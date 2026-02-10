Carnaval de Aracati terá 44 atrações em oito dias de festa; veja programação

O Carnaval de Aracati 2026 contará com 44 atrações distribuídas ao longo de oito dias de programação, entre a quarta-feira de abertura (12) e a quarta-feira de cinzas (18). O evento reúne grandes nomes do axé baiano, como O Kannalha, Daniela Mercury e Léo Santana, além de artistas regionais, DJs e blocos tradicionais, segundo a programação oficial divulgada pela Prefeitura.

Conforme o cronograma, o município terá mais de 70 horas de shows e apresentações musicais durante todo o período carnavalesco.

Somente entre a sexta-feira (13) e a terça-feira (17), estão previstas 61 horas de apresentações, com trios elétricos e atrações distribuídas em diferentes polos, incluindo a sede e o distrito de Majorlândia.

Veja programação completa:

Sexta-feira (13)

O Kannalha, Patrulha, Pegue Axé, Barra de Aço, Paulinha Ravett, Stefani, DJ Anderson.

Sábado (14)

Daniela Mercury, Matheus Fernandes, Aldynha, Marcos Lessa, Mateus Ximenes, Elvis Oliveira, Jackson.

Domingo (15)

Fantasmão (Edcity), Melody, Taty Girl, Serfano, Larissa Leite, Júnior Petinho, DJ WS, Batucada do Brown.

Segunda-feira (16)

Léo Santana, Nathanzinho Lima, Aldynha, Serfano, Lá Máquina, DJ Eleízio, Frank Lima.

Terça-feira (17)

Vintage Culture, Zé Cantor, Pagode da Mistura, Elvis Oliveira, Júnior Viana, Thalys Ronnielle, Amor a Mil.

Majorlândia

Sábado (14)

Japinha, Larissa Leite.

Domingo (15)

Lagosta Bronzeada, Thiago Freitas.

Segunda-feira (16)

Luís Marcelo & Gabriel, Galícia.

Terça-feira (17)

Davizão, Jeanzinho.

A programação começa na quarta-feira (12) com o desfile do Bloco Maranatá, das 19h às 22h, somando três horas de festa.

O encerramento ocorre na quarta-feira de cinzas (18), com o Bloco dos Loucos, das 10h às 16h, mantendo a tradição local e acrescentando seis horas ao calendário oficial.