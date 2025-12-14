Diário do Nordeste
Cratera se abre em avenida de Fortaleza neste domingo (14); Cagece faz reparos

Trecho da Avenida Leste-Oeste está interditado após erosão.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:52)
Ceará

Uma cratera se abriu na Avenida Leste-Oeste, na manhã deste domingo (14), atrapalhando o trânsito que seguia sentido Centro de Fortaleza. O buraco, que ocupou todo o trecho da via, está localizado no cruzamento da Avenida e a rua Santa Rosa.

“Sobre a cratera que se abriu na Av Leste-Oeste, em Fortaleza, no final dessa manhã, informo que já há equipes da Cagece no local reparando os canos da rede de água e esgoto que sofreram rompimento. Logo mais a via já será liberada para o tráfego normal de veículos”, informou o Secretário Chefe da Casa Civil Governo do Ceará, Chagas Vieira.

Imagem mostra avenida com cratera formada em buraco, ocupando todo trecho da via. Trabalhadores fazem obras de reparo no local.
Legenda: Buraco se abriu na pista na manhã do domingo; reparos foram iniciados.
Foto: Kid Júnior.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver o momento que o espaço no chão vai se abrindo e em poucos minutos todo o asfalto cede.

Nos registros, além do diâmetro, a quantidade de água que sai as tubulações prejudicadas também chama atenção. Pilotos ainda arriscavam passar com motos perto da falha.

O local está sinalizado desde a abertura da cratera e o lado da Avenida bloqueado até os reparos serem concluídos.

COMUNICADO DO SECRETÁRIO

