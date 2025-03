Ceará x América-RN: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em briga na parte de cima da tabela da Copa do Nordeste, Ceará e América-RN se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 19h, pela quinta rodada da competição regional. Com o apoio de sua torcida, o Vovô quer somar pontos e, quem sabe, tomar o lugar do time potiguar no G-4 do torneio. O confronto, que marca o duelo entre alvinegros e alvirrubros, está marcado para o Estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

Com intuito de repetir evolução e harmonia do Campeonato Cearense na Copa do Nordeste, o técnico Léo Condé deve fazer mudanças pontuais na equipe cearense para o duelo regional desta noite no PV. O Ceará soma quatro pontos na competição e está fora do G-4 da competição neste momento. Em três jogos na competição, o time de Porangabuçu soma uma vitória sobre o CSA, um empate diante do Confiança-SE e uma derrota para o Náutico, na estreia.

Diante do Ceará, o América-RN terá a estreia de Moacir Júnior no comando técnico. O novo treinador substitui Leston Júnior, que esteve à frente dos 12 primeiros jogos do Mecão na temporada, com sete vitórias, dois empates e três derrotas. Quando o assunto é Copa do Nordeste, a equipe soma sete pontos, somando duas vitórias, um empate e uma derrota, e figura na terceira colocação com um jogo a mais que o Ceará.

O confronto terá transmissão do Premiere, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOVÔ EMBALADO

Apesar de ir para a quinta rodada da competição, o Ceará atuou em apenas três oportunidades, isso porque o duelo pela quarta rodada contra o Bahia foi adiado e a CBF ainda não definiu uma nova data. O Alvinegro chega embalado depois de aplicar 3 a 0 em cima do Maracanã, pelo primeiro jogo da semifinal do estadual, e encaminhar classificação para a grande final do Cearense.

Em dez partidas no ano, o time alvinegro tem apenas uma derrota para o Náutico, por 1 a 0, na estreia da Copa do Nordeste, no estádio dos Aflitos. De lá para cá, o time de Léo Condé engatou sequência de oito partidas sem perder na temporada, com sete vitórias e um empate neste recorte recente.

Com um elenco todo reformulado, o Ceará realizou 17 contratações nesta primeira janela de transferências. O último reforço anunciado foi o centroavante Pedro Raul, que veio por empréstimo junto ao Corinthians. O tão aguardado camisa 9, inclusive, estreou no último confronto da equipe, atuou por 45 minutos e já marcou seu primeiro gol.

COMO CHEGA O MECÃO

O América volta a campo depois de ser derrotado por 4 a 2 e eliminado na Copa do Brasil para o União Carmolandense-TO. A derrocada na competição nacional culminou com a saída de Leston Júnior e a chegada de Moacir Júnior, de 58 anos, no comando técnico. O novo treinador é um velho conhecido da torcida e já comandou o Dragão no título do Campeonato Potiguar em 2019.

O novo comandante chegou na segunda-feira e teve apenas três treinamentos, dois em Parnamirim, até o jogo contra o Ceará. Com isso, Moacir Júnior deve manter a base da equipe que vinha atuando com o último técnico. Na última semana, o Mecão anunciou as contratações do meia Romarinho, do lateral-esquerdo Rennan Siqueira e do volante Robson, que atuou no Ferroviário em 2023.

Pela Copa do Nordeste, o América já empatou em 2 a 2 com o Sampaio Corrêa-MA, foi goleado por 5 a 1 para o Bahia e bateu Juazeirense-BA e Confiança-SE. Depois do duelo de hoje diante do Ceará, a equipe potiguar volta suas atenções para os duelos contra o Santa Cruz-RN, pela semifinal do estadual.

O elenco alvirrubro conta com a experiência do atacante Ricardo Bueno, de 37 anos, que passou duas temporadas no Vovô, com 10 gols marcados em 2019. Além do camisa 9, o Mecão tem Luidy, outro jogador que passou pelo Ceará e atuou em 16 partidas em 2018. O volante Souza, de 36 anos, é aquele mesmo que passou por Palmeiras, Cruzeiro, Náutico, Santos e Bahia.

Quem puxa a artilharia do América no ano é Thiaguinho, ponta de 24 anos, que já soma cinco gols em 12 partidas. A sequência conta com Guilherme Paraíba e Souza, com três tentos marcados cada, seguidos por Henrique e Thailor, que já balançaram as redes adversárias duas vezes.

MEXIDAS DE LÉO CONDÉ

No confronto diante do time alviceleste, no último final de semana, o técnico Léo Condé utilizou força máxima e contou ausências de dois atletas que figuram entre os titulares: Richardson e Pedro Henrique. Enquanto o volante trata fascite plantar e foi poupado, o artilheiro da equipe no ano, com quatro gols, cumpriu suspensão automática.

Com as ausências no meio-campo e ataque, o treinador aproveitou para mudar a distribuição do time em campo, saindo do esquema tático 4-3-3 para o 4-4-2, com as entradas de Fernando Sobral, que disputa a titularidade com Richardson, e Rômulo no lugar de Pedro Henrique. O duelo foi a primeira chance do camisa 19, que veio do Palmeiras, entre os titulares.

Outras quatro baixas no duelo pela semifinal do Cearense foram de atletas que já estão entregues à malha médica do Centro de Saúde e Perfomance (Cesp) do clube. O zagueiro Marcos Victor trata virose, enquanto o goleiro Keiller está na transição devido à lesão no adutor da coxa direita. O lateral Rafael Ramos ainda se recupera de cirurgia no tendão de Aquiles e Bruno Tubarão segue preparação na fisioterapia do Ceará.

Para o confronto contra o América-RN, o técnico pode fazer mudanças pontuais em sua equipe de olho no duelo de volta da semifinal do estadual, contra o Maracanã, que será no próximo domingo. Um possível retorno é o de Pedro Henrique, que pode atuar ao lado de Pedro Raul, que foi seu companheiro no ataque do Corinthians ano passado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Ramon e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lourenço, e Rômulo; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

América-RN: Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Davi Gabriel; Ferreira, Roldan e Souza; Ítalo, Thiaguinho e Ricardo Bueno. Técnico: Moacir Júnior.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X AMÉRICA-RN

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 06/03/25 (quinta-feira)

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistente 1: Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

Assistente 2: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA)

Quarto Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)