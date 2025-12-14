Cratera se abre em avenida de Fortaleza neste domingo (14); Cagece faz reparos
Trecho da Avenida Leste-Oeste está interditado após erosão.
Uma cratera se abriu na Avenida Leste-Oeste, na manhã deste domingo (14), atrapalhando o trânsito que seguia sentido Centro de Fortaleza. O buraco, que ocupou todo o trecho da via, está localizado no cruzamento da Avenida e a rua Santa Rosa.
“Sobre a cratera que se abriu na Av Leste-Oeste, em Fortaleza, no final dessa manhã, informo que já há equipes da Cagece no local reparando os canos da rede de água e esgoto que sofreram rompimento. Logo mais a via já será liberada para o tráfego normal de veículos”, informou o Secretário Chefe da Casa Civil Governo do Ceará, Chagas Vieira.
Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver o momento que o espaço no chão vai se abrindo e em poucos minutos todo o asfalto cede.
Nos registros, além do diâmetro, a quantidade de água que sai as tubulações prejudicadas também chama atenção. Pilotos ainda arriscavam passar com motos perto da falha.
O local está sinalizado desde a abertura da cratera e o lado da Avenida bloqueado até os reparos serem concluídos.