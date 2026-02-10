BBB 26: enquete atualizada indica veterana eliminada com mais de 50%

A influenciadora Sarah Andrade deve ser a próxima eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 26, conforme aponta resultado atualizado da enquete do Diário do Nordeste. Ao todo, a pesquisa contabilizou mais de 40 mil votos.

Sara aparece com 21.532 votos (53,1%), equivalente a fim da manhã desta terça-feira (10). Em seguida, o ator Babu é observado com 16.298 votos (40,2%).

Sol Vega aparece com apenas 2.697 votos, o equivalente a 6,7% da preferência dos leitores.

Veja também Zoeira BBB 26: Juliano Floss e Alberto Cowboy discutem na madrugada Zoeira Alberto Cowboy dispara críticas contra Ana Paula: 'Só na gritaria'

Esta enquete não interfere no resultado oficial do reality.

Como foi a formação do terceiro Paredão?

A dinâmica dessa semana para o paredão contou com:

1 emparedado pelo Duelo de Risco;

1 indicado pelo líder;

1 contragolpe do indicado pelo líder;

1 mais votado pela casa.

Estavam imunes ao paredão Edilson Capetinha (imunizado pelo anjo Alberto Cowboy) e Jonas (líder).

A primeira emparedada foi Samira, escolhida em consenso entre Juliano e Sol Vega, na dinâmica do Duelo de Risco.

Babu foi o indicado ao paredão pela líder Jonas, e escolheu Sarah no contragolpe.

Pela casa, a participante mais votada foi Sol Vega.

Neste domingo, a prova do Bate e Volta foi disputada entre Sarah, Samira e Sol. Quem se salvou foi Samira.