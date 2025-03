Ceará tem 2 avisos de chuvas intensas para todas as cidades até sexta-feira (7); veja detalhes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois avisos de chuvas intensas para cidades do Ceará entre as 9h desta quinta-feira (6) e as 10h de sexta-feira (7). Todas as cidades do Ceará estão inclusas nos avisos, mas os níveis de severidade são distintos.

Para 27 cidades, diz o aviso, o grau é de “perigo” devido às chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos de 60 a 100 km/h. Esses municípios estão no Noroeste e Norte cearense. Esse é o segundo de três níveis de severidade classificados pelo Inmet.

Já para 166 cidades, incluindo Fortaleza, o aviso é de “perigo potencial”. Nesse caso, as precipitações podem chegar a 50 mm por dia, associadas a ventos de 40 a 60 km/h. É o nível de menor gravidade na escala do Inmet.

Na listagem, 11 cidades, na zona de transição, recebem os dois avisos meteorológicos: o amarelo e o laranja.

Cidades com aviso de perigo (laranja)

Acaraú

Alcântaras

Amontada

Barroquinha

Bela Cruz

Camocim

Cariré

Chaval

Coreaú

Cruz

Frecheirinha

Granja

Jijoca de Jericoacoara

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Moraújo

Morrinhos

Santana do Acaraú

Senador Sá

Sobral

Tianguá

Ubajara

Uruoca

Viçosa do Ceará

Cidades com aviso de perigo (amarelo)