidade
A Secretaria de Serviços Públicos será responsável pela limpeza antes, durante e após o evento. Já a Secretaria de Meio Ambiente organizará as áreas de comercialização e instalará coletores de resíduos sólidos, incentivando a reciclagem.
A Estação da Infância, na galeria da RFFSA, terá programação específica para crianças. No sábado (14), às 16h, o Grupo Música em Casa se apresenta. No domingo (15), também às 16h, será a vez do grupo Tábua de Pirulito. O encerramento ocorre na terça-feira (17), com show de Tio Flavinho e Banda Algazarra.