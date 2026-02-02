Gusttavo Lima, Wesley Safadão e Xand Avião são confirmados no São João de Maracanaú

Três dos principais nomes do forró e sertanejo foram confirmados na programação do São João de Maracanaú. Gusttavo Lima, Wesley Safadão e Xand Avião estarão presentes na festa junina que completa 21 anos em 2026.

Outros quatro nomes do forró e um do arrocha também foram divulgados nas últimas semanas:

Veja atrações:

Limão com Mel

Mastruz Com leite

Magníficos

Natanzinho Lima

Nattan

As atrações musicais foram divulgadas no "Se Liga", exibido pela TV Verdes Mares, nos últimos sábados. Outros nomes da música serão divulgadas nas próximas edições do programa.

Evento acontece em espaço de 80 mil m² no Distrito Industrial

No ano passado, a organização do evento realizou 24 dias de evento, entre 6 e 29 de junho, Dia de São Pedro, em espaço com 80 mil m² no Distrito Industrial.

O São João de Maracanaú aquece diversas cadeias produtivas, como vestuário, alimentação e estética. No ano passado, segundo a organização, a iniciativa gerou 4,5 mil empregos diretos e indiretos, além de beneficiar 1,5 mil empreendedores, entre barraqueiros e ambulantes.

O evento de 2025 celebrou os grandes festejos juninos do Brasil e do Ceará. A cenografia levou referências a Caruaru (Pernambuco), Campina Grande (Paraíba) e Mossoró (Rio Grande do Norte) para a Cidade Junina.