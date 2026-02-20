Diário do Nordeste
Fortaleza negocia contratação dos atacantes Paulo Baya, ex-Ceará, e Welliton do Primavera-SP

Outro nome ventilado, que está no mesmo clube, é o centroavante Gabriel Poveda. Porém, não está entre os interesses do clube no momento

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 12:51)
Jogada
Legenda: Paulo Baya, quando estava no Ceará, e Welliton, no Primavera SAF
Foto: Felipe Santos/Ceará SC - Tainá Araújo/Primavera SAF

Na busca de montar o elenco que vai iniciar a Série B no Fortaleza, o clube busca a contratação dos atacantes Paulo Baya e Welliton, que pertencem ao Primavera-SP. A informação inicial é do O POVO e confirmada pelo Diário do Nordeste. Outro nome ventilado, que está no mesmo clube, é o centroavante Gabriel Poveda. Porém, não está entre os interesses do clube no momento.

Os dois atletas não foram relacionados para a partida na Copa do Brasil contra o Araguaína-TO, que a equipe venceu por 3 a 0 e vai enfrentar o Ceará na próxima semana. Com a negociação fechada, eles podem estrear no Fortaleza no dia 24 de fevereiro contra o Maguary-PE, às 21h30, na Arena Castelão.

Welliton estava na mira do Fortaleza até confirmar a vinda de Lucas Braga, como empréstimo pelo Vitória. Com o retorno do atleta para Salvador, o diálogo com o atacante ganhou força novamente. Ele é o jogador com a negociação mais próxima de ser acertada.

Formado pelo Corinthians, o atleta de 25 anos tem passagem por times como Oeste, Bragantino e Goiás. Atualmente defende o Primavera-SP, onde soma dois gols em sete jogos pelo Campeonato Paulista. 

Paulo Baya ainda está em um processo inicial de conversa. O atacante disputou sete partidas, marcou um gol e tem duas assistências pelo clube paulista. Em 2025, o atacante passou por Fluminense e Ceará. Foram dois gols com a camisa do time carioca em 17 jogos. No Alvinegro, ele não balançou as redes e fez 15 partidas.

Gabriel Poveda, centroavante, foi oferecido ao Fortaleza, mas o Tricolor não demonstrou interesse pelo nome, no momento. O Leão do Pici precisa de uma peça para repor a posição, já que Adam Bareiro foi vendido para o Boca Juniors-ARG.

O Fortaleza volta a campo no sábado (21), quando enfrenta novamente o Tubarão da Barra. O duelo será às 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo ao vivo e em tempo real. 

