Fortaleza ganha premiação milionária na Copa do Brasil ao avançar à 4ª fase; veja
O time tricolor venceu o Manauara-AM nesta quarta-feira (24)
O Fortaleza avançou à 4ª fase da Copa do Brasil de 2026. A vaga foi conquistada nesta quarta (11) com vitória por 1 a 0 contra o Manauara-AM na Arena da Amazônia, com gol de Mailton, de pênalti, nos acréscimos do 2º tempo. E o resultado garantiu uma premiação milionária da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos cofres tricolores.
Com a classificação, o Leão embolsou R$ 1,6 milhão. O valor é acrescido de R$ 1,3 milhão com a participação na 2ª fase e mais R$ 1,5 milhão com a 3ª fase - pela presença na Série B, a equipe não entrou direto na 1ª fase. Logo, até o momento, faturou R$ 4,4 milhões com a competição.
De acordo com o chaveamento, o adversário do Fortaleza na 4ª fase será o Nova Iguaçu-RJ, que goleou o Castanhal-PA por 4 a 0, no estádio Modelão/PA. Assim, o próximo compromisso cearense será no Rio de Janeiro, novamente como visitante.
A nova etapa contará com 24 clubes que passaram da 3ª fase. Pelo regulamento, a etapa segue com jogo único.
Na história, o melhor resultado do Fortaleza na Copa do Brasil foi durante 2021. Na época, chegou nas semifinais. Na projeção orçamentária de 2026, a meta tricolor é chegar, no mínimo, à 4ª fase.
Além do time leonino, existe mais um representante cearenses nesta etapa. Na quinta (12), o Ceará visita o Maranhão-MA, às 19h30, no Castelão/MA.
Premiações da Copa do Brasil de 2026
- 1ª fase: R$ 400 mil (cota única)
- 2ª fase: R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 830 mil (demais clubes)
- 3ª fase: R$ 1,5 milhão (Série B) e R$ 950 mil (demais clubes)
- 4ª fase: R$ 1,6 milhão (Série B) e R$ 1 mil (demais clubes)
- 5ª fase: R$ 2 milhões (cota única)
- Oitavas de final: R$ 3 milhões
- Quartas de final: R$ 4 milhões
- Semifinal: R$ 9 milhões
- Vice-campeão: R$ 34 milhões
- Campeão: R$ 78 milhões
Datas da Copa do Brasil de 2026
No calendário da CBF, a Copa do Brasil de 2026 foi organizada com 126 clubes e uma distribuição de jogos de janeiro até dezembro. Confira abaixo o cronograma de etapas da competição nacional.
- 1ª fase (jogo único): entre os dias 18 de 19 de fevereiro | Apenas 28 clubes
- 2ª fase (jogo único): entre os dias 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março | 14 classificados + 74 clubes
- 3ª fase (jogo único): entre os dias 11 de 12 de março | 44 classificados + Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste)
- 4ª fase (jogo único): entre os dias 18 de 19 de março | 24 classificados
- 5ª fase (ida e volta): entre os dias 22 e 23 de abril e 13 e 14 de maio | 12 classificados + 20 times da Série A (Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória-BA)
- Oitavas de final (ida e volta): nos dias 1 e 2 de agosto e 5 e 6 de agosto | 16 classificados
- Quartas de final (ida e volta): nos dias 26 e 27 de agosto e 2 e 3 de setembro | 8 classificados
- Semifinais (ida e volta): nos dias 1º e 8 de novembro | 4 classificados
- Final (jogo único): 6 de dezembro.