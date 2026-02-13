Crato terá shows de Jorge Aragão e Taty Girl no Carnaval 2026; veja programação

O município de Crato realiza, desta sexta-feira (13) até o dia 17 de fevereiro, o "Crato Estação da Folia 2026", no Largo do Centro Cultural do Araripe (RFFSA).

A programação gratuita reúne nomes como Felipão, Jorge Aragão e Taty Girl, além de atividades culturais, atrações infantis e ações integradas nas áreas de segurança, saúde e mobilidade urbana.

A festa presta ainda homenagem ao carnavalesco Antônio Vitorino da Silva, reconhecido pela atuação na consolidação do carnaval cratense e pela participação na tradição das escolas de samba do município.

Veja programação:

Sábado - 14 de fevereiro

16h - Bailinho Infantil | Grupo Música em Casa (Estação da Infância)

18h - Batuque | Os Filhos de Maria (Estação da Tradição)

18h50 - Maracatu Raízes (Largo da Folia)

Palco Vitorino Carnavalesco:

19h30 - Bahtucaí com Davi Sobreira

21h - Grupo Belo Samba

22h30 - Tiro Certeiro

00h - Banda Frevilhando

Domingo - 15 de fevereiro

16h - Bailinho Infantil | Tábua de Pirulito (Estação da Infância)

17h30 - Maracatu Uinuerê (Largo da Folia)

Palco Vitorino Carnavalesco:

18h10 - Grupo Quinteto

19h30 - Tropa do Carnaval

21h - Carla Ribeiro

22h30 - Orquestra Sonata

00h - Raied Neto

DJ Flávia Ribeiro (intervalos)

Segunda-feira - 16 de fevereiro

16h - Crato em Movimento: Ritmos Carnavalescos (Estação da Tradição)

18h - Batuque | Grupo Urucongo (Estação da Tradição)

18h50 - Maracatu Luz do Luar (Largo da Folia)

Palco Vitorino Carnavalesco:

19h30 - Tudo no Samba

21h - Flor Florentino

22h30 - Evan Alencar

00h - Felipão

DJ Clara França (intervalos)

Terça-feira - 17 de fevereiro

16h - Bailinho Infantil | Tio Flavinho e Banda Algazarra (Estação da Infância)

17h - Batuque | Zabumbar (Estação da Tradição)

Palco Vitorino Carnavalesco:

17h50 - Pagode Resenha Delas

19h30 - João do Crato

21h - Jorge Aragão

22h30 - Brasilianos (Elvis Nazário e Milla Sampaio)

00h - Wawa

A abertura oficial ocorre nesta sexta-feira (13), com o tradicional Desfile das Virgens, que sai do bairro Mirandão em direção ao Centro Cultural do Araripe (RFFSA), onde está instalada a Estação da Folia. Às 20h, Taty Girl se apresenta no Palco Vitorino, marcando o início dos shows.

Segurança e mobilidade

A organização montou esquema especial com cerca de 120 profissionais, entre efetivos da Polícia Militar, Guarda Municipal Civil e apoio da Polícia Civil. O evento contará com sistema de videomonitoramento, enquanto o policiamento regular da cidade será mantido.

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) atuará com aproximadamente 15 agentes para organizar o fluxo de veículos e pedestres nas principais vias de acesso ao evento.

Estrutura de saúde e garantia de direitos

O espaço terá posto médico com ambulância e equipe formada por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. A Vigilância Sanitária também acompanhará as atividades.

O Centro de Infectologia realizará distribuição de preservativos e testagens rápidas para HIV e sífilis.

O Bloco Disque 100 atuará com entidades parceiras em ações educativas e plantões voltados ao enfrentamento de violências, especialmente contra mulheres, crianças e adolescentes, além da prevenção à importunação sexual e à discriminação racial.

Organização e sustentabilidade

A Secretaria de Serviços Públicos será responsável pela limpeza antes, durante e após o evento. Já a Secretaria de Meio Ambiente organizará as áreas de comercialização e instalará coletores de resíduos sólidos, incentivando a reciclagem.

A Estação da Infância, na galeria da RFFSA, terá programação específica para crianças. No sábado (14), às 16h, o Grupo Música em Casa se apresenta. No domingo (15), também às 16h, será a vez do grupo Tábua de Pirulito. O encerramento ocorre na terça-feira (17), com show de Tio Flavinho e Banda Algazarra.