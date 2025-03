Pedro Henrique deixa jogo com dores no joelho e fará exame de imagem nesta sexta-feira (7)

O atacante Pedro Henrique passará por exames de imagem nesta sexta-feira (7) após deixar o jogo do Ceará diante do América/RN com dores no joelho direito. O Vozão venceu o time potiguar, nesta quinta-feira (6), por 1 a 0 no PV pela 5ª rodada da Copa do Nordeste.

Ainda no 1º tempo, ele sentiu dores no joelho após queda com um defensor do América e foi substituído aos 25 minutos.

O jogador deixou o campo chorando e foi examinado ainda no vestiário.

Nota do Ceará

"Atacante Pedro Henrique foi substituído após um lance em que sentiu dores no joelho direito. Atleta foi examinado no vestiário e realizará exame de imagem nesta sexta-feira, 7".