Fortaleza conquista premiação recorde para futebol cearense na Copa do Brasil; veja valores

O Fortaleza fez história na Copa do Brasil e conquistou uma receita milionária nesta quarta-feira (15). Ao eliminar o São Paulo, o time se classificou pela primeira vez na história às semifinais e embolsou R$ 7,3 milhões em premiação da CBF. No âmbito geral, a equipe arrecadou R$ 17,2 mi no torneio.

O montante é um recorde inclusive para o futebol cearense. Desde a mudança na bonificação da competição, o maior registro era do Ceará na temporada de 2020. Na ocasião, somou R$ 11,3 mi.

No fim, o saldo tricolor é de vaga no mata-mata, feito inédito e ganho no orçamento. Com a meta de chegar nas oitavas em 2021, supera o objetivo interno e fica entre os quatro melhores do torneio.

Campanha do Fortaleza na Copa do Brasil de 2021:

1ª fase: Caxias-RS 0x1 Fortaleza (jogo único)

2ª fase: Fortaleza 1x0 Ypiranga-RS (jogo único)

3ª fase: Fortaleza 1x1 Ceará (ida) | Ceará 0x3 Fortaleza (volta)

Oitavas: Fortaleza 2x1 CRB (ida) | CRB 0x2 Fortaleza (volta)

Quartas: São Paulo 2x2 Fortaleza (ida) | Fortaleza 1x0 São Paulo (volta)

Legenda: Romarinho marcou um dos gols do Fortaleza no empate de 2x2 contra o São Paulo Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Na semifinal, o time comandado pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda é o único que avançou todas as etapas desde a 1ª fase. Após superar Caxias-RS, Ypiranga-RS, Ceará, CRB e São Paulo, o Leão encara o Atlético-MG com o sonho de chegar na grande decisão da Copa do Brasil de 2021.

A missão leonina parece sacramentada na competição, superando a barreira das quartas de final, onde tinha chegado apenas em 2001. No entanto, ao longo da temporada, o Fortaleza segue no G-4 da Série A, venceu o Atlético-MG na estreia do Brasileirão e disputa agora o prêmio de R$ 23 mi.

As datas do confronto serão definidas pela CBF. A outra semifinal tem Flamengo X Athletico-PR.

Confira prêmios da Copa do Brasil 2021

Premiação conquistado pelo Fortaleza

1ª fase (participação): R$ 990 mil

2ª fase: R$ 1,07 milhão

3ª fase: R$ 1,7 milhão

Oitavas de final: R$ 2,7 milhões

Quartas de final: R$ 3,45 milhões

Semifinais: R$ 7,3

Total: R$ 17,21 milhões

Premiação em disputa na Copa do Brasil