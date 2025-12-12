UFC vai ofertar cursos de Inteligência Artificial e Teatro no Sisu 2026

A Universidade Federal do Ceará (UFC) vai abrir seleção para as primeiras turmas dos cursos de Inteligência Artificial (Bacharelado) e Teatro (Licenciatura) por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2026. As graduações serão ofertadas no campus de Quixadá e no campus de Itapajé, respectivamente.

O Diário do Nordeste adiantou a inclusão das graduações no leque da UFC em abril deste ano. Em entrevista exclusiva, o reitor da UFC, Custódio Almeida, afirmou que o bacharelado em IA se dará no Sertão Central pela facilidade na instalação, uma vez que “o campus de Quixadá já é voltado às tecnologias”.

Veja também Ceará UFC terá novos cursos de Medicina, Inteligência Artificial e Meteorologia até 2026; veja cidades Ceará Sisu 2026: tudo o que você precisa saber para a primeira chamada

Ele também detalhou que a abertura dos novos cursos de graduação e a construção de novas estruturas para recebê-los serão feitas com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal.

No processo seletivo de 2026, a Universidade vai disponibilizar 6.408 vagas em 110 cursos de graduação presencial nos campi de Fortaleza e do interior. Desse total, serão 50 para o bacharelado em IA e 40 para a licenciatura em Teatro.

As inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação. O resultado oficial do Enem 2025 deve ser divulgado em janeiro de 2026 e, logo depois, será aberto o período de inscrições do Sisu 2026.

As datas exatas ainda serão definidas em edital específico do Ministério da Educação (MEC), mas, seguindo o padrão dos últimos anos, o processo deve ocorrer ainda em janeiro.

Veja também Ceará Drones ambientais e inclusão social: UFC usa IA para iniciativas de educação, assistência e inovação Ceará Estudantes cearenses são premiados por plataforma que usa IA para auxiliar diagnóstico médico

Mudanças no Sisu

A partir da edição de 2026, o processo seletivo vai permitir que os candidatos escolham suas vagas em universidades públicas usando as notas de até três edições mais recentes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — 2023, 2024 e 2025.

A seleção da melhor nota para o curso escolhido pelos candidatos será feita automaticamente pelo sistema. Contudo, caso o candidato tenha participado de alguma dessas edições como treineiro, a respectiva nota não será utilizada no cálculo da média.

No Sisu, os participantes podem selecionar até duas opções de curso, por ordem de preferência. No entanto, não é permitido escolher o semestre de ingresso.