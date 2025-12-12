Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

UFC vai ofertar cursos de Inteligência Artificial e Teatro no Sisu 2026

Instituição federal irá ofertar mais de 6 mil vagas no processo seletivo.

Escrito por
Clarice Nascimento clarice.nascimento@svm.com.br
Ceará
Vista do campus da UFC em Quixadá, com jardins, passarelas e os monólitos de pedra ao fundo em dia ensolarado.
Legenda: Curso de Inteligência Artificial será ofertado em turno integral no Campus de Quixadá, no Sertão Central do Ceará.
Foto: Viktor Braga/UFC.

A Universidade Federal do Ceará (UFC) vai abrir seleção para as primeiras turmas dos cursos de Inteligência Artificial (Bacharelado) e Teatro (Licenciatura) por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2026. As graduações serão ofertadas no campus de Quixadá e no campus de Itapajé, respectivamente.

O Diário do Nordeste adiantou a inclusão das graduações no leque da UFC em abril deste ano. Em entrevista exclusiva, o reitor da UFC, Custódio Almeida, afirmou que o bacharelado em IA se dará no Sertão Central pela facilidade na instalação, uma vez que “o campus de Quixadá já é voltado às tecnologias”.

Veja também

teaser image
Ceará

UFC terá novos cursos de Medicina, Inteligência Artificial e Meteorologia até 2026; veja cidades

teaser image
Ceará

Sisu 2026: tudo o que você precisa saber para a primeira chamada

Ele também detalhou que a abertura dos novos cursos de graduação e a construção de novas estruturas para recebê-los serão feitas com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal. 

No processo seletivo de 2026, a Universidade vai disponibilizar 6.408 vagas em 110 cursos de graduação presencial nos campi de Fortaleza e do interior. Desse total, serão 50 para o bacharelado em IA e 40 para a licenciatura em Teatro. 

As inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação. O resultado oficial do Enem 2025 deve ser divulgado em janeiro de 2026 e, logo depois, será aberto o período de inscrições do Sisu 2026. 

As datas exatas ainda serão definidas em edital específico do Ministério da Educação (MEC), mas, seguindo o padrão dos últimos anos, o processo deve ocorrer ainda em janeiro.

Veja também

teaser image
Ceará

Drones ambientais e inclusão social: UFC usa IA para iniciativas de educação, assistência e inovação

teaser image
Ceará

Estudantes cearenses são premiados por plataforma que usa IA para auxiliar diagnóstico médico

Mudanças no Sisu

A partir da edição de 2026, o processo seletivo vai permitir que os candidatos escolham suas vagas em universidades públicas usando as notas de até três edições mais recentes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — 2023, 2024 e 2025.

A seleção da melhor nota para o curso escolhido pelos candidatos será feita automaticamente pelo sistema. Contudo, caso o candidato tenha participado de alguma dessas edições como treineiro, a respectiva nota não será utilizada no cálculo da média.

No Sisu, os participantes podem selecionar até duas opções de curso, por ordem de preferência. No entanto, não é permitido escolher o semestre de ingresso.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Vista do campus da UFC em Quixadá, com jardins, passarelas e os monólitos de pedra ao fundo em dia ensolarado.
Ceará

UFC vai ofertar cursos de Inteligência Artificial e Teatro no Sisu 2026

Instituição federal irá ofertar mais de 6 mil vagas no processo seletivo.

Clarice Nascimento
Há 51 minutos
Detran-CE reforça atenção no trânsito durante período de férias.
Ceará

Detran-CE reforça atenção no trânsito durante período de férias

Aumento de viagens eleva situações de risco e demanda direção mais consciente

Agência de Conteúdo DN
12 de Dezembro de 2025
Imagem comparativa de uma calçada e uma pista de trânsito em construção na cidade, destacando melhorias na infraestrutura urbana para maior segurança e mobilidade urbana.
Ceará

Quase 500 árvores em avenida de Fortaleza são derrubadas para obras do VLT; veja imagens

Projeto prevê a construção de duas novas estações que ligarão o Aeroporto de Fortaleza e o Castelão em até seis minutos.

Paulo Roberto Maciel*
12 de Dezembro de 2025
foto da fachada do Aeroporto Internacional de Fortaleza.
Ceará

Quase 200 voos são afetados, em Fortaleza, por passagem de ciclone em SP

Companhias aéreas cancelam e atrasam voos devido a fenômeno meteorológico.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Montagem com duas fotos mostrando antes e depois da mesma área à beira-mar: à esquerda, uma estrutura de palha em formato triangular com deck voltado para o mar; à direita, o local após ser desfeito, exibindo faixa de areia, mar ao fundo e barreira improvisada com sacos e estacas na encosta.
Ceará

Erosão avança na Praia da Peroba, destrói pousadas e deixa família sem renda há meses

Negócios fecharam após perda de acesso, destruição de estruturas e paralisação da obra de espigão.

