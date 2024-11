Última rodada da Série B começa hoje; veja jogos e quais resultados para o Ceará subir

O jogo decisivo do Ceará na Série B do Brasileirão 2024 será no domingo (24), mas a 38ª rodada da competição já começa nesta sexta-feira (22). Três jogos movimentam os gramados nesta sexta, abrindo a última rodada da segunda divisão.

O Coritiba recebe o Botafogo-SP, no estádio Couto Pereira, o Avaí recebe o Ponte Preta, na Ressacada, e o Ituano recebe o Amazonas, no estádio Novelli Júnior. Nenhuma dessas partidas influencia em luta contra o rebaixamento ou pelo acesso à Série A.

VEJA TODOS OS JOGOS DA RODADA 38 DA SÉRIE B

SEX (22) | Coritiba x Botafogo-SP | 19h

SEX (22) | Avaí x Ponte Preta | 20h

SEX (22) | Ituano x Amazonas | 21h30

DOM (23) | CRB x Operário-PR | 16h

DOM (23) | Paysandu x Vila Nova | 16h

DOM (23) | Goiás x Novorizontino | 18h30

DOM (23) | Guarani x Ceará | 18h30

DOM (23) | Mirassol x Chapecoense | 18h30

DOM (23) | América-MG x Brusque | 18h30

DOM (23) | Sport x Santos | 18h30

Os jogos que interessam diretamente à luta pelo acesso à Série A do Brasileirão serão disputados na mesma data e no mesmo horário, no domingo (24). O jogo do Ceará será contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

O Ceará depende apenas de si para conquistar o acesso. Caso vença o Guarani, o Vovô confirma matematicamente sua vaga na Série A. Em caso de empate, tem que torcer por derrota de Mirrasol, Novorizontino ou Sport. Em caso de derrota, tem que torcer por derrota do Sport.