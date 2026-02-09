Fortaleza encaminha contratação de ex-Ceará e mais dois atacantes; veja

O Fortaleza deseja anunciar mais três reforços para a temporada de 2026. O Diário do Nordeste apurou que o clube fechou as contratações dos atacantes Lucas Braga, do Vitória-BA, e Rodriguinho, do Cruzeiro, além de apresentar negociações avançadas com Welliton, do Primavera-SP.

Os dois nomes fechados chegam por empréstimo. Com 29 anos, Lucas Braga já trabalhou com o técnico Thiago Carpini, atualmente no Fortaleza, e pode atuar pelos lados do campo ou centralizado. Com passagem pela base do Santos, foi adquirido por R$ 5 milhões pelo time baiano, onde acumulou 35 jogos e dois gols. Sem espaço, foi cedido, com as duas equipes dividindo os salários.

Já Rodriguinho, de 22 anos, retorna ao futebol cearense após passagem pelo Ceará. O atleta foi revelado pelo América-MG e pertence ao Cruzeiro, onde teve pouco espaço. Assim, também foi cedido por empréstimo para o Vovô durante 2025, onde acumulou apenas quatro jogos pela Série A.

Dos alvos no mercado, Welliton ainda está em processo de negociação. Formado pelo Corinthians, o atleta de 25 anos tem passagem por times como Oeste, Bragantino e Goiás. Atualmente defende o Primavera-SP, onde soma dois gols em sete jogos pelo Campeonato Paulista.

Até o momento, o Fortaleza anunciou sete reforços para o novo ano. A lista contempla: os zagueiros Lucas Gazal (ex-Atlético-GO) e Luan Freitas (ex-Juventude); os laterais-direitos Mailton (ex-São Paulo) e Paulinho (ex-Vasco); os volantes Ryan (ex-Corinthians) e Ronald (ex-Grêmio); além do atacante Vitinho (ex-Tijuana. do México).