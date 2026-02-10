Carnaval de São Gonçalo do Amarante terá 60 shows em cinco polos; veja programação
É o Tchan, Dennis DJ e Henry Freitas são grandes nomes da festa.
O Carnaval de São Gonçalo do Amarante contará com 39 atrações distribuídas ao longo de cinco dias de festa, entre sexta-feira (13) e terça-feira (17) de fevereiro, em diferentes pontos do município da Região Metropolitana de Fortaleza.
A programação do São Gonçalo Folia 2026 reúne artistas nacionais, regionais e locais, com shows e blocos de rua na Praia da Taíba, Praia do Pecém, Croatá, Sede e Siupé.
Veja também
Entre os nomes confirmados estão É o Tchan, Dennis DJ, Henry Freitas, Rey Vaqueiro, Marcynho Sensação, Fernandinha, Cláudio Ney e Juliana, Kadu Martins, Forró Real, Thales Play, Janaína Alves, Bandana da Bahia, Diego Facó e Lagosta Bronzeada, além de artistas locais e regionais. Ao todo, estão previstos mais de 60 shows durante o período carnavalesco.
A expectativa da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante é receber mais de 160 mil foliões, com impacto estimado de R$ 64 milhões na economia local. O volume deve refletir em setores como hotelaria, aluguel de imóveis, alimentação, comércio informal, turismo e artesanato.
Veja programação:
SEDE
Sexta (13/02): Banda Zé Joana, Bonde Elétrico, Laura Nogueira e Banda Deixa em Off
SIUPÉ
Sábado (14/02): Blocos Siupé de Mel e Amigos do Siupé com BS Estilizado e Banda Passport
Domingo (15/02): DJ Harisson
Segunda (16/02): DJ Reinaldo
Terça (17/02): DJ dos Santos
TAÍBA
Sábado (14/02): Rupilé, Gui Castro, Thales Play, Janaína Alves, DJ Harisson e Banda Zé Joana
Domingo (15/02): Belinho da Silva, Brendinha, Kadu Martins, Bandana, Diego Facó, DJ dos Santos e Banda Zé Joana
Segunda (16/02): É o Tchan, Henry Freitas, Forró Real, Matheus Lopes, DJ Harisson e Banda Zé Joana
Terça (17/02): Delano Santos, Verão S/A, Fernandinha, Cláudio Ney e Juliana, Banda Reite, DJ Ricardo e Banda Zé Joana
PECÉM
Sábado (14/02): Rey Vaqueiro, Laura Nogueira e DJ Ricardo
Domingo (15/02): Marcynho Sensação, Debora Lee e DJ Ricardo
Segunda (16/02): Forró Real, Lázzaro Gama e DJ Ricardo
Terça (17/02): Dennis DJ, Fernandinha, Cláudio Ney e Juliana e DJ Harisson
CROATÁ
Sábado (14/02): Janaína Alves, Rey Vaqueiro, DJ Reinaldo e DJ dos Santos
Domingo (15/02): Jhonny Lima, Débora Lee, Banda Reite e DJ Ricardo
Segunda (16/02): Forró Real, Laura Nogueira, Belinho da Silva e DJ dos Santos
Terça (17/02): Tome Forró, Romarinho, Lagosta Bronzeada e DJ Reinaldo
Abertura na Sede
A programação começa na sexta-feira (13), com os desfiles dos blocos Zé Joana e Unidos do Morro, pelas ruas do Centro. Após o cortejo, serão realizadas as escolhas da Rainha Mirim, Rainha de Bateria, Rainha da Diversidade e Melhor Fantasia. A noite segue com shows na orla da Lagoa da Prejubaca, com Bonde Elétrico, Laura Nogueira e Banda Deixa em Off.
Um dos destaques do carnaval do município é o desfile da Banda Zé Joana, na Praia da Taíba. Foliões se concentram na Praça da Pesqueira e percorrem as ruas ao som de marchinhas, mantendo viva a tradição do carnaval de rua no distrito.
No distrito de Croatá, o tradicional Bloco das Virgens completa 28 anos de desfile em 2026. A apresentação acontece na segunda-feira (16), com concentração a partir das 13h e saída prevista para as 15h30, reunindo moradores e visitantes nas principais ruas da localidade.