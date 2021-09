Tricolor do Pici já tem melhor campanha na história ao chegar às semis da Copa do Brasil pela 1ª vez

Fortaleza fez história ao Copa do Brasil de 2021. Em sua 24ª participação, o Tricolor de Aço alcançou sua melhor campanha na história, chegando às semifinais. O clube superou 2001, quando foi 6º colocado e chegou ás quartas de finais. fezao superar o São Paulo na quarta-feira (15), pelas quartas de finais dade 2021. Em sua 24ª participação, o Tricolor de Aço alcançou sua melhor campanha na história, chegando às semifinais. O clube superou 2001, quando foi 6º colocado e chegou ás quartas de finais.

O Leão, que na edição de 2021 jogou desde a 1ª Fase, eliminou Caxias (1x0) e Ypiranga/RS (1x0) sob o comando de Enderson Moreira, e três adversários fortes, já comandado por Vojvoda: Ceará (1x1 e 3x0), CRB (2x1) e (1x0) e São Paulo.

Legenda: O Fortaleza enfrentou o rival Ceará pela 1ª vez em uma Copa do Brasil e o eliminou ao vencer por 3 a 0 no jogo de volta no Castelão Foto: Thiago Gadelha

Assim, o Leão chega de forma invicta para enfrentar o poderoso Atlético/MG nas semifinais, sonhando em chegar a decisão, feito alcançado pelo rival Ceará em 1994, quando enfrentou o Grêmio.

Alcançar a melhor campanha em sua história na Copa do Brasil não acontece por acaso. O trabalho de Vovjoda é excelente e a campanha na Série A do Campeonato Brasileiro, em 4º lugar com 33 pontos, mostra que a ida às semifinais não aconteceu pela "loteria" do mata-mata.

Legenda: Leão já faz campanha histórica na Copa do Brasil com sua melhor colocação Foto: Thiago Gadelha

Ao longo de suas 24 participações na Copa do Brasil, o Tricolor de Aço também teve equipes tecnicamente fortes como a atual, mas não conseguiu ir além das quartas de finais.

Confira as classificações do Fortaleza na Copa do Brasil:

1989: 1ª Fase (24º colocado)

1992: 2ª Fase (15º)

1997: 2ª Fase (39º)

1999: 1ª Fase (51º)

2000: 2ª Fase (35º)

2001: Quartas de Finais (6º)

2002: 2ª Fase (31º)

2003: 2ª Fase (18º)

2004: 3ª Fase (9º)

2005: 2ª Fase (18º)

2006: 3ª Fase (10º)

2007: 2ª Fase (22º)

2008: 2ª Fase (30º)

2009: 3ª Fase (14º)

2010: 2ª Fase (18º)

2011: 2ª Fase (29º)

2012: 3ª Fase (11º)

2013: 3ª Fase (24º)

2015: 2ª Fase (27º)

2016: Oitavas de Finais (10º)

2017: 1ª Fase (61º)

2019: Oitavas de Final* (13º)

2020: Oitavas de Final*

2021: Em andamento (já nas semis)