Fortaleza ganha premiação milionária na Copa do Brasil ao avançar à 4ª fase; veja

O Fortaleza avançou à 4ª fase da Copa do Brasil de 2026. A vaga foi conquistada nesta quarta (11) com vitória por 1 a 0 contra o Manauara-AM na Arena da Amazônia, com gol de Mailton, de pênalti, nos acréscimos do 2º tempo. E o resultado garantiu uma premiação milionária da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos cofres tricolores.

Com a classificação, o Leão embolsou R$ 1,6 milhão. O valor é acrescido de R$ 1,3 milhão com a participação na 2ª fase e mais R$ 1,5 milhão com a 3ª fase - pela presença na Série B, a equipe não entrou direto na 1ª fase. Logo, até o momento, faturou R$ 4,4 milhões com a competição.

De acordo com o chaveamento, o adversário do Fortaleza na 4ª fase será o Nova Iguaçu-RJ, que goleou o Castanhal-PA por 4 a 0, no estádio Modelão/PA. Assim, o próximo compromisso cearense será no Rio de Janeiro, novamente como visitante.

A nova etapa contará com 24 clubes que passaram da 3ª fase. Pelo regulamento, a etapa segue com jogo único.

Na história, o melhor resultado do Fortaleza na Copa do Brasil foi durante 2021. Na época, chegou nas semifinais. Na projeção orçamentária de 2026, a meta tricolor é chegar, no mínimo, à 4ª fase.

Além do time leonino, existe mais um representante cearenses nesta etapa. Na quinta (12), o Ceará visita o Maranhão-MA, às 19h30, no Castelão/MA.

Premiações da Copa do Brasil de 2026

1ª fase: R$ 400 mil (cota única)

2ª fase: R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 830 mil (demais clubes)

3ª fase: R$ 1,5 milhão (Série B) e R$ 950 mil (demais clubes)

4ª fase: R$ 1,6 milhão (Série B) e R$ 1 mil (demais clubes)

5ª fase: R$ 2 milhões (cota única)

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 4 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 34 milhões

Campeão: R$ 78 milhões

Datas da Copa do Brasil de 2026

No calendário da CBF, a Copa do Brasil de 2026 foi organizada com 126 clubes e uma distribuição de jogos de janeiro até dezembro. Confira abaixo o cronograma de etapas da competição nacional.