Maria Clarice Sousa* e Nícolas Paulino
12 de Dezembro de 2025
Montagem com duas cenas distintas: à esquerda, uma pessoa sentada em uma cadeira de escritório, vestindo camisa polo branca com detalhes discretos e relógio inteligente no pulso, em um ambiente corporativo com parede clara e quadro ao fundo. À direita, uma caminhonete preta aparece no ar durante um salto radical sobre dunas de areia, com céu nublado ao fundo.
Ceará

Motorista que voou com carro sobre duna no Ceará doa duas TVs para encerrar processo

Empresário foi multado e chegou a ter a carteira de motorista suspensa.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Foto do Aeroporto de Fortaleza.
Ceará

Fortaleza tem voos cancelados e atrasados após passagem de ciclone por São Paulo

Veja o que fazer em caso de cancelamento.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac).
Ceará

Mutirão em Fortaleza realiza mais de 1,3 mil atendimentos para reduzir filas do SUS

O foco são pacientes que já estão na fila de regulação aguardando atendimento.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Entregador com capacete e mochila térmica verde nas costas, usando o telefone enquanto está parado na motocicleta.
Ceará

‘Paradinha’: Fortaleza deve receber pelo menos 7 pontos de descanso para motociclistas de app

Espaços terão banheiros, calibradores e outros serviços municipais.

Nicolas Paulino
11 de Dezembro de 2025
Motociclista circulando por Fortaleza vestindo calça jeans, camisa longa preta e com mochila de entrega vermelha nas costas.
Ceará

Motociclistas por app terão desconto no IPVA em Fortaleza; confira regras

Programa de incentivo, assinado nesta quinta (11), deve valer a partir de 2026.

Nicolas Paulino e Mylena Gadelha
11 de Dezembro de 2025
Mãos seguram um celular exibindo a tela inicial do aplicativo Matrícula Online do Governo do Ceará, com a imagem de dois estudantes sorrindo.
Ceará

Matrículas em escolas estaduais de Fortaleza podem ser feitas por App; veja passo a passo

No momento, as inscrições estão abertas para as Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEPs), até17 de dezembro.

Clarice Nascimento
11 de Dezembro de 2025
Vista do Farol do Mucuripe com as casas da comunidade ao redor.
Ceará

Mais da metade dos moradores de favelas do Ceará vive em locais sem arborização

Soluções baseadas na natureza têm sido apontadas como alternativas para territórios com pouco espaço.

Gabriela Custódio
11 de Dezembro de 2025
Aos 90 anos 'vovó Joaninha' viraliza com o neto mostrando a vida simples no interior
Ceará

Aos 90 anos 'vovó Joaninha' viraliza com o neto mostrando a vida simples no interior

A dupla é de Juazeiro do Norte (CE) e já conta com quase meio milhão de seguidores nas redes sociais

Gabriel Bezerra*
11 de Dezembro de 2025
O Dr. Alex Freitas, médico infectologista, aparece sentado em sua mesa, usando uma camisa vermelha, em frente a um monitor de computador. Uma placa na parede identifica o local como Consulta Especializada - Dr. Alex Freitas, na Policlínica Regional de Caucaia.
Ceará

42 anos após 1º caso de aids no CE, uso de camisinha e educação sexual ainda desafiam prevenção

Estado notifica casos da doença há mais de 40 anos, mas transmissão se mantém estável.

Nicolas Paulino
11 de Dezembro de 2025
Mulher fala ao microfone no palco da Feira Mulher em Foco.
Ceará

Feira Mulher em Foco promove empreendedorismo feminino em três bairros de Fortaleza

Programação leva estandes gratuitos e atrações femininas a três espaços da capital ao longo do mês de dezembro

Agência de Conteúdo DN
11 de Dezembro de 2025
Praça da Cidade 2000 movimenta rotina de moradores com lazer e gastronomia.
Ceará

Praça da Cidade 2000 movimenta rotina de moradores com lazer e gastronomia

Área reúne caminhadas, atividades, convivência e comércio que atrai visitantes

Agência de Conteúdo DN
11 de Dezembro de 2025
Fachada de prédio antigo e abandonado, com estrutura deteriorada, rachaduras visíveis na parede, janelas vedadas por tijolos e vegetação crescendo no telhado.
Ceará

Escola Jesus Maria e José: qual deve ser o futuro do prédio centenário?

Propostas vão de quadrilhódromo a museu no imóvel tombado.

Mão de mulher com unhas pintadas colocando aliança dourada na palma de outra mão masculina, com outra aliança já no dedo anelar. A foto representa uma separação de casal.
Ceará

Número de divórcios cresce mais que o de casamentos no Ceará, revela IBGE

Maioria das separações no Estado foi consensual.

Nicolas Paulino
10 de Dezembro de 2025
Duas mulheres segurando as mãos, uma com camisa amarela e a outra com um pin da bandeira LGBTQ+ no bolso da calça jeans clara.
Ceará

Ceará é o 1º do Nordeste com mais casamentos gays e lésbicos, diz IBGE

Estado teve aumento de 14% em uniões homoafetivas entre 2023 e 2024.

Nicolas Paulino
10 de Dezembro de 2025
Meteoro é avistado em localidades do Ceará e causa clarão no céu
Ceará

Meteoro é avistado em localidades do Ceará e causa clarão no céu

O fenômeno não tem relação com a chuva de meteoros Gemínidas, que deve acontecer entre os dias 13 e 14 de dezembro.

Redação
09 de Dezembro de 2025